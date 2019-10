Il tuo segno zodiacale nei testi di Gazzelle

21 Ottobre 2019 | 17:24 di Cecilia Esposito

Appassionati di astrologia e di musica, se non uscite di casa senza aver prima letto l'oroscopo e i vostri cantanti preferiti richiamato luoghi esotici, numeri romani e le più disparate bevande, questo è l'articolo giusto per voi.

La stagione dell'oroscopo musicale riparte con un artista romano che a breve tornerà in giro per l'Italia (con un nuovo tour nel 2020): Gazzelle. Circa un anno fa il cantautore itpop per eccellenza aveva pubblicato il suo secondo album, "Punk", e dopo una lunga serie di date e qualche singolo nuovo, il 25 ottobre tornerà nelle vostre playlist col suo "Post Punk", un repack dell'album che include quattro nuovi brani – tra cui i già svelati "Settembre" e "Polynesia".

Ma bando alle chiacchiere, quel che ci interessa oggi è parlare delle stelle che illuminano i testi di Gazzelle. Lui, per la cronaca, è un Sagittario della seconda decade (nato l'11 dicembre 1989), quindi segno di fuoco mobile, dominato da Giove. Il carattere focoso del cantante emerge qua e là tra le sue parole – qualcosa ci dice che anche l'acqua e l'aria potrebbero essere elementi dominanti del suo tema natale – ma dove si nascondono gli altri segni dello zodiaco?

Ariete – Polynesia Ariete, primo segno dello zodiaco, dominato da Marte, Cardinale e di Fuoco. Nonostante la reputazione di latin lover, il nostro Montone quando ama, lo fa profondamente. Tuttavia, se è vero che si innamora facilmente come una fiamma che si accende all'improvviso, è vero anche che con la stessa velocità può perdere interesse. E, a quel punto, niente potrà fargli cambiare idea: insofferente e lamentoso, troverà il rapporto troppo noioso e, dopo una serie di sbuffi e polemiche, vi lascerà senza mezzi termini e senza più tornare indietro.



Non mi va di andare al mare / Non mi va, ah, la Polynesia / Non mi va di fare le cose soltanto per fare

Toro – Sbatti Come spesso (ingiustamente) accade per i segni di Terra, anche il Toro è spesso accusato di essere freddo e materialista. In realtà ci troviamo di fronte a un segno estremamente passionale e profondo. Per lui l'amore è una cosa molto seria, quindi ci va piano, molto piano e con le dovute precauzioni. Quindi, niente avventure o flirt, solo amori che diventano certezze per i loro bisogni esistenziali.



Mentre la vita mi scombussola / Ogni punto fermo, ogni punto saldo.

Gemelli – Stelle Filanti Dominato da Mercurio, primo segno di Aria, ma anche primo segno Mobile che quindi ben rappresenta la leggerezza e la "fluttuazione" del suo elemento, il Gemelli non è di certo famoso per la sua stabilità e fermezza. Al contrario, si tratta di un segno etremamente mutevole e contraddittorio, anche in amore. Volete conquistare un Gemelli? Preparatevi a una dura battaglia intellettuale, a prove psicologiche e, soprattutto, a dargli tutta la libertà di cui ha bisogno.



Ma ti prego non dirmi ti amo / Che poi ricominciamo.

Cancro – Non Sei Tu Il Cancro è il primo segno di Acqua, Cardinale e governato dalla Luna. Dunque, se avete un po' capito come funzionano questi dodici "pazzi", ormai sapete che ci troviamo davanti al segno più sensibile, emotivo, introverso e infantile di tutto lo zodiaco. Detto questo, il Cancro non ha un carattere tanto facile in amore, tanto meno quando la relazione finisce. Preparatevi a scenate di vittimismo, drammi emotivi e, soprattutto, a tuffi profondi di nostalgia nei giorni felici.



I giorni passano, passano, passano / E tu non torni qui

Leone – Scintille Esiste al mondo un segno più orgoglioso, egocentrico e sicuro di sè del Leone? Ovviamente no. Generoso e passionale, carismatico e leale, questo segno considera l'amore come l'ennesimo palcoscenico dove mettere in mostra la sua grande personalità. Dunque, se osate lasciarlo non la prenderà molto bene: colpito nell'orgoglio, si leccherà le ferite di nascosto, mentre non perderà occasione di rinfacciarvi la vostra decisione.



Ma in fin dei conti sto bene / Puoi dormire tranquilla / Che non mi taglio le vene

Vergine – Balena Amici della Vergine oggi siamo qui per smentire le voci che girano sul vostro contro, quelle che vi accusano di essere persone fredde, ipercritiche, razionali e diffidenti. È vero, lo siete, ma solo perché ogni scelta, per voi, deve essere quella giusta e definitiva, quindi ben ponderata e valutata. Anche in amore, ma una volta che il Vergine si innamora veramente e si lascia andare, dà tutto se stesso nel rapporto. Per capirsi, la famigerata Sindrome da Crocerossina è molto tipica di questo segno.



Ti porterò sopra la mia schiena / Sopra una montagna / Sopra un'altalena.

Bilancia – Martelli Con Venere come pianeta dominante, la Bilancia è forse il segno più "love-oriented" dello zodiaco: alla continua ricerca della sua anima gemella in tutti i sensi, una volta innamorato diventerà un amante premuroso e molto attento ai bisogni del partner. Ma, una volta che la storia è giunta al suo infelice termine, incapace di stare solo, si butterà subito in una nuova storia per dimenticare l'ex, con cui, vista la sua tendenza all'armonia, cercherà comunque di restare in buoni rapporti.



Sei come sei ma non sei come vorrei / Io e lei eravamo più belli

Scorpione – Meglio Così Lo Scorpione, segno Fisso di Acqua, oltre a essere celebre per il suo carattere così enigmatico, intuitivo e sfuggente, è famoso anche per la sua estrema passionalità. Amore e sesso, per questo segno, vanno a braccetto e quando ama lo fa profondamente. Ecco perché in caso di rottura lo Scorpione, con la sua personalità tendente all'autolesionismo, tirerà fuori il peggio di sè: scenate di gelosia, ricatti emotivi e la vendetta dietro l'angolo.



E quindi cin cin / Mentre affogo nel Jim Beam

Sagittario – Sayonara Segno Mobile di Fuoco, arriviamo al Sagittario. Personalità travolgente, carismatica, energica e dinamica, difficile tenere a freno questo segno. Anche in amore, infatti, ha sempre bisogno di stimoli, perché per lui la vita è un'avventura degna di essere vissuta a pieno. Altrimenti fa presto a dirvi "sayonara!".



Non mi va più di fare l'amore / E allora sayonara

Capricorno – Nero Diciamoci la verità, il Capricorno non è proprio il segno più solare che possiate incontrare. È pessimista di natura, estremamente riservato e introverso, nonché diffidente e (solo all'apparenza!) freddo. Tra i colori di questo segno di Terra c'è anche il nero, quale canzone poteva essere più azzeccata? Abbracciateli forte questi caproni, perché sotto sotto sono dei romanticoni che hanno solo paura di soffrire.



E gli occhi di lei che mi vedono / Ed io che come al solito non parlo

Aquario – Punk Segno Fisso di Aria, l'Aquario governa l'undicesima casa, quella appunto legata alla sfera dell'amicizia, dei rapporti di gruppo e delle attività sociali. Anche in amore, infatti, questo segno cerca un partner che sia più simile a un amico di scorribande, con cui condividere i più disparati interessi e le sue eccentricità. Ecco perché dopo la fine di una storia, sarà breve il tempo che passerà a rimuginare sul passato, che userà come esperienza per migliorarsi, e cercherà di mantenere rapporti di amicizia con l'ex.



Palato nel palato, ora sembra di capirci / Sembriamo buoni amici

Pesci – Meltinpot Il Pesci è forse il segno più dichiaratamente romantico dello zodiaco. Per lui non è amore se non soffre un po' ed è per questo che tende sempre ad avere storie a distanza, o complicate, giusto per rendersi le cose più difficili e vivere la sua personale storia d'amore da film. Lacrime, vittimismo e drammi teatrali sono all'ordine del giorno, tutto per alimentare le sue fantasie e una love story perfetta.



La verità è che sei solo un inganno della mia testa

Previous

Next