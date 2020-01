L’oroscopo del 2020: amore, lavoro e salute

08 Gennaio 2020 | 17:43 di Susanna Schimpema

Ariete dal 21 marzo

al 20 aprile Lanciatevi - Sotto la spinta di fortissime attrazioni (non solo di tipo amoroso: potrete innamorarvi anche di un’idea o di un luogo), avrete voglia di compiere qualcosa di folle. Perché no?



Pensateci - Non dite sempre di sì, non siate accondiscendenti con chi vale poco.



L'occasione - Effetti speciali nel lavoro: nuove proposte, nuovi progetti. Tutti vi riconosceranno un intuito eccezionale e per questo si fideranno di voi, affidandovi compiti delicati e… imprese impossibili.



Il periodo più bello: Tra aprile e settembre capirete di più di voi stessi, e vi sforzerete con successo di superare le vostre debolezze.



Amore 8

Lavoro 9

Salute 9



Toro dal 21 aprile

al 20 maggio Lanciatevi - Un anno in altalena, con alti e bassi imprevedibili. Ecco, dovete approfittare dei momenti bui: sarà proprio allora che potrete puntare in alto, dirigervi verso obiettivi ambiziosi.



Pensateci - Uno o più familiari creano problemi. Non lasciatevi trascinare in conflitti che rischierebbero di essere orribili, cercate invece di mediare, di trovare un punto d’incontro.



L'occasione - Avvertite il bisogno di andare oltre, di ricercare il senso della vita. In altre parole: ora avete il desiderio e l’occasione di coltivare la spiritualità.



Il periodo più bello - Viaggi e nuovi importanti legami d’amicizia o professionali tra gennaio e marzo. Amore 8

Lavoro 9

Salute 9



Gemelli dal 21 maggio

al 21 giugno Lanciatevi - Tutti i settori in cui occorrano creatività e spirito innovativo meritano adesso attenzione, perché possono darvi modo di esprimere le vostre capacità.



Pensateci - Siete troppo preoccupati di farvi vedere propositivi e ottimisti. Attenti, rischiate di… esplodere. Imparate a condividere i problemi con chi vi vuole bene, fate partecipi

il partner e i vostri cari delle difficoltà che state attraversando.



L'occasione - Single e stanchi di esserlo? Per la fine dell’anno sarete in coppia!



Il periodo più bello: Tra aprile e luglio, gioie dai figli, passi avanti nel lavoro e risoluzione di questioni legali.



Amore 9

Lavoro 9

Salute 9



Cancro dal 22 giugno

al 22 luglio Lanciatevi - La vita vi mette alla prova? E voi affrontate queste prove come fossero eccitanti sfide, accogliete i problemi come opportunità per tirare fuori il meglio di voi stessi. Insomma: giocate all’attacco.



Pensateci - Le persone che più si faranno avanti per convincervi di un progetto o conquistarvi sentimentalmente, saranno proprio quelle di cui meno fidarsi…



L'occasione - È probabile giungano al capolinea le relazioni logore, ma è anche probabile che sperimentiate un meraviglioso colpo di fulmine!



Il periodo più bello - Maggio e giugno vi vedono protagonisti, ammirati, generosi.



Amore 8

Lavoro 9

Salute 8



Leone dal 23 luglio

al 23 agosto Lanciatevi - Impegnatevi al massimo ma senza pensare ai risultati, che non arriveranno subito. Spaziate, muovetevi in vari campi, dedicatevi a più cose e attività contemporaneamente.



Pensateci - Momento delicato per le coppie che soffrono di noia e gelosia…



L'occasione - Sarà da vecchi amici e vecchi collaboratori che nasceranno i progetti più belli. Ripescate quindi chi non vedete da tempo!



Il periodo più bello - La seconda metà dell’anno, con Marte in lunga sosta in Ariete, porta incontri, opportunità nello studio e nel lavoro, e soprattutto capacità di cogliere l’attimo.



Amore 9

Lavoro 9

Salute 8



Vergine dal 24 agosto

al 22 settembre Lanciatevi - Questo è un anno stimolante sotto tutti i punti di vista, perché i pianeti spazzano via dubbi e insicurezze. Vi farete avanti in ogni campo, senza preoccuparvi di eventuali rifiuti… e il vostro spirito d’iniziativa si rivelerà vincente.



Pensateci - I datori di lavoro pretendono troppo e non vi pagano in proporzione…



L'occasione - Avete una voglia folle di leggerezza, di giocare. Non reprimetevi, divertitevi!



Il periodo più bello - Da luglio in poi potete innamorarvi di una persona capace di darvi quell’appoggio che forse non avete mai avuto.



Amore 10

Lavoro 10

Salute 10



Bilancia dal 23 settembre

al 22 ottobre Lanciatevi - Dovrete lottare contro chi vi ostacola perché ha idee ristrette e non vuole perdere il proprio potere. Lanciatevi non a testa bassa, ma col sorriso, tanta tenacia e tanta diplomazia… ce la farete!



Pensateci - Ci sono persone a cui dovete stare vicino moralmente o curare. Non sarà facile, ma sarete bravissimi a non farlo pesare.



L'occasione - Avrete modo di capire di più di voi stessi, e quindi di modificare i vostri comportamenti e anche i vostri obiettivi.



Il periodo più bello - Dal 22 marzo al 30 giugno Saturno vi permette di incontrare persone fantastiche con cui ideare e realizzare progetti interessanti.



Amore 8

Lavoro 8

Salute 8



Scorpione dal 23 ottobre

al 22 novembre Lanciatevi - Quest’anno sarà bene lavorare insieme con persone in gamba, perché le attività di gruppo ora vi piacciono, vi spingono a produrre di più, vi costringono anche a essere più disciplinati.



Pensateci - Va benissimo muovervi il più possibile, viaggiare e spostarvi. Ma per i figli dovete esserci sempre: Giove e Saturno indicano che ora più che mai hanno bisogno di voi. È un imperativo del 2020!



L'occasione - Il buonumore sarà quasi costante, e vi consentirà di affrontare tutto senza lasciarvene mai sconvolgere o ferire davvero. Bravi!



Il periodo più bello - Tra aprile e novembre sarete più comprensivi, dolci e… simpatici.



Amore 9

Lavoro 9

Salute 9



Sagittario dal 23 novembre

al 21 dicembre Lanciatevi - Potete modificare qualcosa di voi che non vi piace e lavorare anche per cambiare i vostri comportamenti. Tutto questo produrrà subito degli effetti… quasi stupefacenti.



Pensateci - No ai rischi finanziari e alle spese superflue.



L'occasione - Incontri eccitanti per chi è solo, progetti di matrimonio o di figli per chi è in coppia, e splendide amicizie per tutti.



Il periodo più bello - Dal 14 marzo al 14 maggio scoprirete un nuovo interesse, che vi appassionerà e potrà anche diventare… un vero e proprio lavoro.



Amore 10

Lavoro 9

Salute 10



Capricorno dal 22 dicembre

al 20 gennaio Lanciatevi - Non siate cauti, non ascoltate consigli, non rimandate. Ora dovete decidere. Cosa? Qualunque cosa. L’importante è fare, osare. Assumervi responsabilità vi ecciterà, cercare di realizzare i vostri sogni vi farà capire… che nulla vi è impossibile.



Pensateci - Legatevi soltanto a chi è capace di tenervi testa, non a chi vi dice sempre di sì.



L'occasione - Adesso potete capire una cosa fondamentale: se sia il caso di consolidare ciò che avete (relazioni, lavoro…) oppure cambiare tutto, radicalmente.



Il periodo più bello - Dal 13 gennaio al 26 giugno avrete grande potere di convinzione e piglio da leader.



Amore 10

Lavoro 10

Salute 10



Acquario dal 21 gennaio

al 19 febbraio Lanciatevi - Qualunque sia la vostra età anagrafica, vi sentirete giovanissimi… con tanta voglia di trasgressione e di avventura. Avrete una tale disinvoltura, un tale spirito adolescenziale, che saprete, solo con la forza del vostro entusiasmo, saltare gli ostacoli più alti.



Pensateci - Imparate a dire no, a mettere dei paletti a chi approfitta della vostra generosità e del vostro buon carattere.



L'occasione - In amore, inutile agitarsi: saranno gli altri a venire verso di voi, a corteggiarvi.



Il periodo più bello - Incontri e viaggi tra gennaio e febbraio, avventure elettrizzanti e novità nel lavoro da giugno in poi.



Amore 10

Lavoro 10

Salute 9



Pesci dal 20 febbraio

al 20 marzo Lanciatevi - Date il massimo nel lavoro, non risparmiatevi. E non preoccupatevi delle critiche e dei sospetti dei colleghi.



Pensateci - Sarete tentati di scendere a compromessi o accontentarvi, ma commettereste un grave errore.



L'occasione - Frequentate nuovi ambienti, cercate di contattare persone che possano insegnarvi qualcosa ed esservi utili a livello professionale. Non abbiate paura di essere sfacciati: il vostro fascino apre tutte le porte.



Il periodo più bello - Marzo, maggio, agosto, settembre, ottobre e novembre sono mesi in cui si risolvono problemi e si conclude molto nel lavoro.



Amore 10

Lavoro 10

Salute 10



