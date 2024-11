“Sotto il cielo più azzurro”, il nuovo libro di Luca Gervasi

L'intervista all'influencer che ha conquistato i social insieme alla sua gattina Belen Luca Gervasi con la gatta Belen legge Sorrisi. Credit: © Luca Gervasi Paolo Di Lorenzo







In tutte le librerie è disponibile “Sotto il cielo più azzurro” (Sperling & Kupfer, 17,90 euro), secondo romanzo di Luca Gervasi. Il content creator milanese ne ha già scritto uno con la gatta Belen, che ha 4 anni. Lei è la vera protagonista dei video che Luca pubblica sui social, per la gioia di milioni di seguaci. Ecco cosa ci ha raccontato il 36enne milanese.

Come ha deciso di scrivere questo secondo libro?

«Dopo il primo, "Sette vite insieme a te", che è una sorta di "Senti chi parla?" tra me e Belen, ho avvertito la necessità di un racconto più autobiografico. Parte da quando avevo circa 16 anni fino ad arrivare ad oggi e quindi va a toccare anche Belen, chiudendo il cerchio aperto dal libro precedente. C'è un filo rosso che li unisce».

Quale?

«Lo stesso messaggio, per me molto importante: la legge della trazione. Bisogna cercare di essere positivi con il mondo e che l'universo può darti quello che desideri, ma tu devi metterti nelle condizioni di riceverlo. Con me è andata così: sono riuscito ad attirare a me un lavoro che amo».

Intende quello di creator.

«Sì. Mi piace molto questo mondo. Mi sono laureato in comunicazione e marketing: ho iniziato a lavorare nella moda perché dovevo pagarmi l'università. Era un lavoro commerciale: la mia era una famiglia umile e dovevo guadagnarmi i soldi per continuare gli studi. Mio padre ha origini pugliesi mentre mia madre è di Milano. Lui era operaio mentre lei custode di un palazzo. Entrambi sono in pensione oggi».

Qualcosa, però, cambia.

«Mi sono reso conto che, se avessi potuto tornare indietro, avrei preso un'altra strada. Quello della moda era un mondo che non sentivo mio, anche se ci ho lavorato per quattordici anni».

C'erano le passioni, a distrarla?

«Il tempo libero lo dedicavo alla fotografia e ai video. Avevo sempre il telefono in mano e registravo il backstage di tutto quello che succedeva a me e ai miei amici, per esempio durante le vacanze insieme. Era un divertimento, non nasceva per essere condiviso».

Poi arrivano i social.

«Inizio a pubblicare contenuti, ma il mio pubblico erano gli amici di sempre. Col lockdown subentra anche la noia. Nasce la voglia di intrattenere: mi metto a fare la pizza in diretta coi follower. Una cosa che facevano in tanti, ma c'erano già 500 persone che cucinavano con me».

... E alla fine arriva Belen.

«Io non volevo un gatto. Mi fu regalato dalla mia migliore amica, alla fine del lockdown, perché era preoccupata per me: ero rimasto solo per tre mesi. È maggio 2020: di lì a poco avrei ricominciato a viaggiare per lavoro. I miei amici cercano di dissuadermi, ma sono inamovibile».

Da dove arrivava la gattina?

«Da una cascina, era una trovatella. Aveva tre mesi: arrivò a casa mia malata, col raffreddore, gli occhietti chiusi... Eppure quella notte, tenendola tra le braccia mentre mi leccava il naso, sentendola così bisognosa delle mie cure, mi ha stregato».

Il primo video con Belen è un successo.

«Una sciocchezza: con un filtro, io e Belen cantiamo "Bongo Cha Cha Cha" [il tormentone di Caterina Valente, ndr]. Anziché dire "Bongo la", io dicevo "Vongola". Nei commenti tutti mi correggevano. Alla fine è stato visto da 350 milioni di persone, fu ricondiviso da star di Hollywood. Un successo che mi coglie impreparato, non me lo aspettavo».

Cosa succede?

«Il mio profilo da zero va a 35 mila follower in 24 ore. Io ero lì per divertimento, ma decido di continuare coi video su Belen nel tempo libero, mentre la mia vita da impiegato procede come se nulla fosse. Arrivano le prime collaborazioni: vedevo le cifre delle proposte e pensavo, tra me e me, che quello era lo stipendio di un mese».

Per lei non è mai stata una questione economica.

«Al di là dei compensi, era la passione. Ho sempre desiderato intrattenere, e con i video davo libero sfogo alla mia parte creativa. Avendo una preparazione in marketing e comunicazione, sentivo di avere anche gli strumenti per questa nuova avventura».

Ma non si monta la testa.

«Porto avanti due lavori contemporaneamente. Vado in ufficio di giorno, la sera mi cimento coi video, li pubblico prima di andare in ufficio il giorno seguente. Quando arrivano delle proposte lavorative, le gestisco la sera, il sabato e la domenica. In ufficio i miei colleghi seguivano le avventure di Belen. Dal ballo alla recitazione, non si è fatta mancare nulla!».

Lei però sente di avere di fronte un bivio.

«Vado avanti così per un anno e mezzo due lavori. Poi arriva l'invito al Festival del Cinema di Venezia. Un momento da sliding doors. Scelgo di buttarmi: se non ci provo adesso, quando? Coi miei libri cerco di ispirare le persone a credere che non è mai troppo tardi».

Nel suo caso come ha applicato questa filosofia?

«Da ragazzo sono apparso nella pubblicità di un famoso cioccolatino, diretta dal regista Luca Lucini. Sono stato l'unico protagonista di questi spot a non avere mai baciato nessuna (ride). A quel tempo avrei dovuto fare un corso di recitazione, ma non avevo molta fiducia in me stesso. Quel corso l'ho iniziato a 35 anni, diciotto anni dopo: mi piacerebbe diventare attore, di recente sono apparso in "Ricomincio da Taaac", il film del Milanese Imbruttito. Ammiro Michael Fassbender e Pierfrancesco Favino».

Gli animali, purtroppo, non sono eterni.

«È così. Oggi Belen ha quattro anni e cerco di godermi il presente, ma ho un progetto per lei».

Ovvero?

«Mi piacerebbe che vivesse per sempre. È per questo motivo che ho contattato un fornitore che realizza cartoni animati per Disney: insieme stiamo lavorando a una serie cartoon con protagonista Belen e la nostra quotidianità. La trovate già disponibile sui miei canali social, e chissà che non diventi qualcosa di più corposo tra qualche tempo, magari su una piattaforma streaming. L'idea è quella».

Belen ha conosciuto la sua omonima?

«Non è ancora capitato, ma mi piacerebbe molto che accadesse. L'ho chiamata come lei perché mi colpì il suo fascino, e non poteva che condividere il nome con quella che, per me, è la donna più bella del mondo».