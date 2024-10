Molti nomi moderni nascono nel Medioevo

Come ci spiega il nostro Enzo Caffarelli nel suo nuovo e affascinante libro Anche il cinema ha preso spunto dal medioevo, come “L’armata Brancaleone”, capolavoro di Monicelli del 1966 con Vittorio Gassman Solange Savagnone







Se chiediamo a Enzo Caffarelli, nostro prezioso collaboratore (ogni settimana su Tv Sorrisi e Canzoni trovate la sua rubrica “Come hai detto che ti chiami?”), che lavoro fa, risponde che studia “l’onomastica”, ossia, stando alla definizione dell’enciclopedia Treccani, “la scienza che studia i nomi propri nel loro complesso”. Chiarito questo, possiamo parlare con lui del suo nuovo libro “L’anima medievale nei nomi contemporanei” (Olschki Editore, euro 35) che tra intriganti ricostruzioni e incongruenze svelate si propone come guida per orientarsi nell’affascinante mondo dell’onomastica, alla ricerca dell’essenza dei nomi contemporanei.

Sintetizzando, di che cosa si occupa in concreto il suo libro?

«Di pressoché tutte le branche dell’onomastica. Studia analogie tra quella medievale e contemporanea, con ricostruzioni, rievocazioni e richiami più o meno espliciti al passato. Mettendo in guardia dal rischio di immaginare un Medioevo che non è mai esistito e di considerare come un tutt’uno dieci secoli di guerre, di mutamenti sociali, economici e religiosi, di arti figurative e letterarie, di cambiamenti linguistici e di nomi».

Citando appunto il titolo, di quali nomi si tratta?

«Beh, non solo di nomi di persona, ma anche di nomi di città e paesi, di piazze e strade, di personaggi dell’arte, della scienza, delle guerre e battaglie, della religione, della politica. E poi di eventi, di insegne commerciali, di mezzi di trasporto, di titoli di opere dell’ingegno e perfino delle caratteristiche delle superfici dei pianeti, dei satelliti e degli asteroidi del sistema solare».

Molte pagine sono dedicate all’epica cavalleresca, specie quattrocentesca. Ha avuto davvero una così grande influenza sui nomi propri italiani?

«Sì, è alla base di un repertorio sterminato. Avremmo mai pensato che da Parsifal, spesso adattato in italiano come Percivalle, potessero derivare decine e decine di cognomi diversi? Ma nel volume troviamo anche quasi tutti i cognomi odierni che, per esempio, derivano da titoli nobiliari o di rispetto, oppure tratti da cariche amministrative o religiose. Poi ci sono quelli che hanno alla base un colore, un animale o un nome augurale, come Benvenuto».

Nel libro si parla anche di letteratura, cinema, televisione e musica di oggi legati in qualche modo al Medioevo.

«Ho scoperto come la tv, dallo sceneggiato “La freccia nera” con una giovanissima Loretta Goggi, ai cartoni animati abbia guardato molto al Medioevo. E anche come Dante Alighieri sia ancora un po’ dappertutto. Tanti cantautori, infatti, si sono divertiti a citare “La divina commedia”, riprendendo allo stesso tempo le musiche di sette, otto secoli fa: non solo Fabrizio De André e Angelo Branduardi, ma anche Francesco Guccini, Franco Battiato, Antonello Venditti, Roberto Vecchioni o Vinicio Capossela».

Infine un capitolo è dedicato ai nomi delle strade, che ricordano personaggi ed eventi medievali...

«Sì, in testa alla classifica figura Dante Alighieri, al quale è dedicata una strada o piazza in circa 2.500 comuni. Seguono san Francesco, sant’Antonio, san Rocco e Petrarca».