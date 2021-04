Monica Setta: «I miei consigli vi faranno risparmiare»

La conduttrice ci spiega come gestire le spese in tempi di Covid nel suo nuovo libro "Quadrare i conti" Monica Setta Tiziana Lupi







Da qualche giorno “Quadrare i conti” non è più solo un imperativo per tutti noi, quotidianamente alle prese con spesa da fare, bollette da pagare e chi più ne ha più ne metta. Infatti è anche il titolo dell’ultimo libro di Monica Setta (edito da Rai Libri) in cui la giornalista, nonché conduttrice con Tiberio Timperi di “Unomattina in famiglia”, ci spiega come arrivare alla fine del mese senza troppi batticuori: «L’idea di scriverlo è nata proprio grazie a un articolo di Sorrisi per il quale il direttore Aldo Vitali mi aveva chiesto di fare un piccolo glossario dei termini economici. Ho ricevuto talmente tanti messaggi dopo l’uscita di quell’articolo che ho capito quanto le persone abbiano bisogno di comprendere l’economia».

Monica, è davvero possibile far quadrare i conti?

«Diciamo che ci si può provare, seguendo qualche semplice regola e usando piccoli stratagemmi».

Per esempio?

«La prima regola ci arriva dall’Oriente e si chiama “Kakebo”. Letteralmente è il libro dei conti di casa dei giapponesi e tenerlo su base quotidiana, mensile o annuale può essere un modo efficace per risparmiare. Basta prendere un’agenda o un quaderno e dividere ogni pagina in due parti. Da un lato scriviamo le entrate, quindi lo stipendio o la pensione, e dall’altra le uscite fisse come affitto, bollette e spesa. La differenza tra le due cifre ci dirà quello che possiamo spendere per altre cose senza indebitarci. Ci accorgeremo che nelle pieghe della nostra vita quotidiana ci sono tanti soldi buttati: non grandi cifre, ma determinanti».

Un altro stratagemma?

«Utilizzare un salvadanaio, come da bambini, per metterci i soldi che risparmiamo o anche solo le monete che troviamo svuotando le tasche. L’importante è darsi un obiettivo, per esempio l’acquisto della borsa che mi piace tanto, ma che ora non trova spazio nel bilancio, o una cena con un’amica. Di moneta in moneta ce la faremo».

La pandemia ha portato a un aumento esponenziale degli acquisti via internet: sono convenienti?

«Io sono tradizionalista, preferisco comprare nei negozi, anche se mi rendo conto che l’e-commerce ormai è quasi l’unico modo per fare acquisti dei giovani, inclusa mia figlia. In questo caso il consiglio è rivolgersi a siti sicuri».

Ancora acquisti, però in grande: è vero che questo è il periodo migliore per comprare una casa?

«Sicuramente, perché i tassi di interesse dei mutui sono bassissimi. Anche qui, però, è necessario fare attenzione e ricordare che al costo della casa bisogna aggiungere le tasse, l’assicurazione sul mutuo e le spese condominiali. La mia raccomandazione è quella di non contrarre un mutuo di durata superiore a 25 anni e di non indebitarsi per cifre superiori al 30% delle nostre entrate».

Nel libro si parla anche di alta finanza, di “Recovery Fund”. Cosa dobbiamo aspettarci per il post-Covid?

«Io sono ottimista. Quando la pandemia finirà saremo tutti, come mi piace dire, maggiorenni e vaccinati. E con gli oltre 200 miliardi che riceveremo dall’Europa grazie al “Recovery Fund” e alle riforme economiche progettate dal governo, ne usciremo vincitori».

Qualche trucco per il bilancio domestico

Abbiamo raccolto e suddiviso per argomento alcuni dei suggerimenti per dare più valore al vostro denaro che potete trovare nel libro di Monica Setta.