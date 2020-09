Nasce “DMNow”: il nuovo brand digitale di Donna Moderna

22 Settembre 2020 | 16:24 di Redazione Sorrisi

Donna Moderna, il brand del Gruppo Mondadori punto di riferimento nel segmento femminile, continua a evolvere e lancia DMNow, la nuova digital destination dedicata alle donne under 40 alla ricerca della bellezza, dell’equilibrio e di uno stile di vita consapevole e sostenibile.

Una guida di ispirazione quotidiana per star bene con sé, con gli altri e con l’ambiente e per aiutare le donne a realizzare le proprie aspirazioni, coltivando interessi e passioni e vincendo le sfide che le porteranno a esprimere il loro potenziale. Un messaggio che si racchiude nel claim del progetto: Beautiful You, Beautiful Life.

Dopo il successo di DMBeauty, il primo social magazine beauty dedicato alla generazione Z, con questo nuovo lancio Donna Moderna rinnova il proprio sistema di comunicazione per seguire in modo mirato anche le ultime tendenze in fatto di ricerca dell'equilibrio, inclusione, attenzione alla natura e sostenibilità.

Il nome DMNow unisce DM, come Donna Moderna, e Now per ricordare un palinsesto di contenuti in tempo reale, sempre a fianco delle donne e dei loro bisogni. Un mantra per una donna alla ricerca di un equilibrio che passa anche dall'autoconsapevolezza e apprezzamento del qui e ora.

«DM Now è la nuova anima digital di Donna Moderna. Un progetto che conferma la capacità del brand di raggiungere target con età e stili diversi, in ottica di innovazione continua. Il brand diventa quindi tre volte più forte nel digitale, potendo contare ora su tre asset forti e specifici: Donna Moderna, DMNow e DMBeauty», ha dichiarato Andrea Santagata, direttore generale di Mondadori Media.

Le novità di DMNow

Il cuore del progetto DMNow è un percorso day by day, basato su un palinsesto di contenuti organizzato in sette canali verticali: green, mind, fitness, wellness, love, food, style.