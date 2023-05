Milano dà una mano per fare del bene

Il 29 maggio si terrà la 10a edizione di “Una mano per AIL”, per raccogliere fondi per l’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma Redazione Sorrisi







Il 29 maggio alle 19.30 a Palazzo Clerici a Milano si terrà la 10a edizione di “Una mano per AIL”, asta organizzata con Christie’s per raccogliere fondi per l’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. All’asta opere di artisti e milanesi illustri, i lavori saranno esposti a Palazzo Clerici, da mercoledì 24 a sabato 27 maggio, dalle 10.00 alle 19.00. Per info: ailmilano.it.

Una mano per AIL Helga Aversa Tram 19, 2023 collage su carta 16,5 × 30 cm Paolo Ventura Yully’s Home, 2019 stampa fotografica tiratura limitata 42 × 59,5 cm Riccardo Gusmaroli Madonnina, 1994 tecnica mista su cartolina 21 × 10 cm Marco Lodola Se questo è un Duomo, 2023 scultura luminosa h 52 cm Giuseppe Veneziano L’ultimo selfie, 2023 stampa Fine Art su tela 36 × 80 cm Edoardo Romagnoli Torre Velasca_4073_What do you really want?, 2022 stampa Fine Art su carta Photo Rag, PdA per AIL 26,6 × 40 cm Alessandro Busci I gemelli di San Siro, 2022 edizione di 30, argento e smalti Courtesy BABS Art Gallery Alessandro Busci San Siro_blu, 2023 smalto su ferro 40 × 40 cm Marta Volonté Vicolo, 2017 olio su tela 40 × 30 cm Francesca Lanzavecchia La Milano che vorrei: il futuro è nell’aria, 2023 collage digitale stampa Fine Art su carta Photo Rag, PdA 40 × 28,5 cm Photo Courtesy: Patrick Toomey Neri Fulvia Mendini Farfalla - Omaggio a Milano, 2019 stampa Giclée su carta Fine Art 60 × 60 cm Antonio Facco Milano 2049, 2023 bassorilievo in legno edizione speciale per AIL 44 × 44 cm Mario Cucinella Schizzo Nuovo Museo dell’Arte per Fondazione Rovati, 2022 29,7 × 42 cm Stefania Fabrizi Leonardo, 2023 acquerello su carta 40 × 30 cm Mario Botta Teatro alla Scala per AIL, 2022 30 × 42 cm Filippo Avandero Taaac, 2022 stampa Fine Art su carta baritata PdA per AIL 50 × 33 cm Giovanni Hänninen Piazza della Scala, Milano, 2020 stampa Inkjet su carta Fine Art baritata tiratura 1/7 + 2 PdA 45,5 × 61 cm Mario De Biasi Cupola della Galleria Vittorio Emanuele II e il Duomo al tramonto, 1983 stampa su carta fotografica PdA per AIL 30,5 × 45 cm Courtesy Archivio Mario De Biasi Matteo Curti Prima di cena, 2019 stampa Fine Art su carta Photo Rag, 1/3 40 × 40 cm Isabella Magnani Quarantasette, 2023 stampa Fine Art su carta baritata PdA per AIL 28 × 50 cm Irene Kung Galleria Vittorio Emanuele, Milano, 2010 stampa digitale su carta cotone 30 × 30 cm Irene Kung/Courtesy the artist & Alessia Paladini Gallery, Milano Marcello Bonfanti Milano After Midnight. Sottopasso di viale Lunigiana, 2019 stampa digitale su carta baritata 27 × 40 cm Marcello Bonfanti/Courtesy the artist & Alessia Paladini Gallery, Milano Renzo Piano Monterosa 91, 2020 pennarello e pastello su carta da lucido 29,7 × 42 cm Michele De Lucchi Montagna 2, 2/25, 2013 incisione all’acquaforte 60 × 81 cm Vitali Studio Let’s do the Twist, 2021 stampa Fine Art su carta Photo Rag edizione speciale per AIL (copia originale) 33 × 50 cm Valentina Lai Senza titolo, 2023 stampa digitale su carta matt, 1/3 45 × 30 cm Stefano Boeri Bosco Verticale per AIL, 2023 tecnica mista su carta 29,7 × 42 cm Franco Raggi Schizzo di studio d’interno per Palazzo Ferré via Pontaccio 21 Milano, 1997 pennarello acquerellato 29,8 × 21 cm Marco Petrus Torre per AIL, 2003-2022 acquaforte, acquatinta 50 × 35 cm Velasco Vitali Stazione Centrale, 2008 tempera e pastello su carta 24 × 33 cm Rudy Falomi MDuomo, 2018 stampa Fine Art su carta baritata 42 × 60 cm

“Una mano per AIL” è l’asta di raccolta fondi per finanziare il progetto "AIL Accoglie. Vicini concretamente", che raccoglie tutte le attività di assistenza offerte gratuitamente ai pazienti oncoematologici e alle loro famiglie. Quest’anno coinvolge 30 importanti artisti, fotografi, architetti, designer contemporanei che hanno donato una loro opera che ha come tema comune la città di Milano, dove AIL opera da 47 anni.

E proprio Milano sarà il soggetto cui si ispirano le riflessioni di trenta milanesi illustri (da Giorgio Armani a Giorgio Gaber, da Ferruccio De Bortoli ad Aldo, Giovanni e Giacomo, da Beppe Sala a Massimo Moratti, da Domenico Dolce e Stefano Gabbana alla Gialappa’s Band) che accompagneranno ciascuna opera e che saranno raccolte nel catalogo.