Made in Italy, la giornata che celebra l’eccellenza della produzione italiana

Il 15 aprile non è solo il compleanno di Leonardo Da Vinci ma è anche la Giornata Nazionale del Made in Italy fortemente voluta dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Questa giornata valorizza, promuove i prodotti italiani e il simbolo scelto in rappresentanza è proprio l'uomo vitruviano di Da Vinci. «La nostra forza è la nostra identità frutto di millenni di storia che si identifica al meglio nel genio di Leonardo Da Vinci che coniuga arte, cultura, scienza, tecnologia e innovazione» spiega il Ministro Urso.

I festeggiamenti non coinvolgeranno solo Roma, ma tutto il territorio Nazionale. Infatti fino al 25 aprile in tutta Italia si terranno trecento eventi culturali, sociali, scientifici, sportivi per celebrare l’ingegno e l’artisticità del nostro Paese. Molte sono le aziende, i mastri artigiani e gli imprenditori che apriranno le porte agli studenti per tramandare loro i valori, le abilità e la passione che le hanno rese uniche nel loro genere. Palazzo Piacentini dal 15 al 28 aprile sarà la sede della mostra “Lo specchio dell’eccellenza italiana - Viaggio nella manifattura di Altagamma" realizzata da Fondazione Altagamma.

Non solo tradizione ma anche innovazione, istruzione e internazionalizzazione: «ll Made in Italy non è un modello di produzione, ma uno stile di vita. Il prodotto italiano è considerato come il migliore a livello globale. Puntiamo anche al futuro e ai settori in maggiore espansione come la colonizzazione dello Spazio e l’utilizzo delle risorse marine. Nei prossimi mesi realizzeremo delle leggi per sfruttare al meglio questi comparti che sono il futuro dell’economia globale» sottolinea Urso. Per l'occasione il Comitato Leonardo consegnerà dei premi speciali a imprenditori italiani e internazionali e a tre imprese che si sono distinti nel portare avanti lo sviluppo del Paese.

Il Made in Italy è anche sport, infatti la Lega serie A calcio dedicherà la 32a Giornata della Serie A TIM 2023/2024 proprio a questa celebrazione che fa scoprire e riscoprire la bellezza, l'unicità e il valore del nostro straordinario Paese.