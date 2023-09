Ma davvero Leonardo era un genio e Einstein no?

Un professore di Cambridge ha scritto un libro sulle persone dotate di menti eccezionali: non mancano le sorprese Enrico Casarini







Quante volte abbiamo detto: «Vorrei vedere Leonardo alle prese con questo telefonino!», oppure: «Per ricordarmi tutte le scadenze dovrei essere Pico della Mirandola!». C’è poco da fare: la vita quotidiana ci vorrebbe esperti di tutto e costantemente aggiornati. Ci vorrebbe, insomma, tutti versatili come quei “cervelloni” di cui abbiamo sempre sentito parlare. Ma chi erano questi geni? Ed erano davvero così intelligenti? Peter Burke, un professore di Storia dell’Università di Cambridge, ha stilato un catalogo dei geni universali, “Il genio universale” appunto, e lo troviamo in libreria. È una miniera di curiosità: godiamocene alcune.

Ogni tempo ha identificato il genio secondo suoi criteri. Burke semplifica le cose definendolo come una persona che ha approfondito più campi del sapere accademico (cioè quello “organizzato” nelle università), facendoli progredire (genio “attivo”) o accontentandosi di imparare sempre più cose (genio “passivo”). Leonardo non s’è mai laureato, ma ha trattato di tutto, dall’ingegneria alla botanica, dall’anatomia alla cartografia (per non parlare delle arti). Di Albert Einstein (1879-1955), invece, Burke non dice nulla: forse fu troppo “solo un fisico”. Bocciati anche Sergey Brin e Larry Page: hanno creato “Google” dandoci l’illusione di diventare saputelli navigando in Internet, ma in fondo sono solo due informatici.

Burke propone un elenco di 500 geni universali fioriti in Occidente dal XV secolo a oggi. Gli italiani sono ben 43, da Filippo Brunelleschi (1377-1446), architetto, ingegnere, matematico, inventore, artista, a Umberto Eco (1932-2016), filosofo, letterato, semiologo.

Il dotto romano Plinio il Vecchio (23-79 d.C.) riusciva contemporaneamente ad ascoltare schiavi che leggevano per lui e a dettare i suoi testi ad altri schiavi. Si vantò di aver consultato 2.000 testi per redigere la sua “Storia naturale” (anno 77 d.C.): nessun altro aveva mai letto così tanto! Una recente ricerca ci dice che nel solo 2019 sono stati depositati più o meno 2 milioni e 700 mila nuovi testi nelle biblioteche centrali di 70 Paesi.

Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494; Pico era il nome della famiglia, che esercitava la signoria su Mirandola, nel Modenese) a 23 anni si disse pronto a discutere pubblicamente di 900 argomenti, dalla matematica alla teologia. Avrebbe sconfitto chiunque avesse accettato di “litigare” con lui a Roma. La sfida non fu mai raccolta.

Non c’è dubbio, Leonardo da Vinci (1452-1519) è il genio universale per definizione. Di più: il suo disegno dell’Uomo vitruviano è spesso usato come simbolo di perfezione. Burke, però, gli imputa un difetto: definisce “Sindrome di Leonardo” la tendenza di certi geni a fare come lui, ovvero accumulare tanti progetti incompiuti.

Altro che “secchioni”: molti geni hanno mostrato il loro talento anche con le armi in pugno, eccellendo nei ruoli di comandanti, strateghi, progettisti di fortificazioni. L’inglese Walter Raleigh (1552-1618) fu esploratore, poeta e soprattutto corsaro, cioè pirata al servizio della Corona d’Inghilterra. Quando venne decapitato (fu accusato di aver cospirato contro re Giacomo I) stava scrivendo un’imponente “Storia del mondo”.

Talvolta la competizione tra menti geniali è degenerata in furti di idee e plagi. Nel 1610, Galileo Galilei (1564-1642) volle tutelarsi comunicando in modo criptico il risultato di un’osservazione del pianeta Saturno ottenuta grazie al telescopio (la sua geniale invenzione). Ha così usato la “parola” Smaismrmilmepo-etaleumibunenugttauiras... È un anagramma che, tradotto dal latino, significa: “Ho visto che il pianeta più alto (Saturno, ndr) è formato da tre corpi diversi”.

Sigmund Freud (1856-1939) è il fondatore della psicoanalisi. L’uomo che avrebbe spinto milioni di persone ad accomodarsi su un lettino o una poltrona per parlare di sé anche per anni era però entrato nel mondo della ricerca scientifica studiando gli esseri viventi meno loquaci. Laureato in Medicina, si dedicò infatti allo studio delle cellule nervose dei pesci.

Il geniale scrittore inglese Aldous Huxley (1894-1963) viaggiava portando l’Enciclopedia Britannica in un bagaglio speciale. Diceva il filosofo Bertrand Russell (1872-1970) che era facile capire quale volume stesse leggendo perché conversava solo su argomenti che iniziavano tutti con la medesima lettera dell’alfabeto.

Dell’inglese Joseph Needham (1900-1995), che fu biologo, storico della scienza e sinologo (ovvero studioso della Cina), si diceva che lavorasse ininterrottamente e che amasse le uova sode, proprio perché poteva prepararle pur continuando a lavorare.