Morto Pelé, leggenda del calcio

È morto all'ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove era ricoverato da tempo per l’aggravarsi della sue condizioni, Edson Arantes do Nascimento detto Pelé, leggenda del calcio del calcio brasiliano e mondiale. Il calciatore detto “O Rei”, il re, aveva 82 anni. L’annuncio della sua dipartita arriva dal quotidiano brasiliano “Folha” ed è stato confermato su Twitter da una delle sue figlie, Kely Cristina Nascimento, che ha condiviso una foto che ritrae le mani del grande campione nel letto di ospedale insieme a quelle dei suoi cari: “Tutto quello che sappiamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente”, ha scritto Kelly.

Pelé era stato operato lo scorso anno per un cancro al colon, ma le sue condizioni nelle ultime settimane erano peggiorate drasticamente ed era stato trasferito nel reparto cure palliative, vista l'inefficacia della chemioterapia. Pelé, assistito dai figli, negli ultimi giorni aveva accusato complicazioni a livello cardiaco e renale.

Pelè, oltre che “Re” indiscusso del calcio, è stato il calciatore dei record. Per esempio è stato l’unico a vincere tre mondiali, il primo a soli 17 anni e ha segnato oltre 1.279 nella sua lunga carriera, alcune veramente spettacolari, come il gol di testa all'Italia nella finale del mondiale 1970. Fuoriclasse in tutto – aveva destro, sinistro, velocità, dribbling e colpo di testa – è stato nominato “Atleta del secolo” dal Cio nel 1999 e “Calciatore del secolo”, ex aequo con Maradona.