Michelle Hunziker: «Ecco i miei segreti per una forma invidiabile»

Esce dai panni di regina della tv per entrare in quelli di esperta di fitness e bellezza Monica Agostini







Ha un fisico invidiabile, ama fare sport e ha una linea cosmetica ricchissima di prodotti: chi se non Michelle Hunziker poteva darci i giusti consigli per sostenere il rientro e ripartire dopo le vacanze? Noi di Sorrisi la chiamiamo mentre è in Sardegna con famiglia (e cani), a godersi gli ultimi sprazzi di estate.

Cosa facciamo se dopo un agosto di relax dobbiamo tornare nei ranghi?

«Chi è ancora al mare può godere di passeggiate a ritmo sostenuto e di belle nuotate. Appena rientrate in città invece io consiglio di fare sport in casa: bastano 20 minuti per stare bene. Ogni giorno, e non trovate scuse: si può anche farlo in mutande appena sveglie e spettinate! Ci sono tante app di fitness oppure basta guardare YouTube e trovare un mini circuito a corpo libero per tonificare e tenere sveglio ogni muscolo».

Quanto è sportiva lei, Michelle?

«Mi alleno tre volte alla settimana, faccio arti marziali, nello specifico Kyokushinkai (ovvero karate full contact) e pesi. Ho scoperto queste discipline motorie a 33 anni, prima sciavo, nuotavo ma non andavo in palestra. Posso dare un consiglio alle lettrici?».

Certo.

«Fate un percorso di autodifesa: migliora l’autostima e fa sentire più forti e coraggiose, fisicamente e mentalmente».

Passiamo all’alimentazione: come ci regoliamo?

«È importantissimo equilibrare i macronutrienti: grassi, carboidrati e proteine, almeno durante la settimana, visto che veniamo da un periodo in cui si è un po’ esagerato con il cibo e anche con l’alcol».

In pratica: cosa mangia Michelle?

«Io inizio da una buona colazione con yogurt greco a zero grassi, che è ricco di proteine e sano. Ci si possono unire le noci tritate, mirtilli, frutti rossi, un po’ di sciroppo d’acero o miele. Poi un caffettino o un tè e la colazione è perfetta, inserendo solo i grassi vegetali buoni delle noci, che sono anche un toccasana per l’intestino. Poi mangio anche due fette biscottate. A metà mattina va bene un frutto o uno snack, come mi capita quando sono a lavorare e non ho tempo».

Passiamo ora a pranzo e cena.

«Orecchiette fresche integrali (70 grammi) con broccoli, poco olio, peperoncino e acciughe, seguite da petto di pollo o tacchino con insalata. Questo è un pasto completo di proteine, carboidrati e un pochino di grasso attraverso l’olio. La sera, invece, la quantità è importante: poco di tutto, sempre carboidrati (patate lesse con fagiolini, pomodorini, basilico, con olio, limone, sale e pepe), carne o un merluzzo al forno».

Qualcosa a cui stare attenti?

«All’olio, tanto amato nella cucina mediterranea. Un cucchiaio d’olio vale 72 calorie, 8 grammi di grasso vegetale: per stare in forma ne dobbiamo ingerire 50 al giorno... (silenzio, ndr). Leone, basta!». In sottofondo si sente abbaiare Leone, il cane di Michelle. «È entrata una signora che non conosce e lui abbaia come un forsennato mentre il bebè dorme (Cesare Augusto, il figlio di Aurora, ndr)».

Parliamo di Goovi, la sua linea cosmetica: come è nata l’idea?

«Il progetto è nato nella mia mente sette anni fa e l’ho messo in pratica nel 2019. Il mio obiettivo: che fosse in linea con il mio stile di vita. Agisce quindi “in e out”: all’interno con integratori (per il sistema immunitario, cellulite, drenanti, tutti rigorosamente vegani), e all’esterno con creme viso, corpo, capelli e una linea di trucchi per pelli delicate e occhi sensibili come i miei che da 27 anni lavorano con il make-up a prova di luci. Ci tengo molto: è importante per me come il lavoro in televisione. Sono molto coinvolta, testo tutto!».

Ci consiglia una beauty routine per il rientro?

«Partiamo dagli integratori: “Give me detox linfa donna” è un detossinante e drenante potente, meglio se abbinato a “Shape your booty”, quattro pipette per entrambi dentro la bottiglietta d’acqua ogni mattina. E ci si sgonfia in un attimo. Poi omega 3, 6 e 9, vegetali e digeribili fatti con amaranto e olio di canapa, importanti per cervello e ormoni. E se si ha bisogno di altra energia, qualcosa per rinforzare i capelli o un buon multivitaminico la mattina».

Come manteniamo più a lungo l’abbronzatura?

«La pelle va idratata: bisogna unire uno scrub corpo a un olio nutriente. Il nostro “Elastic is fantastic” con jojoba, mango è perfetto: Aurora non ha una smagliatura, ha usato sempre quello! Va applicato la sera o la mattina sotto la doccia».

Come ci possiamo truccare al rientro?

«Siamo ancora un po’ abbronzate, quindi basta una crema leggera sul viso, che abbia la protezione solare. Poi una cipria, sugli zigomi un blush, mascara e una matita per le sopracciglia. Per chi vuole, un rossetto luminoso sulle labbra: così si ha come l’estate addosso!».

Sembra molto entusiasta di questo lavoro extra televisione.

«Sono innamorata dei miei prodotti. Sa che le persone in spiaggia mi abbracciano e mi dicono che ho svoltato loro la vita: questa è una soddisfazione pazzesca!».

A proposito di tv: quando la rivedremo?

«Prestissimo! Non posso dire molto ora, ma ci sarà “Michelle Impossible”, “Striscia” e un altro progetto in arrivo ancora top secret che avrà a che fare con Gerry Scotti... Non vedo l’ora di parlarvene!».