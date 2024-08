Olimpiadi: lo spettacolo più bello (e curioso) del mondo

I Giochi sono una favola che ci accompagna fin dall’antica Grecia e sono infiniti i motivi per amarli Enrico Casarini







Sportivi o non sportivi, fino all’11 agosto i nostri cuori non potranno fare a meno di rimanere in collegamento con Parigi. Va in scena il più grande spettacolo sportivo del mondo, le Olimpiadi (in chiaro su Rai2 e pay sui canali Eurosport disponibili su Sky, Dazn e Discovery+). Del resto i Giochi sono una favola che ci accompagna fin dall’antica Grecia e sono infiniti i motivi per amarli. A partire dal fatto che sono una fabbrica da record di curiosità. Queste 15, per esempio, le conoscevate?

Di corsa

Le Olimpiadi disputate dal 776 a.C. al 728 a.C., le prime “registrate” dalla Storia, prevedevano solo la gara dello “stadion”, una corsa di circa 200 metri che si teneva in un luogo anch’esso chiamato “stadion” (da cui il nostro “stadio”).

Un fondatore d’oro

Motore della nascita delle Olimpiadi moderne è stato Charles Pierre de Frédy, barone di Coubertin, fondatore nel 1894 del Comitato Olimpico Internazionale, l’organizzazione che ancora governa i Giochi. Lui stesso vinse una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Stoccolma nel 1912: in Letteratura, per la sua “Ode allo sport”… Sì, tra il 1912 e il 1948 l’Arte (con gare di architettura, letteratura, musica, pittura e scultura) fu considerata sport olimpico.

Che nostalgia

Nella storia delle Olimpiadi si è finora gareggiato in 49 sport. Diversi tra loro sono stati abbandonati nel tempo. Quattro, però, li vorremmo rivedere, anche solo per capire come funzionano: il croquet, la pallacorda, il roque e il tiro alla fune.

Gli sport del futuro

A Parigi 2024 debutta come sport il breaking, ovvero la break dance. I suoi atleti si definiscono B-boys (i maschi) e B-girls (le femmine). Nel 2028 a Los Angeles debutteranno squash e flag football (una versione meno “dura” del football americano).

Origine non controllata

La maratona è il classico evento di chiusura dei Giochi e si rifà all’impresa del messaggero Filippide, che nel 490 a.C. corse da Maratona ad Atene per annunciare la sconfitta dei Persiani. Fuor di leggenda, però, l’iconica lunghezza della gara, 42,195 km, nasce alle Olimpiadi di Londra del 1908: è la distanza tra il castello di Windsor e l’arrivo di fronte al palco reale nel White City Stadium di Londra.

Falsa archeologia

Nonostante il fascino “antico”, ha origini moderne anche la staffetta che porta la torcia olimpica da Olimpia (Grecia) alla sede dei Giochi: è stata inventata per le Olimpiadi di Berlino del 1936.

La politica

Olimpiade e pace ormai sono sinonimi… Ma i Giochi sono stati anche “campo di battaglia”, sia pure diplomatica: diverse edizioni hanno avuto defezioni per motivi politici. I boicottaggi più famosi sono quelli delle Olimpiadi di Mosca del 1980 (ai Giochi dove trionfò nei 200 metri il nostro Pietro Mennea, gli Usa e altri 65 Paesi non andarono per protestare contro l’invasione russa dell’Afganistan) e di Los Angeles del 1984 (per ritorsione non parteciparono l’Urss e altri 17 Paesi).

Amici per sempre

Ancora Berlino, 1936. Nel salto con l’asta i giapponesi Shuhei Nishida e Sueo Oe finiscono entrambi “secondi” con 4,25 metri e non vogliono fare salti di spareggio. Che fare? La federazione giapponese fa assegnare l’argento a Nishida e il bronzo a Oe. Tornati a casa, gli atleti fanno tagliare a metà le medaglie, così ognuno avrà mezzo argento e mezzo bronzo: sono le “Medaglie dell’amicizia”.

Asso distratto

Los Angeles, 1984: la squadra di basket Usa è nello spogliatoio e si prepara a sfidare la Spagna per l’oro. Michael Jordan, il più grande cestista della storia, si accorge di aver portato la canottiera sbagliata: serve quella blu, lui ce l’ha bianca e quindi non può giocare. Una corsa mozzafiato al Villaggio Olimpico e la divisa giusta è recuperata: Jordan potrà vincere il primo dei suoi due ori olimpici.

Estate e inverno

L’americano Eddie Eagan è l’unico atleta ad aver vinto l’oro sia alle Olimpiadi estive, sia a quelle invernali. Nel 1920 ad Anversa vinse nel pugilato, categoria mediomassimi; nel 1932 a Lake Placid vinse nel bob a quattro.

Attenti al fuoco

Il ristorante del Villaggio Olimpico di Parigi 2024 serve 45 mila pasti al giorno, ha 3.000 posti a sedere e ogni giorno propone un menù con 40 piatti (più contorni e antipasti). Però gli atleti non potranno mangiare patate fritte: per scongiurare il rischio di incendi, in cucina non ci sono friggitrici.

Una figlia d’arte

Figlia di Bruce Springsteen e Patti Scialfa, Jessica Springsteen ha scelto di dare spettacolo non nel rock, ma con le sue doti da cavallerizza. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha vinto l’argento con la squadra Usa di salto ostacoli.

Pronti, via: caos!

A Parigi 2024 alcuni sport sono partiti un paio di giorni prima dell’inaugurazione. Tra questi c’è il calcio, che nella prima giornata ha vissuto momenti drammatici nella partita Argentina-Marocco. Tra la tensione fra i giocatori, un recupero di 16 minuti, invasioni di campo e fuga dei calciatori, il match si era chiuso sul 2-2 con pareggio argentino all’ultimo minuto. Un paio d’ore dopo, a stadio vuoto, le squadre sono tornate in campo, il gol del pareggio è stato annullato e si sono giocati altri quattro minuti. Risultato finale: Argentina-Marocco 1-2.

L’oro di Tarzan

Per la storia del cinema è Tarzan. Per la storia delle Olimpiadi, invece, Johnny Weissmuller è uno dei più forti nuotatori mai scesi in vasca: tra il 1924 e il 1928 vinse la bellezza di cinque ori.

Buon riposo, campioni

Design e sostenibilità per le residenze degli atleti nel Villaggio Olimpico: i campioni dormono su letti di cartone. Sono comodi da smontare e trasportare, perfetti per essere riciclati a fine Giochi. E sono robusti: sopportano fino a 200 kg di peso.