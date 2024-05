Vittorio Vaccaro: «Ho raccolto tutte le mie ricette di famiglia»

Siamo abituati a vederlo in tv con i programmi di cucina "Liguria a tavola", "A casa cucina papà" e "Green table" (tutti su Discovery+). Ma ora l'attore Vittorio Vaccaro debutta come scrittore con "La cucina è il teatro della vita” (Giraldi): un diario gastronomico-sentimentale in cui i ricordi di bambino in Sicilia (l’autore è nato a Calascibetta, un paese in provincia di Enna) e le emozioni attuali si intrecciano con il piacere di preparare piatti pieni d’amore per la sua compagna, Luna Berlusconi, e per la sua famiglia allargata.

La prima ricetta del libro è una pasta con lenticchie, ricotta e... finocchietto selvatico. Un tipico ingrediente siciliano.

«Ah, quel profumo! Mi ricorda le domeniche in cui da piccolo andavo a trovare i miei bisnonni, Giovanni e Carmela. Papà si fermava a raccoglierlo nelle strade di campagna. E nonna ci preparava la frittata. A Milano, dove vivo oggi, è un ingrediente difficile da reperire. A volte al mercato mi danno l’aneto al suo posto. E io mi arrrabbio: non è la stessa cosa!».

Le capita di arrabbiarsi anche quando un piatto non le riesce?

«Sì! Sono del Capricorno, quindi ci resto male. Paradossalmente, mi succede più spesso con i piatti semplici come la pasta al sugo o la carbonara».

Ma con i suoi spaghettoni ha conquistato la sua dolce metà...

«Luna lo dice sempre alle amiche: "Mi sono innamorata di Vittorio grazie ai suoi spaghettoni con tartare di gamberi rossi e burrata"».

E a sua figlia Giulia cosa cucina?

«Nulla! Con Giulia, che ha 13 anni, abbiamo un rito settimanale padre-figlia: al mercoledì pranziamo fuori per parlare di tutto. E ogni volta variamo: sushi, pizza, piadina...».

Anche il suo cagnolino, Pepe, è un buongustaio?

«Sì, quando cucino mi fissa in attesa di un assaggio».