Torna “#Ioleggoperché”, 9 giorni in cui acquistare testi per oltre 25 mila scuole di tutta Italia

Paolo Gavazzi







Nove giorni, da sabato 4 a domenica 12 novembre, dedicati alla divulgazione della lettura. Anzi, nello specifico alla diffusione dei libri.

Questo in breve l’intento di “#Ioleggoperché”, manifestazione organizzata dall’Associazione Italiana Editori, con il sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il Libro e la Lettura e la collaborazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito e con l’appoggio del partner tecnico Mondadori Libri (e la partecipazione dei principali editori italiani).

Il meccanismo che muove l’iniziativa è semplice: tutti siamo invitati a donare uno o più libri alle scuole. Basta entrare in una delle numerose librerie sul territorio italiano iscritte a “#Ioleggoperché” e acquistare i libri che verranno poi consegnati alle biblioteche dei vari istituti scolastici che aderiscono all’iniziativa. Questi libri finiranno nelle mani dei giovani studenti.

Quest’anno la manifestazione giunge alla sua ottava edizione e cresce per importanza e numeri. Per capirci, i punti vendita aderenti all’iniziativa sono ben 3.600 in tutta Italia e gli istituti scolastici coinvolti sono 25.400 (compresi perfino 330 asili nido) per un totale di 4 milioni di giovani interessati. Rimanendo in tema di numeri, generoso è il contributo degli editori che doneranno alle scuole la bellezza di 100 mila volumi!

Un altro aspetto interessante è l’attenzione particolare che gli organizzatori della manifestazione avranno per le scuole dell’Emilia-Romagna. Lo scopo è naturalmente ricostruire le biblioteche degli istituti coinvolti nell’alluvione della scorsa primavera. Ma non è tutto.

Ammirevole appare l’intento di coinvolgere gli istituti frequentati dai più piccoli. L’iniziativa “Lab Nidi” si prefigge infatti di avviare alla lettura i bambini sin dalla più tenera età, quelli che frequentano gli asili nido appunto. Puntando su libri realizzati per loro con la speranza che diventino presto voraci lettori.

La manifestazione godrà anche l’appoggio delle serie A e B di calcio: negli stadi di tutta Italia si parlerà di “#Ioleggoperché” per invitare gli spettatori a partecipare all’iniziativa. E anche quest’anno ci sono due volti noti che si prestano a fare da testimonial per la buona riuscita della manifestazione: Sofia Goggia e Rudy Zerbi.

«Perché leggere? Si legge perché si vuole, non perché si deve. Io ho sempre riservato molto tempo alla lettura perché leggere è dedicare tempo a se stessi in modo costruttivo. Amo immergermi nel libro che sto leggendo» dice la campionessa di sci.

E Zerbi, testimonial storico della manifestazione, aggiunge: «Cerco di diffondere il più possibile questa iniziativa meravigliosa. Anche quest’anno ne parlerò ovunque, in radio e sui social, perché credo tantissimo nel potere dei libri di far crescere. Io ho quattro figli e sono affascinato da questa iniziativa. Se anche un solo libro è stato letto perché io ho parlato di “#Ioleggoperché”, beh, questo mi commuove tantissimo». Tutte le informazioni sono sul sito ioleggoperche.it. Appuntamento quindi nelle librerie che aderiscono a questa importante iniziativa dal 4 al 12 novembre!