Il tuo segno zodiacale nei testi di Calcutta

11 Novembre 2019 | 16:28 di Cecilia Esposito

Se vedete segni cosmici e lo zampino delle stelle ovunque, questo è l'articolo giusto per voi. Se invece siete qua per caso, incuriositi dal titolo, forse è anche colpa della stagione dello Scorpione che rende tutti un po' più "mistici" e, attenzione, sensuali. In ogni caso, benvenuti a un nuovo appuntamento di questo oroscopo musicale.

Visto che ci piacciono tanto, continuiamo ad analizzare le canzoni dei cantautori indie più amati del momento e dopo Gazzelle e Coez, non potevamo non pensare a lui, l'artista che - piaccia o no - ha lanciato la musica indipendente verso il grande pubblico e che a breve partirà per un tour europeo. Sì, sto parlando propio di lui: Calcutta.

Per la mamma è Edoardo ed è un Ariete (19 Aprile 1989, Latina), segno maschile per eccellenza, Cardinale, il primo dello zodiaco e dell'elemento Fuoco. Traduzione: hanno un bel caratterino quelli nati sotto questo segno: carismatici per natura, testardi, irrequieti e vitali. Essendo legati alla Primavera, quindi alla rinascita, gli Ariete sono dei leader nati che amano lanciarsi con intraprendenza in nuovi progetti, nuovi amori, nuove avventure – per poi, molto spesso, annoiarsi poco dopo. Occhio a non farli arrabbiare che si infiammano subito, come in amore, altro campo di battaglia dove vogliono tutto e subito, insieme a una buona dose di adulazione.

Ritroviamo tutte queste caratteristiche nei testi di Calcutta? Direi di sì – "Ti spaccherò la faccia se non mi dai il cuore", ad esempio, potrebbe essere una frase da perfetto Ariete innamorato che vuole essere ricambiato senza troppe perdite di tempo. Ma dove si possono trovare gli altri undici segni dello zodiaco nelle parole del cantautore? Tra hit di successo e vecchi brani che forse non conoscete, la risposta la trovate qui sotto.



Ariete – Orgasmo Come già accennato, l'Ariete è un segno di Fuoco e anche in amore emerge tutto il suo ardore. Cacciatore e passionale, ama flirtare ed essere adulato, è incline a "innamorarsi" molto spesso, ma le sue cotte sono tanto frequenti quanto passeggere. Tuttavia, se il nostro caprone viene domato, è capace di un amore profondo e sincero, trasformandosi in un partner premuroso. Ma come una fiamma che si spegne all'improvviso, se insofferente e annoiato dal rapporto, vi lascerà senza mai più tornare indietro, perché per lui tutte le strade portano ad altre campagne, sempre.

Tanto tutte le strade mi portano alle tue mutande



Toro – Albero Toro e Amore vanno a braccetto. Pensate che, se siete alla ricerca di una storia d'amore matura e duratura, l'astrologia consiglia di adocchiare possibili partner che hanno Venere nella posizione in questo segno. Già, perché nonostante un'iniziale diffidenza e freddezza, tipica dei segni di Terra, il Toro ha un'innata attitudine per la vita di coppia. E se conquistate la sua fiducia e il suo cuore, questo partner vorrà subito mettere radici insieme a voi per costruire una vita insieme. Colgo l'occasione per dire che Dario Hübner è Toro.



Diventerò un albero / Per metter le radici nelle tue radici

Gemelli – Gaetano Il segno del Gemelli è spesso additato di essere superficiale. È vero, ma la verità è molto più complessa. Come ogni segno d'Aria, anche i nostri amici Gemelli sono dotati di una spiccata sensibilità che li rende permeabili alle circostanze e alle persone al loro fianco. Non solo, sotto quella maschera da pagliaccio, si cela una personalità molto fragile e insicura. Morale della storia? La loro superficialità, nei rapporti umani, come nelle responsabilità, è sono una scappatoia per non affrontare sentimenti scomodi e una buona dose d'introspezione. Ecco allora che usano giochi di parole, manipolazione, bugie e contraddizioni per non dover affrontare a volto scoperto la corposità della vita. Insomma, in amore, ad esempio, un corteggiatore Gemelli potrà dirvi di non essere interessato a voi, oppure vi provocherà con qualche cattiveria o, addiritturà, vi tratterà con disinteresse. Che fatica!



Ma era solo per litigare / Non volevo far festa e mi serviva un pretesto / Ma in verità ti vorrei accompagnare

Cancro – Milano Se avete amici del Cancro sapete bene come queste persone possano diventare estremamente lunatiche e sensibili. Questo a causa del dominio della Luna, legata all'inconscio e alla sfera emotiva, che rendere i nostri cancerini in balia di sbalzi di umore repentini e inclini a lasciarsi annegare dalle loro paturnie. Attenzione: diffidate dal loro aspetto docile e infantile, i nati sotto questo segno possono essere dei manipolatori emotivi e ferire anche quando non vogliono.



Ci sono giorni che io vorrei buttare / Ed altri, invece, in cui mi va di disegnare

Leone – Cosa Mi Manchi a Fare Come ogni re, anche il Leone spesso pecca di superbia ed egocentrismo. In amore, soprattutto quando una storia si chiude non per suo volere: da amante passionale, attento e generoso quale è, se lasciato vivrà la rottura come un affronto personale che ha ferito il suo orgoglio. Non mostrerà mai le sue ferite, perché sarebbe sintomo di debolezza, piuttosto vi rinfaccerà la vostra decisione e vi farà vedere che è pronto a dimenticarvi andando avanti a testa alta.



E non mi importa se non mi vuoi bene / Dovrò soltanto reimparare a camminare

Vergine – Fari Ancora una volta proviamo a sfatare la diceria che accusa gli amici Vergine di essere freddi, distaccati e disinteressati alle passioni. Non è vero. Il problema è che questo segno, come Toro e Capricorno, diffida delle persone e di tutto ciò che può sconvolgere il proprio ordine esistenziale senza che ne valga la pena. Ecco perché, prima di lasciarsi andare, deve iperanalizzare la situazione e procedere in punta di piedi. Ma, una volta uscito allo scoperto, un partner Vergine è capace di grande amore (ed è spesso vittima di relazioni tossiche).



Non riesco a guardarti / Forse hai / Gli occhi troppo belli

Bilancia – Zodiaco Contrariamente a quanto tutti pensano, il Bilancia è forse uno dei segni più indecisi dello zodiaco. Questo perché, a causa della sua natura armonica, è sempre alla ricerca dell'equilibrio perfetto, per il suo Io e rispetto agli altri. Morale: spesso appare come un'allegra banderuola in balia delle circostanze e delle persone che lo circondano. Anche in amore, che è l'obiettivo di vita di questo segno di Aria Mobile, tenderà ad allinearsi alla personalità del partner oppure a lanciarsi con leggerezza in storie amorose, ingigantendo il sentimento più del dovuto, per non rischiare di restare solo.



Sono pazzo di te / Ma la gente mi dice di no / Quando un motivo non c’è / Un istante poi dico di sì



Scorpione – Arbre Magique Sì, è abbastanza scontata come canzone per lo Scorpione, segno rinnomato per la sua forte sessualità. In realtà non è solo questo, anzi, il segno determina una personalità molto complessa ed enigmatica, che preferisce stare in disparte, analizzando tutto e tutti, per poi "attaccare" al momento giusto (e infatti non sbaglia quasi mai un colpo). Astuti e calcolatori, sono molto determinati, ma cauti agiscono nell'ombra, proprio perché l'elemento Acqua, in questo segno, è intesa come melmosa e poco chiara, illuminata appena dalla Luna. E poi, appunto, sono profondamente passionali. L'amore è un'esperienza da vivere a pieno, nel bene e nel male, e il sesso è il loro punto forte, o debole, dipende dai punti di vista.



Lo facevamo in macchina / In macchina / O non lo facevamo mai



Sagittario – Non Fidanzarti Con Me Il Sagittario non è proprio incline ai legami. Colpa del suo elemento, il Fuoco, ma anche del suo carattere Mobile, ovvero associato alla qualità del cambiamento e constantemente "in movimento" (così come Gemelli, Vergine e Pesci). Per carità, questo non vuol dire che un nato sotto questo segno non potrà mai trovar pace, tuttavia la sua natura lo porterà sempre a viaggiare, cambiare, conoscere, scoprire, con un'irrequietezza vitale difficile da frenare. Anche in amore, il Sagittario è allergico alle etichette e per tenervelo stretto, spesso, è meglio lasciarlo libero.



Sarebbe bello / Sarebbe strano, venire insieme / Ma da lontano





Capricorno – Hübner Si sa, il Capricorno non è certo noto per il suo carattere socievole, per il suo ottimismo e per la sua travolgente passionalità. Piuttosto di questo segno sentirete dire che è estremamente testardo, ambizioso, paziente, astuto e, soprattutto, proiettato verso la carriera. È vero, ci troviamo davanti a una vera capra di montagna quando vuole arrivare alla vetta del successo, personale o lavorativo. Ma ha un unico punto debole: l'amore. Se seriamente e profondamente innamorato, il Capricorno potrebbe scendere a compromessi e dedicarsi ai suoi affetti per trasformarsi in un partner passionale e fidato. Perchè, alla fine, lo sa anche questo capoccione che la vita è dura, quindi quando si trova qualcosa di bello è meglio tenerselo stretto.



Forse noi dovremmo fare come Dario Hübner / Per non lasciarci soli mai a consumare le unghie

Aquario – Sorriso (Milano Dateo) L'Aquario è dominato da due pianeti, Urano e Saturno, che danno a questo segno una doppia inclinazione, quella a guardare sempre avanti, verso il "nuovo", e quella opposta a restare profondamente legati al passato. Ecco, allora, che questa canzone ci presenta una tipica situazione sentimentale in cui potremmo trovarlo: l'accettazione della fine di una storia amorosa, restando addirittura amici col proprio ex, ma con un vago retrogusto agrodolce nel ripensare al passato, spesso impossibile da dimenticare del tutto. Ma, come tutti i segni d'Aria, è incline all'armonia e, a costo di non abbrutirsi o portare rancore, chiuderà sempre tutto con un sorriso.



Cara amica mia, promettimi / Che persa nei tuoi giri / Se qualcuno poi ti parla di me, parla di me / Un sorriso ti spaccherà in tre

Pesci – Due Punti I nati sotto questo segno sono i classici "cute but pshycho", ovvero molto carini, ma pazzi. Ebbene sì, non fatevi fregare dalla loro dolcezza, dal loro romanticismo e dalla loro indole pacata, perché, a causa del loro carattere debole, spesso fanno solo guai. Eterni confusi e vigliacchi, spesso bugiardi, piuttosto che affrontare le difficoltà e prendere decisioni definitive, si rifugiano negli abissi del loro stato d'animo a rimuginare, lasciando alle proprie spalle situazioni ambigue e persone ferite dalla loro indecisione.



Mia madre che mi chiede cosa ho / Ma questa è la risposta, due punti, non lo so



Previous

Next