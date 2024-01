“Materia, le parole”: da un’idea di Marco Mengoni, le emozioni del libro

L'immaginario dei ragazzi della scuola Holden espande gli orizzonti dei tre album del progetto "Materia". Ecco cosa vi aspetta Alessandro Alicandri







Nel libro "Materia, le parole", uscito il 23 gennaio, Marco Mengoni c'è in due modi: in uno molto chiaro come nell'introduzione e a capo delle tre sezioni di libro ovvero Terra, Pelle e Prisma a sua firma, ma anche in modi impercettibili e speciali nelle parole dei ragazzi della Scuola Holden che hanno scritto, con grande libertà creativa e ispirandosi ai brani ascoltati del disco brevi racconti, monologhi e poesie. Ogni libro è un viaggio e questo è molto speciale: nasce con l'intento di precedere, accompagnare o seguire l'ascolto dei tre dischi pubblicati da Marco tra il 2021 e il 2023. Di suo c'è anche la copertina, un'opera pittorica che si scorge nella sua interezza guardando l'interno della sovraccoperta e la volontà (citiamo la quarta di copertina per precisione) “di devolvere la totalità del suo compenso e dei diritti d'autore per l'istituzione di borse di studio della Scuola Holden, dedicata alle ragazze e ai ragazzi che vogliono, attraverso le parole, dare corpo al proprio sogno”. Ecco cosa troverete all'interno.

"Materia, le parole": i contenuti del libro

Lasciando a voi la curiosità di esplorare le tantissime sfaccettature di quest'opera, può però tornare utile citare un passaggio davvero emozionante dell'introduzione scritta da Marco che fa un po' da guida e collante dell'opera: "Io sono io: in qualsiasi luogo e in qualsiasi tempo lo sguardo che torna a quando ero bambino ritrova sempre gli stessi profumi, gli stessi sorrisi rassicuranti, le mani sporche di terra e la crema del bignè più buona del mondo, le insicurezze che non passano mai, il suono delle risate che mi hanno cresciuto e che ancora oggi significano casa e la voglia di fare di più, perché lo devo alla vita, lo devo a chi ho perso e lo devo a me stesso". I contenuti del libro, concretamente ispirati alle sue canzoni tanto da essere citati i titoli all'inizio di quasi tutti i capitoli, ci accompagnano in tante dimensioni dell'umanità tra ricordi indelebili, rapporti strampalati, genitori incompresi. cuori spezzati e molto altro ancora.

Nonostante all'interno ci siano 32 capitoli con altrettante storie e poesie di autori per lo più differenti, l'opera ha come punto di forza la capacità di veicolare in stili di scrittura diversi, il mondo che emana la musica di Marco, il succo delle sue emozioni. Le luci naturali, urbane e le ombre oscure che si vedono e intravedono nei suoi tre dischi. L'umanità qui è vista in uno spettro enormemente ampio, perché tanti sono gli occhi che nel libro raccontano il mondo. Il godimento di fatti piccoli così ricchi di dettagli sensoriali, la capacità di raccontare con dolcezza anche la crudezza della vita fanno di questo esperimento "multimediale" un libro molto interessante.

Gli autori e le autrici del libro

Agnese Aquilani, Giorgia Borgioli, Chiara Buongiorno, Giulia Cappelli, Marianna Cenerelli, Zaccaria Chelli, Giacomo Collesei, Bianca Cosciani Cunico, Beatrice Crudo, Carolina Dema, Venera Dora Leone, Gaia Ferro, Alberto Gagia, Ginevra Lagasio Pesenti, Valeria Lattanzio, Mariateresa Mancuso, Giacomo Mannella, Teresa Mazzullo, Achim Noffke, Francesca Peligra, Maia Pennacchietti, Emiliano Poddi, Anna Raucci, Cecilia Rita, Giulia Rizzardi, Filippa Rosa, Sara Russolillo, Silvia Vecchini.