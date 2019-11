Lucca Comics and Games 2019: i travestimenti e cosplayer più folli

02 Novembre 2019 | 10:15 di Alessandro Alicandri

Con la pioggia o con il sole, niente può fermare l'evento dedicato ai fumetti, ai videogiochi, ai giochi in scatola, alle serie tv e a tutto ciò che ha a che fare con l'infinito mondo dell'immaginazione. Il Lucca Comics and Games 2019 anche quest'anno propone i suoi cosplayer e i travestimenti più folli che si possano vedere in Italia. Vi presentiamo alcuni dei più divertenti.

Anche quest'anno di gran voga sono i travestimenti dedicati alla serie Netflix “La casa di carta". Abbiamo visto un numero imprecisato di Joker, in varie forme e interpretazioni. A rifiorire è il mondo Nintendo, con decine di travestimento dedicati a Mario, Luigi e tutti i suoi amici. Come sempre non possono mancare i personaggi Marvel: tra i più gettonati l'intramontabile Wolverine e il Doctor Strange. Anche la Disney si difende bene con tutte le sue donne protagoniste, con un ottimo bilanciamento tra buone (come Cenerentola) e cattive (come Malefica).