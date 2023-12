“Tutto è qui per te”, il libro di Fabio Volo: si parla di amore, relazioni difficili, natura e felicità

Lo abbiamo fatto intervistare da Gianumberto Accinelli, il nostro esperto... in insetti! Gianumberto Accinelli







In questa intervista si parla di amore, relazioni difficili, natura e felicità. Argomenti che Fabio Volo ha trattato nel suo ultimo libro “Tutto è qui per te”, il 13° di una serie di grande successo (ed è al primo posto nella classifica dei libri più venduti). Ma questa è anche un’intervista al contrario. Normalmente, infatti, è Fabio a farmi delle domande e io a rispondere sempre sullo stesso tema: la natura e le sue storie. Perché sono un entomologo: studio, cioè, gli insetti e il loro mondo. Insegno scienze in un liceo e scrivo libri per ragazzi. E talvolta intervengo a “Il Volo del mattino”, il programma di Fabio Volo alle 9 del mattino su Radio Deejay. Come sono finito a chiacchierare con Fabio sul suo nuovo libro? Perché uno degli ascoltatori più assidui è Aldo Vitali, direttore di Sorrisi, che tempo fa mi ha proposto di scrivere una rubrica settimanale per questo giornale e che durante una diretta radiofonica ha proposto a Fabio e a me di invertire le parti. Per cominciare gli ho fatto la più semplice delle domande...

A cosa ti sei ispirato stavolta?

«Il libro inizia con un garbuglio perché anche qui ho scelto di raccontare la complessità umana, quella che vedo nelle persone reali e che trovo affascinante. Ma quando scrivo preferisco lasciare spazio alla fantasia del lettore, non esagerando con la descrizione dei personaggi perché, sapendo che ciascuno di noi è complesso, so che ogni lettore completerà a modo suo carattere e figura dei protagonisti».

Chi è il protagonista del libro?

«Luca, il protagonista, si trova in una fase critica della vita in cui colleziona fallimenti amorosi. Ci prova a consolidare un rapporto, per carità! È un bravo ragazzo, si impegna nelle cose, ma il groviglio della vita soffoca le sue relazioni sentimentali».

Il tuo è anche un libro di atmosfere.

«Ecco, con le atmosfere faccio un’operazione opposta a quella che faccio coi personaggi. Le racconto nei particolari per permettere al lettore di camminare, interloquire e interagire con i personaggi».

Infatti mi sono chiesto perché nel tuo libro, che è soprattutto ambientato in città, a un certo punto irrompa la natura.

«Perché la natura è importante nella storia come nella mia vita. L’idea del libro è nata in una foresta. Una foresta metaforica, come quella di Dante della “Divina Commedia”, oscura, che porta a smarrirsi. Ma anche reale: la foresta amazzonica. Mi trovavo lì letteralmente avvolto dalle piante e dal suono della natura e sentivo un’energia potente. Una forza benevola, che definirei il contrario della depressione».

Gli scienziati identificano questa forza nell’“imperativo darwiniano”, che non è altro che il bisogno degli organismi di trasmettere i propri geni alle generazioni future.

«Una forza che mi guida anche nella scrittura. Così come una pianta cresce guidata dai suoi geni, anche i miei libri si compongono pagina dopo pagina. Certo, c’è anche bisogno di riordinare il lavoro svolto per renderlo comprensibile al lettore. Come diceva Ernest Hemingway, “bisogna scrivere da ubriachi (in senso metaforico, eh) e correggere da sobri».

Identifichi questa energia in un animale?

«In realtà no. Quando sono nella natura mi incuriosiscono tutti gli organismi: dalla formica all’albero e agli uccelli che volano, e vorrei essere ognuno di loro. Ho una passione per le tigri però. In casa ho diversi quadri che le raffigurano. Mi piace la loro potenza, molto femminile».

Ogni organismo ha un ruolo in natura: l’ape è un insetto impollinatore, le piante trasformano l’energia del sole in alimenti, eccetera. Che ruolo hanno i tuoi libri nell’ecosistema editoriale italiano?

«Spero di contribuire in maniera concreta alla diffusione dei libri. I miei si vendono molto, quindi hanno un peso economico. Grazie al mio contributo, i librai possono continuare a proporre anche i grandi autori. Dal canto suo, la mia casa editrice ha la possibilità di investire su giovani scrittori talentuosi che magari non hanno una grande visibilità. E poi ci sono i lettori che leggono i miei libri e pochi altri. Spero che inizino con me ma poi passino ai classici».

Nel libro si parla anche di felicità. Si può raggiungere secondo te?

«Se con felicità intendiamo le belle sensazioni, no. Sono troppo condizionate da quello che succede nella vita: un giorno stai bene e l’altro sei triste. Io penso che la felicità non sia uno stato ma una consapevolezza. Ecco perché cerco di non identificarmi totalmente con le emozioni. In questo mi aiuta sia la meditazione sia il contatto con la natura».

Quando ti sei innamorato delle storie?

«Avevo 16 anni: il regista e filosofo Silvano Agosti mi regalò un suo libro che mi ha fatto innamorare delle storie. Ancora adesso, prima di essere uno scrittore, sono un forte lettore. Mi piacciono i garbugli e, forse, la chiave della felicità sta proprio lì: accettarli e non volere a ogni costo districarli».