Morto Gianluca Vialli, aveva 58 anni

Addio all'ex calciatore, campione della Juve, Sampdoria e Nazionale. Da tempo era in cura per un cancro al pancreas a Londra







È morto a Londra, Gianluca Vialli, ex centravanti di Sampdoria e Juventus, ma anche Campione del Mondo con la Nazionale italiana e, negli ultimi tempi, capo delegazione degli Azzurri. L'ex calciatore aveva 58 anni ed era in cura da tempo per un cancro al pancreas. La sua famiglia ha confermato la morte del campione con una nota: «Con incommensurabile tristezza annunciamo la scomparsa di Gianluca Vialli. Circondato dalla sua famiglia è spirato la notte scorsa dopo cinque anni di malattia affrontata con coraggio e dignità. Ringraziamo i tanti che l'hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori».

Negli ultimi mesi l'ex-centravanti si era ritirato, non nascondendo l’aggravarsi delle sue condizioni: «Al termine di una lunga e difficoltosa “trattativa” con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri», aveva comunicato lo scorso 14 dicembre: «L'obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio».

Il mondo del calcio e dello sport è in lutto. «Sono profondamente addolorato – ha subito dichiarato il presidente della FIGC Gabriele Gravina -, ho sperato fino all’ultimo che riuscisse a compiere un altro miracolo, eppure mi conforta la certezza che quello che ha fatto per il calcio italiano e la maglia azzurra non sarà mai dimenticato. Senza giri di parole: Gianluca era una splendida persona e lascia un vuoto incolmabile, in Nazionale e in tutti coloro che ne hanno apprezzato le straordinarie qualità umane».

Cordoglio anche dalla sue ex squadre: la Juventus sui canali social ha pubblicato la sua foto con la Coppa dei Campioni vinta nel 1996 a Roma, contro l’Ajax; mentre, la Sampdoria, ha condiviso su Twitter l'immagine di Gianluca Vialli esultante dopo un goal con solo due parole: «Ciao Luca».