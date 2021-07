L’Italia è campione d’Europa

La Nazionale italiana di calcio ha vinto il campionato europeo di calcio, al termine di una partita sofferta contro l'Inghilterra. Redazione Sorrisi







Andati in svantaggio dopo soltanto un minuto e mezzo di gioco, dopo una prima parte di partita difficile, gli Azzurri hanno preso il controllo del gioco e sono riusciti a pareggiare i conti nella ripresa.

Si è quindi andati ai supplementari e alla fine ai rigori dove due parate consecutive del nostro portiere Donnarumma ci hanno fatto vincere Euro 2020.

Un successo meritato per il CT Mancini, per il gruppo, per il torneo disputato e, soprattutto, per tutti noi italiani.