Nelle città d’arte scoppia la moda dei libri da colorare

All'estero erano già una mania, ma adesso arrivano anche da noi i "colouring book" dedicati ai monumenti storici. Un passatempo rilassante, divertente (e istruttivo) Giusy Cascio







Probabilmente conoscete i “mandala”: i disegni di forme geometriche, cerchi concentrici o stilizzazioni floreali che si colorano per alleviare lo stress. Ebbene, questo stesso principio ora viene adottato nei “colouring book” (libri da colorare) dedicati alle città d’arte: colorando i disegni dei monumenti, dei quadri e delle sculture più famose, i turisti possono apprezzare le bellezze che ammirano, “studiare” forme, linee e architetture. Concedendosi allo stesso tempo una piacevole pausa creativa tra una scarpinata e l’altra nei centri storici. Se poi si viaggia con la famiglia, i genitori possono usare questi libri per tenere “occupati” i bambini alle prese con i pennarelli, mentre loro pianificano altre gite... Niente male, no? All’estero, in Paesi come l’Inghilterra, la Germania o l’Olanda, queste pubblicazioni sono diffuse già da un po’. E ora anche da noi sta scoppiando la moda grazie agli “ArtKoloring Book” di Tomato Publishing realizzati dall’artista poliedrico Max Monteduro. Giornalista, art director, grafico e colorista, l’autore ha lavorato, tra gli altri, per Disney, Marvel e Panini. E da cinque anni insegna alla Scuola internazionale di Comics di Firenze.

La sua idea è nata quasi per caso... «Nel 2018 mi sono trasferito a Firenze» racconta. «All’inizio, vivere in una nuova città è come essere un turista: si osservano attentamente molti dettagli. E una città come Firenze non può non affascinare. La sua storia si ritrova nei vicoli, nelle strade, nei palazzi e nei monumenti; si percepiscono le impronte architettoniche medievali e rinascimentali quasi ovunque. Il mio primo giorno davanti a Santa Maria del Fiore è stato un’incredibile “esperienza grafica”: ai miei occhi ha rivelato quanto la bellezza, l’armonia e l’eleganza che contraddistinguono questa cattedrale risiedano anche e soprattutto nelle decorazioni e nel sapiente accostamento cromatico di diversi materiali di costruzione. È stato lo stesso, dopo, con molti altri edifici della città. Ho pensato quindi di condividere l’emozione e il piacere della mia scoperta rendendoli accessibili a tutti grazie a questi libri, dove ho sviluppato le grafiche, ispirandomi alle splendide decorazioni fiorentine».

Dopo due libri su Firenze, ne sono arrivati altri su Venezia, sul Pantheon di Roma e sul Tesoro di San Gennaro a Napoli (vedi box nella pagina a fianco). «Colorare riduce lo stress e migliora la concentrazione, stimola la creatività e favorisce il rilassamento mentale» dice Monteduro. «Io l’ho sperimentato personalmente, avendo colorato migliaia di copertine e storie Disney (nel 1996 è stato premiato con il “Topolino d’oro” alla miglior idea creativa per il progetto “PK Paperinik New Adventures”, ndr): colorare mi rilassa molto». In esclusiva per i lettori di Sorrisi, l’autore ha creato un disegno inedito dedicato all’Arena di Verona. Prendete i pennarelli e fate spazio alla fantasia!

Ecco quattro tesori italiani

I libri da colorare di Max Monteduro editi da Tomato Publishing su Firenze, Venezia, il Pantheon di Roma e il Tesoro di San Gennaro a Napoli costano 14,90 euro ciascuno e si trovano in libreria, su Amazon e nei bookshop museali.