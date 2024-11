Nino Frassica: «E un bel giorno la mia vita è stata invasa dai Pieri»

Tra "Don Matteo" e "Che tempo che fa" ha trovato anche il tempo di scrivere un libro esilarante e ci spiega perché leggerlo Barbara Mosconi







Data dell’intervista: oggi. Ora dell’intervista: in questo istante. Se proprio bisogna dirla (e scriverla) come farebbe lui. Lui è Nino Frassica, che il 12 novembre pubblica: “Piero di essere Piero”. Dichiara: «Un libro che all’inizio fa ridere ma dopo fa ridere ancora di più».

Dopo quando?

«Dopo qualche anno».

Si capisce meglio con il tempo?

«Il surrealismo non è datato, fa ridere sempre. Con la satira, invece, o ridi oggi o domani non la capisci più. Totò fa ridere sempre. Alighiero Noschese che parlava di Andreotti dopo due anni non faceva più ridere».

Scrive: “È un libro dove si ride per il 99%. Il restante sono l’indice, 2 pagine bianche, il codice a barre e mezzo rigo a pagina 118”.

«All’inizio l’intenzione era seguire lo stile di “Paola”, il libro precedente, però se dico che Paola è bionda non posso raccontare di Paola mora. Qui invece posso parlare di un Piero ladro e un Piero carabiniere, non ho limiti».

Tutti i personaggi sono accomunati dallo stesso nome: “Piero”.

«È un nome simpatico, ha qualcosa di amichevole. Uno che si chiama Piero è un amico. Anche il nome Nino è simpatico, ma in quel caso il libro poteva sembrare autobiografico».

Piero ritorna 986 volte in 276 pagine.

«È un tormentone».

Non le si incrociavano i Pieri mentre scriveva?

«Sì, certo, ogni volta che scrivevo dovevo trovare un pezzo con un Piero con caratteristiche diverse e che non somigliasse a un altro Piero. In realtà è un libro corale. Ho voluto raccontarli tutti, anche se molti Pieri sono rimasti fuori».

C’è pure un’intervista stile “Iene” tra Piero Angela e Piero Pelù.

«Due Pieri che come carattere e personalità sono all’opposto. E Piero Angela è quello più trasgressivo».

Per don Piero si è ispirato a don Matteo o a don Massimo?

«Non potevo saltare il Piero prete, per un panorama completo. Ci sono Pieri che si occupano di tutto».

A un certo punto appare un Piero Piero di nome e Piero Piero di cognome.

«A me piace questo tipo di umorismo perché è libero e senza regole. Mi diverte. Se voglio mettere 12 virgole una dietro l’altra nessuno mi dice niente».

Sarà stata dura per i correttori di bozze.

«C’è stato un bello scambio con loro. Mi rimandavano indietro le bozze per sapere se avevano capito male».

L’editore cosa ha detto?

«Con la Mondadori abbiamo fatto il patto che nessuno mi doveva spostare una virgola. Quando faccio l’attore sono libero di recitare una frase, però c’è un testo che non ho scelto io, una regia che non ho scelto io, un partner che non ho scelto io, ci sono sempre delle interferenze».

Qui, invece, fantasia sfrenata.

«È un libro che ho scritto sui tovaglioli, sugli scontrini, sul telefonino, dietro un copione. Prendevo appunti al volo dove potevo, pensavo sempre al libro, appena mi veniva in mente una cosa che mi faceva ridere cercavo di segnarmela. E dopo, a volte, non capivo nemmeno la mia calligrafia».

Prefazione di Demo Morselli. L’unico che non si chiama Piero.

«Se mi facevo fare la prefazione da Fabio Fazio o Renzo Arbore era una cosa normale, quasi giusta e logica. Allora per andare sul non logico ho pensato a “Demo Morselli e la sua orchestra”: lui mi piace proprio come musicista e come persona, ma mi piace tutto l’insieme, con l’orchestra».

Quindi la prefazione è l’unica cosa vera del libro?

«Certo, è stato Marcello Cirillo a darmi il contatto di Demo Morselli, lo scrivo nel libro».

Pur non avendo letto il libro, Morselli scrive (sulla fiducia): «Son sicuro che si tratta di un libro che fa ridere, ma anche riflettere».

«Sono riuscito a mettere in un libro, e non sempre è facile, il mio modo di scherzare, la mia goliardia. Ho voluto giocare per far divertire i lettori».

Sembra scritto dal suo alter ego, il direttore di Novella Bella.

«Sono sempre io. Mi somiglierò».

Consigli di lettura: si apre a caso e si legge il primo Piero che capita, o c’è un filo illogico da seguire?

«Non c’è una cronologia. Se si apre una pagina non c’è riferimento ai Pieri precedenti, però forse al lettore per non confondersi conviene leggerlo dall’inizio alla fine. Altrimenti che fa? Questo l’ho letto, questo no. Fa prima a strappare le pagine».

“Piero di essere Piero” è il suo 12° libro: si sente uno scrittore affermato?

«A me in realtà piace dire che ho scritto 10 libri, fa conto pari, suona meglio».

La sua biografia nella quarta di copertina dice: “Attore, scrittore, cantante, arbitro a tempo perso”.

«Nel 1983 non ero ancora famoso, stavo in radio con Renzo Arbore, lui faceva dei provini per un film come regista e aveva in mano le fotografie degli aspiranti protagonisti con scritto: “attore e ballerino”, “attore e sa andare a cavallo”. Ognuno raccontava le sue specialità. E poi c’era uno che aveva scritto: “attore e arbitro a tempo perso”. Mi ha fatto così ridere che me lo sono messo anche io».

Lei in quale Piero si riconosce?

«In nessuno. Forse c’è qualcosina di me in ognuno di loro».

Ed è fiero (Piero) di essere cosa?

«Di essermi guadagnato la possibilità di avere carta bianca. Nello scrivere libri, ma non solo. Anche Fabio Fazio la domenica non sa mai il pezzo che preparo, o di che cosa parlerò. Sono fiero della fiducia totale che mi danno».