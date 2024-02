Mitsubishi e Sanremo, una macchina del tempo nata nel 1979

Il Gruppo Koelliker e Mitsubishi sono partner di TV Sorrisi e Canzoni al Festival di Sanremo 2024 Redazione Sorrisi







1979 - TUTTO QUANTO FA SPETTACOLO

Dopo gli exploit di Rino Gaetano e Anna Oxa l’anno precedente, prende il sopravvento l’esigenza di divertire e stupire con quelle che Sorrisi chiama “canzoni-spettacolo” e “canzoni-cabaret”. L’effetto spettacolo è assicurato dalla coreografia degli Ayx, gli acrobatici del rock, travestiti con maschere a metà tra lo stile del Carnevale veneziano e l’opera di Giorgio De Chirico. Trionfa in classifica, ma non nei negozi Enzo Carella, accompagnato sul palco da un balletto di “donne sandwich” che mostrano cartelli con le parole della canzone. In gara c'è il comico Enrico Beruschi, che ha debuttato in televisione poco più di un anno prima, con una canzone che si rifà all’avanspettacolo, “Tu fai schifo sempre” dei Pandemonium sconfina nel surreale e “A me mi piace vivere alla grande” di Franco Fanigliulo nell’assurdo e nel situazionista.

Di pari passo con le novità del Festival nel 1979, grazie all’accordo di partnership con il Gruppo Koelliker, Mitsubishi arriva in Italia e inizia la commercializzazione delle sue automobili nel nostro Paese. Il 1979 segna quindi l’inizio di un sodalizio che dura da ben 44 anni, nel corso dei quali Koelliker continua ad essere l’importatore unico del brand Mitsubishi in Italia.

1980 - IL BACIO DI BENIGNI

Ogni volta che il presentatore Roberto Benigni appare in scena indossa un indumento in meno. «Mi fa molto piacere quando si parla dell’amore», dice. Tra l’esibizione di Leano Morelli e quella di Sally Oldfield, il comico toscano riprende – non senza qualche licenza – le recenti affermazioni del papa sull’amore coniugale, rivolgendosi a lui, in un modo tanto irriverente quanto affettuoso, come «il nostro Wojtylaccione». Dopo il monologo, Benigni si avvicina alla partner Olimpia Carlisi. «Io sono un ragazzino vispo», dice, e dopo qualche esitazione la bacia per ventisette lunghissimi secondi, per poi uscire di scena fingendo di appartarsi «noi andiamo un attimo a presentare il Festival di Imperia e poi…». L’assistente di scena, visibilmente adirato, si spinge fin sul palco e strattona Benigni fuori. «L’ha detto Wojtyla!», fa in tempo a replicare il presentatore.

La “rivoluzione” avviene anche fuori dal Festival, quando nel 1980 viene presentato il primo 2.3 turbodiesel Mitsubishi, propulsore destinato a equipaggiare un’altra delle auto che diverrà col tempo una vera e propria icona: il Pajero, modello off-road che imporrà la trazione integrale 4×4 come stile di guida vero e proprio.

1984 - I METALMECCANICI

Lo stabilimento Oscar Sinigaglia dell’Italsider di Genova Cornigliano rischia la chiusura e gli operai scelgono di portare la loro protesta a Sanremo. Giovedì 2 febbraio, una delegazione di sei rappresentanti sindacali ottiene di poter salire sul palco dell’Ariston e parlare direttamente ai telespettatori. Il capodelegazione Claudio Peirassi, visibilmente emozionato, si rivolge al pubblico in sala: «Vi ringraziamo per l’ospitalità e vi chiediamo scusa per il disturbo. Crediamo che sia chiara a tutti la gravità della nostra situazione». Il pubblico dell’Ariston esprime la sua solidarietà al termine della breve e civilissima interruzione. L’applauso più grande della prima serata del Festival è per gli operai dell’Italsider.

In un clima di protesta, ma anche di forte unione popolare, viene lanciata la Mitsubishi Colt Panoramica: un'auto a motore e trazione anteriori, due volumi a 3 o 5 porte. Sono disponibili diversi livelli di potenza che vanno da un 1,2 litri con 4 cilindri in linea a benzina con 55 CV fino a un 1,6 litri turbo a benzina con 4 cilindri in linea da 125 CV.

1992 - CAVALLO PAZZO

Mercoledì 26 febbraio, in apertura di collegamento, irrompe in platea Mario Appignani, detto "Cavallo pazzo", artista e disturbatore romano. «Il Festival è truccato, vince Fausto Leali!», esclama prima di essere portato via dagli addetti alla sicurezza. «Adesso diranno che è scritturato», mormora Baudo in scena, anticipando le polemiche. Gianni Ippoliti avanza l’ipotesi che l’irruzione di Appignani sia stata programmata e addirittura provata nel pomeriggio. Scherza, ma lo prendono sul serio. Appignani aveva infatti fatto irruzione anche durante le premiazioni dell’ultimo Festival del Cinema di Venezia, condotto dallo stesso Baudo.

I colpi di scena non mancano quindi, così come nel mondo abbiamo ancora Colt, migliorata e più performante, assolutamente prestazionale: la versione con le migliori prestazioni della Colt è la 1800 GTi 16v. Con una potenza di 140 CV e un rapporto potenza/peso di 7,49 kg/CV, ha una velocità massima di 210 Km/h e raggiunge i 100 km/h in 7,6 secondi.

1990 - IL RITORNO DELL’ORCHESTRA

Termina l’era del playback e delle basi musicali. Assente dall’edizione 1980, torna a Sanremo l’orchestra. È composta da quarantacinque musicisti e da otto coristi ed è stata messa a punto dal maestro Gianmaria Berlendis, che si definisce «un cercatore d’oro che ha trovato cinquantatré pepite». La rassegna festivaliera abbandona per un anno il Teatro Ariston e si trasferisce a oltre sette chilometri dal centro di Sanremo, nel cosiddetto Palafiori, la struttura del Mercato dei Fiori di Arma di Taggia, destinata a ospitare il nuovo mercato dei fiori nella valle Armea. Tutto è gigantesco: il palcoscenico misura 700 metri quadrati e la platea può ospitare 3400 spettatori.

Mitsubishi, cavalcando l’onda della sorpresa, lancia il nuovo modello Pajero: 3000GT con trazione integrale ad alte prestazioni e aerodinamica attiva. Con trazione integrale e un motore turbo, viene rilasciato anche il modello Eclipse.

2005 - L’OMAGGIO A NICOLA CALIPARI

In una situazione tragica e paradossale, il pubblico sceglie il vincitore assoluto del Festival di Sanremo con il televoto in contemporanea all’edizione straordinaria del Tg1, che trasmette il ritorno in Italia delle spoglie di Nicola Calipari, il funzionario dei servizi di sicurezza protagonista della liberazione di Giuliana Sgrena e ucciso da una pattuglia dell’esercito americano sulla strada verso l’aeroporto di Baghdad. Quando la linea torna all’Ariston, Paolo Bonolis invita il pubblico a un applauso e a un minuto di silenzio, cui segue una vera e propria ovazione in memoria e in omaggio a Calipari, «contro l’assurdità di qualunque guerra». Il televoto premia Francesco Renga, che abbraccia la compagna Ambra Angiolini, sul palco in veste di opinionista. La tradizione del Festival vorrebbe il bis per la canzone vincitrice, ma in un primo momento gli organizzatori l’avevano escluso. Bonolis si rivolge al direttore di rete seduto in platea, chiedendogli di fare un’eccezione, tenuto conto del particolare carattere e della serietà della canzone vincente. Fabrizio Del Noce si guarda intorno, pare voler sondare l’atteggiamento del pubblico. «È stata scritta anche per queste cose», dice Renga. Del Noce annuisce. La canzone viene rieseguita come da scaletta, restituendo al pubblico l’intensità di uno dei momenti più significativi e drammatici di tutta la storia del Festival.

E anche per Mitsubishi questo è un anno di cambiamenti: si punta ancora sulla Colt, che cambia stile, design e forma: si presenta al pubblico completamente stravolta nel look. Un'auto a motore e trazione anteriori, proposta a due volumi o cabrio.

2011 - "NATA PER UNIRE", IL 150° ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA

Nel corso della serata celebrativa del 150° anniversario dell’unità d’Italia, il 17 febbraio 2011, alle 22.28 Roberto Benigni entra a cavallo all’Ariston come nessuno aveva mai osato. Il Premio Oscar inizia ironizzando sull’attrazione di alcuni politici per le ragazze minorenni, poi si fa serio e si cimenta nell’esegesi dei versi dell’inno nazionale. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano fa arrivare il suo plauso all’indirizzo dell’attore. Il Festival di Sanremo conosce un’ennesima e inattesa legittimazione, facendosi compiutamente quanto eccezionalmente istituzione, luogo deputato alla celebrazione pubblica di un mito nazionale e di una tradizione che non rimpiazza, ma affianca le piazze e le celebrazioni pubbliche. Dopo l’intervento di Benigni, i co-conduttori Luca e Paolo rinunciano al loro siparietto di satira: «Sarebbe come girare un film per adulti dopo Rocco Siffredi».

Nello stesso anno si celebra un grande anniversario: ad un anno dal rilancio, il pick-up L200 continua a riscuotere grande successo in Italia; ristilizzato con interventi volti a migliorarne l’estetica e la generale impressione di robustezza, perfezionato nelle dotazioni interne e nella funzionalità di utilizzo, arricchito di nuove versioni, per occupare nuove nicchie fino a ora non presidiate, il nuovo pickup non è solo più forte, robusto e funzionale: è anche più bello, più tecnologico e sicuro. Con un cassone più lungo e più alto, il Mitsubishi L200 si conferma il fuoristrada più famoso di sempre.

2014 - LA CONTESTAZIONE IN APERTURA

In apertura della prima serata, dopo che il sipario si era inceppato, dalla balaustra di un ponteggio del teatro due persone interrompono con urla e grida verso Fabio Fazio, pretendendo che legga il contenuto di una lettera e minacciando al contrario di lasciarsi cadere. Fazio annuncia che darà spazio alle loro rivendicazioni purché i due tornino in sicurezza. Gli autori dell’interruzione sono identificati dalle forze dell’ordine. Si presentano come operai del «Consorzio unico del bacino Napoli e Caserta»: scrivono di essere in 800 e di non ricevere lo stipendio da sedici mesi.

Nel 2014 arriva sul mercato Italiano il Pajero New Front Face che, assieme ad alcuni arricchimenti di prodotto, ha un visibile cambiamento soprattutto nel frontale e offre novità di prodotto importanti per un mercato come l’Italia. L'esterno adotta il concetto del nuovo design SUV: il design della griglia viene stravolto e l’aspetto è reso più potente e impattante anche grazie all’andamento lineare del frontale.

2021 - FESTIVAL SENZA PUBBLICO PER LA PANDEMIA

Nel contesto globale ancora segnato dalla pandemia di COVID-19, l’edizione 2021 ha visto per l’unica volta l'assenza di pubblico in sala, una decisione inevitabile, ma altamente significativa. Nonostante l’obiettivo iniziale di avere un pubblico di figuranti sotto contratto, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali Dario Franceschini ha espresso il proprio dissenso tramite un tweet il 28 gennaio 2021 e, di conseguenza, Rai e Comune di Sanremo hanno presentato il 1º febbraio un protocollo che escludeva la presenza di pubblico e l'organizzazione di eventi collaterali. Questa situazione senza precedenti ha portato a soluzioni creative per riempire il vuoto lasciato dalla mancanza di spettatori in carne e ossa. E così, nella seconda serata del Festival, la platea del teatro Ariston è stata popolata da palloncini gonfiabili, un tentativo ironico e giocoso di simulare una presenza umana.

Novità e creatività: arriva sul mercato Italiano la nuovissima Mitsubishi Eclipse Cross PHEV, con un design radicalmente rinnovato. Le modifiche più rilevanti riguardano gli esterni, in particolare la coda ed il frontale. Eclipse Cross PHEV riprende il grande successo dell’Outlander PHEV, il pionieristico SUV a 5 posti, che ha vinto 21 premi globali. Le tecnologie rivoluzionarie rendono Eclipse Cross PHEV altamente reattivo e sorprendentemente silenzioso. La nuova generazione del modello segna l’avanguardia dei progressi nel campo del design e utilizza la pionieristica tecnologia EV per creare un sistema ibrido avanzato.

2024 - GRUPPO KOELLIKER VESTE DI “SORRISI” UNA MITSUBISHI ECLIPSE CROSS PHEV

Nasce una nuova partnership tra Koelliker e TV Sorrisi e Canzoni, che insieme decidono di unirsi per vivere al meglio il festival di Sanremo. Una nuovissima Mitsubishi Colt, appena lanciata sul mercato italiano, sarà sempre presente nella location scelta dalla testata come punto di incontro con gli artisti e VIP; un altro modello di successo affianca il Direttore Aldo Vitali e la redazione di Sorrisi per tutta la durata della settimana della musica italiana per eccellenza: il SUV coupè Eclipse Cross PHEV, interamente wrappato di azzurro e con i loghi delle due aziende, sarà il compagno di viaggio di Sorrisi in questo Festival unico e ricco di sorprese.