Nasce “Me contro Te – Il fantafumetto”, l’unico originale di Luì e Sofì

Arriva in edicola venerdì 26 febbraio il fumetto della coppia di youtuber che ha conquistato il cuore di milioni di bambini Luì e Sofì, i Me contro Te Redazione Sorrisi







Arriva in edicola venerdì 26 febbraio "Me contro Te – Il fantafumetto", l'unico originale di Luì e Sofì, la coppia di youtuber che ha conquistato il cuore di milioni di bambini attraverso semplicità, spirito gioioso, valori positivi e una spiccata capacità nel creare contenuti in grado di far sognare e stimolare la fantasia.

Luì e Sofì hanno scelto il Gruppo Mondadori per il lancio del loro primo magazine 100% ufficiale: un’occasione per far divertire e trasportare i più piccoli in tante avventure alla scoperta del mondo e della scienza.

«Siamo entusiasti di questo nuovo super progetto. Il fantafumetto Me contro Te è un magazine interamente dedicato al divertimento e alla scoperta del mondo e delle sue meraviglie. Ringraziamo il Gruppo Mondadori per aver creduto ancora una volta in noi e per averci aiutato a creare la rivista dei nostri sogni», commentano Luì e Sofì.

Il nuovo fantafumetto presenta ogni mese due inedite avventure di Luì e Sofì, disegnate e raccontate attraverso lo stile unico, colorato e allegro che è alla base del magico mondo dei Me contro te. E in più, notizie, curiosità, idee originali per piccoli esperimenti, giochi a tema e quiz per testare le proprie conoscenze: un vero e proprio “activity magazine”, pensato per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni. Tra gli argomenti del primo numero, il mondo degli insetti e dei dinosauri. I piccoli lettori potranno inoltre scrivere e inviare i loro disegni ai loro beniamini: le lettere più belle verranno pubblicate.

I bambini saranno così avvicinati a interessanti contenuti educativi grazie al format del nuovo fumetto firmato Me contro Te che renderà stimolante la lettura, in modo semplice e coinvolgente, dopo il grande successo editoriale dei libri pubblicati con Mondadori Electa.

L’uscita di "Me contro Te – Il fantafumetto", con una tiratura di 100.000 copie per il primo numero, è stata annunciata in anteprima da Luì e Sofì con un post sul loro profilo Instagram, ed è sostenuta da una campagna di comunicazione pianificata su stampa e punto vendita.

Il magazine è disponibile in edicola dal 26 febbraio al costo di 4,90 euro.