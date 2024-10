Paolo Del Debbio pubblica un nuovo libro sulla filosofia e distingue: ci sono pensieri e pensierini

L’ultima fatica del conduttore di “4 di sera” e “Dritto e rovescio”è “Siamo tutti filosofi senza saperlo. Sei storie di vita” Solange Savagnone







Giornalista, docente, autore, scrittore. L’ultima fatica di Paolo Del Debbio, conduttore di “4 di sera” e “Dritto e rovescio” su Rete 4, è il libro “Siamo tutti filosofi senza saperlo. Sei storie di vita” (Piemme).

Perché un libro sulla filosofia?

«È una materia per tutti, non solo per gli specialisti. La può capire chiunque. Ogni giorno ognuno di noi elabora la sua filosofia di vita pensando alle cose che gli accadono. Nel libro dimostro, attraverso sei storie di persone comuni, che grazie alle loro esperienze arrivano alle stesse conclusioni dei grandi filosofi».

Nel titolo sostiene che lo siamo tutti senza saperlo. Sicuro?

«Non tutti, bisogna che ci si sforzi».

Alla base della filosofia c’è il chiedersi “perché”, come i bambini. Si ricorda le domande con cui perseguitava i suoi genitori da piccolo?

«I “perché” me li ponevo per conto mio, non ho mai assillato i miei. Da bimbo spesso mi rifugiavo su un albero dove con mio fratello avevo costruito una casetta. Stavo lì e pensavo, avevo 10 anni».

Studiare i grandi pensatori l’ha aiutata a vivere meglio?

«Sì, molto meglio. Quando vado in riserva, non ho più tante forze e idee, attingo alla filosofia. La vita intellettuale è sempre stata la mia compagnia».

Come porta questa materia in televisione?

«Ogni tanto nei miei programmi c’è spazio per qualche riflessione o approfondimento. Sarebbe bello fare un programma sulla filosofia. Lo faceva una volta la Rai, con tanti filosofi del tempo. Oggi ce ne sono pochi».

Il primo che inviterebbe?

«Massimo Cacciari, anche per esclusione, essendo lui l’unico che costruisce un pensiero. Gli altri fanno solo pensierini».

Ma lei un po’ filosofo si sente?

«Sì, perché ho studiato filosofia tutta la vita e so di cosa parlo. Per me la filosofia è un piacere, è il mio rifugio, la mia riserva indiana, il mio “buen retiro”».

Dice di odiare il concetto di “prenderla con filosofia”, quindi come fa per non arrabbiarsi?

«La filosofia non è farsi scivolare le cose addosso, ma ragionarci su. Non è leggerezza, ma profondità: riguarda la parte spirituale di noi. Quando mi arrabbio? Mi aggrappo al Maalox».

La sua filosofia di vita?

«Cercare la serenità, essere in pace con il proprio cervello. Non fare male a nessuno, ma soprattutto sapere che stai vivendo una vita dove ti senti te stesso e ce la metti tutta».

Come ci si riesce?

«Ci vuole tempo, pazienza e impegno. Piano piano si diventa ciò che si è. Io in parte ci sono riuscito, ma spero di avere ancora tanti anni per riuscirci ancora meglio».