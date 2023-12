Maurizio de Giovanni: «Ecco i miei consigli sui libri da leggere e regalare»

Lo scrittore conduce "La biblioteca dei sentimenti" su Rai3: gli abbiamo chiesto di accompagnarci nella magia delle storie Simona De Gregorio







Dalla felicità alla nostalgia, dal coraggio alla paura... Per comprendere gli stati d’animo che proviamo ogni giorno ci viene in aiuto “La biblioteca dei sentimenti”, in onda dal lunedì al venerdì su Rai3. In ogni puntata lo scrittore Maurizio de Giovanni e Greta Mauro esplorano un’emozione, analizzando tre testi (un classico, un romanzo contemporaneo e un libro di saggistica), insieme con nove giovani e con l’aiuto di tre esperti provenienti dal mondo della cultura e della letteratura.

Maurizio, qual è il legame tra libri e sentimenti?

«Già ogni libro in sé è fatto di sentimenti. La narrazione scritta, così come quella verbale, fa volare la fantasia e tira fuori emozioni diverse a seconda della sensibilità e del vissuto di ognuno di noi, tant’è che lo stesso volume letto ad anni di distanza suscita in noi impulsi differenti. E poi ogni sentimento ha il suo lato positivo e negativo. Prendiamo la rabbia: in genere viene condannata, ma può essere anche espressione di ribellione e fonte di crescita sociale. Queste sfumature nei libri vengono fuori alla perfezione».

Nessuno meglio di lei può consigliarci i titoli che scavano nell’anima. A partire dai suoi... A quale tiene di più?

«È come chiedere a un padre a quale figlio vuole più bene. Li amo tutti. Ho bisogno di scrivere storie in cui metto amore. E voglio molto bene a Sara (protagonista dell’omonima saga letteraria, ndr): un’agente segreto in pensione che ha un fiuto incredibile e un’enorme capacità di codificare il linguaggio non verbale».

Il libro che tutti dovrebbero leggere?

«“Cent’anni di solitudine” di Gabriel García Márquez. Descrive l’amore in tutte le sue forme e insegna come vivere in una comunità senza perdere la propria individualità».

Il romanzo che l’ha commossa di più?

«Mi commuovo facilmente, ma mi ha toccato nel profondo la solitudine dell’emarginazione di “Non ti muovere” di Margaret Mazzantini».

Il suo personaggio letterario preferito?

«Don Chisciotte di Miguel de Cervantes. Per la sua capacità di vivere il sogno, di stare con fierezza in un mondo in cui non vuole essere. Un personaggio folle e tragico insieme».

Che cosa suggerisce a chi non legge molto?

«Le raccolte di racconti ,come quelle di Raymond Carver e di Alice Munro, premio Nobel per la Letteratura nel 2013».

Come iniziare i giovanissimi alla lettura?

«Ai miei figli ho proposto “La trilogia della fondazione” di Isaac Asimov: i fantasy fanno viaggiare la mente e sognare».

I gialli che più l’hanno appassionata?

«La collezione di “87° Distretto” di Ed McBain, a cui mi sono ispirato per “I bastardi di Pizzofalcone”. Sono tanti anche i giallisti italiani, da Carlo Lucarelli a Donato Carrisi, da Giancarlo De Cataldo a Gianrico Carofiglio: sono capaci di costruire un ritratto del nostro Paese fatto di autenticità, calando il racconto nel territorio».

Da Benni a Dumas, otto titoli imperdibili