“MypersonalTrainer Days” a Milano con tante attività gratuite e aperte al pubblico

La terza edizione all’arco della pace: non solo fitness, sport e wellness, ma anche beauty e fitfood Redazione Sorrisi







Il 14 e 15 settembre torna "MypersonalTrainer Days", l’iniziativa patrocinata dal Comune di Milano, che si terrà presso l'Arco della Pace, un ambiente verde che da sempre i milanesi dedicano allo sport e a momenti di relax e benessere.

Una terza edizione denominata "More than Wellness", ancora più appassionante e inclusiva: in programma oltre 500 attività gratuite e aperte al pubblico pensate per tutti gli amanti di uno stile di vita sano e attivo, dal fitness allo sport, ma anche fitfood e beauty.

Grandi nomi animeranno "MypersonalTrainer Days": dal campione pluripremiato Filippo Magnini alla portabandiera italiana alle Olimpiadi di Parigi Arianna Errigo, dalla marciatrice olimpionica Eleonora Giorgi ai guru del fitness Jill Cooper, Jairo Junior, Federica Constantini, Roberta Vanzella, Nicolò Famiglietti e Silvia Fascians del roster di Power Talent Agency e molti altri ancora.

Due giorni ricchi di attività indoor e outdoor, talk, consulti medici gratuiti e momenti di confronto con personaggi di punta del benessere in tutte le sue forme. Un weekend in cui si potrà respirare tutta la filosofia di MypersonalTrainer.

Il ricco calendario e le novità di MypersonalTrainer Days

A inaugurare l’evento sabato 14 settembre alle 10.30, il campione Filippo Magnini, uno dei più grandi nuotatori di tutti i tempi nella sua specialità, che darà al pubblico consigli per un corretto stile di vita e racconterà come l’approccio sportivo può influenzare la carriera lavorativa e la vita di tutti i giorni.

Alle 11.00 sarà la volta di Arianna Errigo, portabandiera olimpica e campionessa di scherma. Appena rientrata dalla capitale francese, Arianna aprirà la riflessione a un nuovo modo di intendere lo sport e racconterà inoltre come ha organizzato le sue giornate parigine con gli impegni sportivi e i suoi due gemelli al Villaggio Olimpico.

Seguiranno per tutto il weekend tante attività di tendenza e adatte ad ogni età. Dal Silent Fitness, per muovere in sintonia corpo e mente (nelle Aree Esterne, sabato ore 11 e ore 15 e domenica ore 10.40 e ore 12.40), a discipline come Strong Nation, un allenamento high intensity nel quale la musica viene creata, nota dopo nota, per seguire e stimolare il movimento, (nell’Area Palco, sabato ore 10.40), Dynamic Hiit Workout (Area Palco, sabato ore 12) e il Groupboxing Sparring (Area Palco, sabato ore 15).

Non mancheranno attività più olistiche e dolci che avranno luogo tutte nell’Area Palco come BodyFly con Gennaro Setola per sbloccare le potenzialità fisiche oltre a quelle mentali (sabato ore 15.40), Sunday Bliss Vinyasa con Beatrice Mezzanotte (domenica ore 10), Durga energia creativa, pratica dinamica condotta da Susanna Petternella per risvegliare l’energia creativa e il potere di agire nel mondo (domenica ore 14.20) e "La postura che vorrei" con Tamara Tanzilli, fisioterapista ed osteopata (domenica ore 15.40).

Il pubblico sarà poi coinvolto in tanti talk formativi il sabato e in masterclass interattive la domenica, al Dazio di Levante. Tra gli appuntamenti da non perdere Face&hair Yoga con Marilia Valenza (ore 12) e "Ormoni alleati del benessere femminile" con la dottoressa Cristina Tomasi (ore 16).

Tra le masterclass: Felderkrais, il metodo per riconnettersi con il proprio corpo e acquisire una maggior consapevolezza di sé, con Maria Luisa Tettamanzi (ore 12.40), Apnea da mail e benessere del sonno con Alessio Carciofi, professore universitario ed esperto di marketing & digital wellbeing (ore 15.40), "Riabilitazione del pavimento pelvico" con l’ostetrica Alessandra Bellasio (ore 16.20), la seduta di consulenza di color palette con l’esperto di armocromia Ferdinando Schettino (ore 17).

Grande attesa per la Multisport Arena dove chiunque potrà approcciare attività innovative come Korfball e Floorball, oltre a Mini Volley, Mini Tennis, Basket 3x3, Calcetto 3vs3, e divertirsi insieme agli amici con i giochi dell’Hub Minigames con tra gli altri il Quad Pong e il Subsoccer.

Anche per questa edizione MypersonalTrainer rinnova il suo impegno nei confronti dei giovani e dell’hinterland milanese, con la MypersonalTrainer Cup, un torneo di calcetto organizzato coinvolgendo ragazzi dell’ITS Jobs Academy, Jobs Factory e Jobs Talent e gli studenti universitari, che si terrà in questi giorni. Durante l’evento verranno premiate le squadre vincitrici.

Da non perdere inoltre domenica alle ore 16 la partita di Floorball che vedrà coinvolto Spartak Milano, team che annovera tra i giocatori membri della nazionale italiana e che ha appena vinto il campionato A2 di Floorball.

Immancabile il Free Climbing per grandi e piccoli che quest’anno si arricchisce di effetti speciali e regalerà a ogni singolo partecipante una suggestiva foto ricordo scattata dall’alto, una volta raggiunto l’apice della parete d’arrampicata.

"Mypersonaltrainer Days" ospiterà inoltre Pompieropoli, l’attività pensata dai Vigili del Fuoco per i bambini a partire dai 3 anni, emozionante e allo stesso tempo educativa. A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.

MYPT Urban Walk

Tra le iniziative in programma torna anche la MYPT Urban Walk, sabato alle ore 14.00, la camminata non competitiva di 5 km, quest’anno ancora più appassionante e inclusiva. La walk sarà preceduta da una sessione di preparazione fisica, guidata dalla marciatrice Eleonora Giorgi e da Simona Chiesa, istruttrice di Fitwalking certificata Opes e Istruttrice della Scuola Italiana Nordic Walking.

MypersonalBeauty

Tra le novità di quest’anno uno spazio dedicato al beauty, un settore in crescita costante a cui è dedicata l’area MypersonalBeauty, da quest’anno presente sul sito di MyPersonalTrainer e sui social. Sarà realizzato un percorso in collaborazione con i brand partner che prevederà tre aree: makeup, hair e skin care, wellness experience come aromaterapia e musicoterapia. Interverrà anche un giovane talento creativo, il paladino della consulenza di immagine senza genere @Ferschetty per scoprire la palette colori che ci valorizza.

Lo spazio Pet

Anche in questa edizione MypersonalTrainer Days rinnova l’invito a partecipare con i propri amici animali: non solo potranno godersi due giorni di divertimento en plein air con i padroni, ma quest’anno saranno i protagonisti di talk con esperti d'eccezione, tra cui l’ingegnere biomedico Andrea Mancino, influencer seguitissimo su Instagram con oltre 450.000 follower, che porterà i suoi due bellissimi gatti (sabato ore 14).

Tutte le attività sono gratuite, per partecipare è necessario registrarsi. Per info e prenotazioni: https://www.my-personaltrainer.it/myptdays. Tutti gli iscritti alle attività sportive riceveranno una maglietta tecnica e per i partecipanti più attivi una bag ricca di gadget.