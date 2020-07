“The Old Guard”: tre tavole del fumetto in anteprima

“The Old Guard”: tre tavole del fumetto in anteprima

22 Luglio 2020 | 12:14 di Redazione Sorrisi

Esce giovedì 23 luglio il primo volume di “The Old Guard”, edito in Italia da Panini Comics. La versione cinematografica del fumetto di Greg Rucka e Leandro Fernandez è già disponibile in streaming su Netflix dal 10 luglio e vede tra i protagonisti Charlize Theron e Luca Marinelli.



La storia è quella di Andy, Nicky, Joe, Booker e Nile, un gruppo di mercenari “buoni” con una particolarità: non invecchiano e non possono essere uccisi. Un ex agente della CIA affida loro una missione, devono salvare dei bambini rapiti. L’incarico rischierà però di portare alla luce il loro segreto.

A scrivere è Greg Rucka, autore famoso per “Lazarus” e un ciclo di storie su Wonder Woman. Il disegnatore è invece l’argentino Leandro Fernandez che tratteggia con le sue immagini questo thriller, tra scene d’azione mozzafiato, battaglie epiche e momenti d’introspezione.

In anteprima, ecco tre tavole del fumetto, in uscita in libreria, fumetteria e onine il 23 luglio per Panini Comics.