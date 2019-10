Il tuo segno zodiacale nei testi di Coez

24 Ottobre 2019 | 15:48 di Cecilia Esposito

Nuovo giro, nuova corsa. Bentornati all'appuntamento con la musica e le stelle. Se, come me, vi domandate spesso di che segno zodiacale è il vostro cantante del cuore o vi piace leggere tra le righe in rima dei messaggi dall'universo, siete nel posto giusto.

Bando alle chiacchiere, oggi tocca a un cantante romano molto amato che da poco ha addirittura calcato il palco dell'Arena di Verona: parliamo di Coez, per gli amici Silvano, nato sotto il Sole del Cancro, precisamente l'11 Luglio 1983. Con l'uscita del suo ultimo album "È Sempre Bello" e un nuovo videoclip per il singolo "La Tua Canzone", Coez continua a girare l'Italia in lungo e in largo col suo tour.

Ma quel che ci interessa è scoprire dove rintracciare i 12 segni dello zodiaco tra le rime del cantante, la cui anima cancerina ben si nota nelle sue parole, ma fa anche sospettare una forse influenza di fuoco nel suo tema natale.

Ariete – Faccio un Casino L'uomo alfa per eccellenza, l'Ariete, primo segno dello zodiaco, primo segno di Fuoco e Cardinale, ama con tutto se stesso, ma non vuole aspettare. L'amore è come una fiamma che deve ardere subito, da consumarsi con impeto e passionalità. Testardo anche negli affari di cuore, quindi, adora "cacciare" e conquistare la sua "preda", ma una volta raggiunto l'obiettivo, spesso lo abbandona per noia.



Amami o faccio un casino

Toro – Mal di Gola Sfatiamo una leggenda: che il Toro sia il miglior segno per una storia matura e duratura. O meglio, sì, ma anche lui può mollarvi da un momento all'altro. E quando lo fa, dopo lunghe riflessioni, sarà molto deciso e risolutivo. Raramente tornerà indietro, a meno che non sia cambiato qualcosa per fargli credere che ne valga la pena. Ovviamente, la sua famigerata saggezza influenzerà anche le rotture di cuore.



Tutto serve anche se ci ferisce / Penso chi l’ha detto in fondo non capisce

Gemelli – Ninna Nanna Quante volte avete sentito dire che il Gemelli è un segno contraddittorio? Molto spesso, immagino. Questo perché è vero, in amore come nell'amicizia e sul lavoro, il Gemelli tende a svincolarsi da ogni posizione netta e definitiva, causa le sue insicurezze esistenziali che ben san celare, ma che lo portano ad atteggiamenti ambigui e, appunto, contraddittori.



"L'amore come va?" / Rispondo: "Tutto bene" / Ma con te non ci sto bene

Cancro – Lontana da Me Tra i segni più nostalgici troviamo sicuramente il Cancro. Non a caso è il segno governato dalla Luna, legata all'infanzia, alla feminilità, all'inconscio e, appunto, alla memoria. Dunque, oltre a ricordare come un elefante, il Cancro vive constantemente con lo sguardo rivolto al passato: è difficile per questo segno non crogiolarsi nella malinconia, nella nostagia e soprattutto non tagliare i rapporti con le persone amate.



E non so perché / Ma parlo ancora di te

Leone – La Rabbia dei Secondi Il Leone non vuole rivali: lui è il leader, il prode cavaliere, è il re della giungla e il numero 1 in ogni sfida che affronta. Orgoglioso, determinato, competitivo e, diciamolo, presuntuoso, questo segno di Fuoco vuole sempre primeggiare – e ci riesce spesso. E, nel caso fallisse, ovviamente la colpa non è mai sua.



Dietro di te, di te, di te / C’è un numero uno / Farai i conti con la rabbia dei secondi



Vergine – Vorrei Portarti Via Poveri Vergine, sempre accusati di essere freddi, razionali e ipercritici. Ok, sì, lo siete, ma anche voi, soprattutto in amore, sapete essere compagni amorevoli e passionali. La vostra storia d'amore ideale è quella che vi permette di costruire un caldo nido in cui accudire (ed essere accuditi!) il vostro partner.



E vorrei dirti che / Andrà tutto ok

Bilancia – Le Luci della Città Amici del Bilancia, guardiamo in faccia la realtà: voi soffrite la solitudine. Siete nati sotto un segno che ha continuamente bisogno di circordarsi di persone, soprattutto in amore. Non facile, tuttavia, conquistare il vostro cuore, poiché siete alla continua ricerca della vostra anima gemella con cui sentirvi, finalmente, completi e in armonia col mondo.



È un mondo fatto per due / Come le confezioni dello yogurt

Scorpione – Stalker Lo Scorpione non è un segno molto facile – ma quale lo è? Diciamo che i nati sotto questo Sole sono persone estremamente enigmatiche, complesse e sfuggenti, hanno una corazza bella spessa per celare i loro pensieri e i loro sentimenti. Come se non bastasse, per loro l'amore è un'esperienza intensa, vissuta con estrema passione, ma anche con molta gelosia, possessività e manipolazione. E se provate a lasciare uno Scorpione, non sarà facile liberarsi della sua vendetta.



L'amore è come un amo da pesca / Se non fa male quando entra aspetta che esca

Sagittario – È Sempre Bello Inguaribile ottimista, al limite del ridicolo, è l'amico del Sagittario. È un tornado di energia, vitalità, voglia di viaggiare, scoprire e conoscere nuove persone. Per questo segno il bicchiere è sempre pieno, anzi stracolmo, e dopo ogni incidente riesce sempre a trovare il lato positivo. Un amico Sagittario è la miglior cura contro il cattivo umore.



Oggi voglio andare al mare / Anche se non è bello

Capricorno – Senza Mani Ambizioso e determinato, il Capricorno arriva ovunque lui voglia. Grazie alla sua testardaggine e alla pazienza stoica che lo contraddistinguono, questo segno scalerà montagne per arrivare al suo obiettivo. Anche da solo, visto che si tratta di un lupo solitario che molto spesso preferisce fare da sè, senza chiedere aiuto ad altri.



Guardami ma' / In bici senza mani / Mi sono fatto da solo

Aquario – La Tua Canzone L'Aquario è dominato da Urano e Saturno, che donano a questo segno una doppia natura per quanto riguarda il suo atteggiamento col passato: il primo pianeta lo farà guardare sempre in avanti, pronto a nuove rivoluzioni e al futuro che lo attende, mentre il secondo lo legherà al passato con un sguardo di malinconico. Capite bene che, nonostante la sua leggerezza nei rapporti e la sua voglia di cambiamento, avrà sempre un occhio struggente verso i suoi amori. Per questo motivo, quindi, tende sempre a chiudere le sue relazioni con toni pacifici e in amicizia.



Amare me, difficile / Come amare chi se ne va via

Pesci – Oh No! Sveliamo un aspetto del Pesci che spesso viene dimenticato: questo segno di Acqua, così dolce, romantico, sensibile e fantasioso, è in realtà molto buguardo. Non solo, il nostro amico tende ad avere più di una storia e a tradire, se il partner non soddisfa i suoi sogni. Tutto questo perché per lui l'amore deve essere cinematografico, quindi con una buona dose di dramma, complicazioni e tutto quello che può stuzzicare le sue fantasie.



St'amore lo so, ci manda al cimitero!

