Lupo Alberto compie 50 anni

E 30 vissuti assieme a Sorrisi: l’abbiamo fatto uscire dal bosco per intervistarlo Silver mentre gioca con un’illustrazione di Lupo Alberto Enrico Casarini







Non è stato facile farlo uscire dal suo bosco (con vista sulla fattoria McKenzie e casa dell’amata gallina Marta) e farlo venire a Milano. Però ce l’abbiamo fatta. Sospettosissimo, o forse solo timidissimo, Lupo Alberto è di fronte a noi, nello studio di Guido Silvestri, ovvero Silver. Che è sbrigativo definire come il suo creatore: in realtà ne è l’eterno amico e compagno d’avventure. «Forse siamo addirittura parenti» aggiunge il fumettista: «Per lui io mi sento come un fratello maggiore, e ormai accetto anche che mi dicano che gli assomiglio. A parte il colore, s’intende». L’incontro comunque s’imponeva. In febbraio, infatti, Lupo Alberto ha festeggiato i 50 anni di vita («Ma io sono convinto di averlo disegnato per la prima volta il 9 dicembre 1973, che è il giorno del mio compleanno... e ovviamente anche del suo» dice Silver). A fine maggio, invece, toccherà i 30 anni di presenza su Sorrisi. In mezzo, oggi ci siamo noi. E lo facciamo parlare. Vi chiedete che voce abbia? «Da subito ho pensato che avesse la voce italiana di Woody Allen» spiega Silver. «Negli Anni 70 ho realizzato tre avventure di Lupo Alberto per “SuperGulp!”, la famosa trasmissione di “fumetti in tv” e quindi chiesi che fosse Oreste Lionello a dargli la voce: lo ottenni. Mi accontentarono anche per Marta: la “doppiò” Sandra Milo!».

Come la dobbiamo chiamare: signor Lupo o signor Alberto?

LUPO: «Va bene signor Lupo. E chiarisco che l’attore Alberto Lupo non c’entra».

SILVER: «Mah... Forse invece ne fui inconsciamente suggestionato. Di sicuro Alberto fu il primo nome che mi venne in mente: volevo qualcosa di normale, in cui i lettori si identificassero facilmente».

50 anni sono tanti: come si sente?

LUPO: «Molto bene! Lupi come me non invecchiano mai!».

SILVER: «Io lo trovo un eterno 21enne, perché avevo quell’età quando lo creai e quindi gli diedi “l’esperienza” che avevo maturato fino ad allora. Immagino, comunque, che nel tempo sia un po’ maturato».

Avete mai litigato?

LUPO: «Sì, e sono ancora offeso!».

SILVER: «Ha ragione. Se lui ha sempre creduto in me, io in lui ho creduto... meno. A metà del 1979 chiusi “l’esperimento Lupo Alberto”: pensavo che fosse già stato detto tutto. Fu allora che mi trasferii dalla mia Modena a Milano, per lavorare come vignettista a “L’Occhio”, un nuovo quotidiano ideato da Maurizio Costanzo. Tre anni dopo, quando il giornale era già stato chiuso, ho pensato di riprenderlo. È andata bene, perché il personaggio è esploso».

Vogliamo parlare del suo classico look “azzurro puffo”?

LUPO: «Beh, ha qualcosa da dire?».

SILVER: «Ogni volta che se ne parla, lui si offende! In effetti era nato in bianco e nero, e a me piaceva così. Si è dovuto pensare a un “abito” colorato quando finì per la prima volta in copertina sul “Corriere dei ragazzi”, il settimanale dove esordì e trovò il successo. Pensai a non so quante combinazioni di tinte: volevo ottenere un grigio con riflessi azzurri da lupo siberiano… Forse, però, i miei esperimenti erano troppo complicati e quindi uno stampatore semplificò le cose e lo “vestì” così: “azzurro puffo”».

Se dico “Marta”, signor Lupo, lei che cosa dice?

SILVER: «Lui riesce solo ad arrossire… Marta gli fa battere il cuore da 50 anni e ne è ancora innamoratissimo. Però non si decide a sposarla».

E allora, signor Lupo, le dico un’altra parola: televisione.

LUPO: «Ah, la guardo sempre a casa di Marta, perché nel bosco non sono attrezzato. E sa che cosa vuol dire “televisione” per me? Vuol dire “Carosello”: com’era bello!».

SILVER: «Su questo siamo perfettamente d’accordo: anch’io penso subito a “Carosello”. Da bambino sognavo di venire a Milano per fare quei “pupazzetti” delle pubblicità che vedevo ogni sera. Mi immaginavo a disegnare dalla mattina alla sera in un grande studio a un piano alto del grattacielo Pirelli (che per me era un simbolo di modernità!), e credevo che i creativi stessero tutti lì, felici di poter lavorare insieme».

Come nascono le strisce di Sorrisi?

SILVER: «Il Lupo lascia tutto il lavoro a me. Al lunedì inizio a pensarci e al mercoledì mando una proposta. Se va bene, realizzo la striscia, la coloro e la spedisco tra giovedì e venerdì mattina. 50 strisce all’anno per 30 anni fanno 1.500 strisce… Eppure l’ansia da foglio bianco c’è sempre!».

Qual è stato il regalo più bello ricevuto per il “cinquantenario”?

LUPO e SILVER: «Beh, la mostra “Zitt! Zitt! Arriva Lupo Alberto. Silver, 50 anni da lupo”, al Museo della Figurina di Modena (www.fmav.org/museo-della-figurina, è aperta fino al 25 agosto). Rivedere tutta la nostra vita insieme appesa ai muri fa una certa impressione. Se pure c’è anche un po’ di imbarazzo, è bello sorprendersi in positivo vedendo cose riuscite che magari erano finite dimenticate».