Marina Berlusconi è Cavaliere del Lavoro

Nominata dal presidente Sergio Mattarella, dedica il riconoscimento al padre Silvio Redazione Sorrisi







Con grande orgoglio tutti noi di Sorrisi accogliamo la notizia che il nostro editore, Marina Berlusconi, presidente di Mondadori e Fininvest, è stata nominata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella Cavaliere del Lavoro. L’onorificenza arriva 47 anni dopo essere stata conferita al suo papà Silvio, venuto a mancare esattamente un anno fa, il 12 giugno 2023. «Desidero esprimere la mia profonda gratitudine al capo dello Stato Sergio Mattarella e al Consiglio dell’Ordine al Merito del Lavoro per avermi onorata con questo prestigioso riconoscimento» ha commentato Marina Berlusconi.

«Lo dedico a Silvio Berlusconi, mio padre, che è stato e sempre sarà “il Cavaliere”. Ha creduto in me, mi ha sostenuto e mi ha dato la possibilità di fare il mestiere che ritengo il più bello del mondo, quello dell’editore. Da oltre vent’anni ho l’onore di presiedere un grande gruppo come Mondadori, vero e proprio patrimonio del nostro Paese, che ha fatto della libertà e del pluralismo la sua ragion d’essere. Voglio quindi condividere questo riconoscimento con ciascuna delle persone che lavorano in Mondadori e, più in generale, con le persone di Mediaset e di tutto il Gruppo Fininvest. La mia nomina di oggi è allo stesso tempo un premio al loro impegno, alla loro energia, alla loro passione».

Nella lista dei 25 Cavalieri del Lavoro nominati il 31 maggio da Mattarella su proposta del ministro del Made in Italy Adolfo Urso figurano, tra gli altri, anche la produttrice discografica Caterina Caselli, la produttrice cinematografica Raffaella Leone e la stilista Chiara Boni.