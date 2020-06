Il tuo segno zodiacale nei testi di Emma Marrone

25 Giugno 2020 | 16:27 di Cecilia Esposito

È tornato l'appuntamento per tutti gli appassionati di astrologia! L'unico momento in cui potete soddisfare la vostra curiosità astrale e trovare risposte a dilemmi esistenziali come: "ma questa canzone quale segno zodiacale mi ricorda?".

Se anche voi spesso, ascoltando una canzone, prendete la tangenziale dei pensieri che vi porta dritti ai misteri delle degli astri, siete nel posto giusto. Nelle puntate precedenti abbiamo analizzato i testi degli artisti più amati d'Italia, come Laura Pausini e Tiziano Ferro, ma anche cantautori di nuova generazione come Tommaso Paradiso e Calcutta. Ripartiamo in quinta con una donna della musica italiana: Emma Marrone.

Appena nominata giudice della prossima edizione di X Factor, quale occasione migliore per passare al setaccio i testi delle sue canzoni alla ricerca dei dodici segni dello zodiaco? Lo scorso ottobre è uscito il suo ultimo album "Fortuna", ma molti sono i brani tra cui spulciare alla ricerca di risposte astrali. La cantante è nata sotto il segno dei Gemelli (25 maggio 1984), da cui ha preso il talento canoro e la socievolezza che la contraddistinguono, ma il suo ascendente in Leone spiega bene il suo carisma e la grinta che mette sopra e sotto il palcoscenico. E gli altri segni? Scorrete la galleria per scoprirli.

Ariete – "Ho toccato il cielo" Additati come inguaribili corteggiatori seriali, i nati sotto l'Ariete sono celebri per le loro numerose avventure amorose. Continuamente alla ricerca di stimoli e spesso irrequieti, anche in amore non riescono a stare fermi. Ecco perché tendono ad avere molte storielle brevi che soddisfino il loro bisogno di novità, se poi aggiungete una buona dose di egocentrismo e il vivere il corteggiamento come una sfida in cui misurarsi continuamente, et voilà... l'Ariete. Non dimentichiamo che questo segno sembra allergico alla sfera emotiva: non perché incapace di amare profondamente, anzi, ma piuttosto per la paura di legarsi a un'unica persona che possa placare la sua continua irrequietezza esistenziale. Spesso, quando una relazione sembra farsi seria e il coinvolgimento sentimentale è dietro l'angolo, farà quello che gli riesce meglio: scappare alla ricerca di una nuova sfida.



Ho perso un uomo che / ora...amo / ho perso un uomo che / ho cercato sempre invano

Toro – "L'amore non mi basta" Governato da Venere, per il Toro l'amore è una cosa molto seria. Per questo segno la relazione affettiva deve esere costruita su solide basi, fiducia e una certa stabilità anche "materiale". Ecco perché spesso viene additato di essere un segno diffidente ed emotivamente lento: valuta molto bene il suo potenziale partner, prima di lasciarsi andare al sentimento. Nello stesso modo, però, quando capisce che una storia è giunta al capolinea, che si sia spenta la fiamma o siano venute a mancare delle certezze fondamentali, il Toro sarà il primo a dire basta. E visto che la decisione sarà ponderata e ben valutata, sarà difficile fargli cambiare idea.



Ma farò la cosa giusta, perché sono un’egoista / ma da troppo tempo sento che l’amore non mi basta

Gemelli – "Stupida allegria" Che il Gemelli sia il segno delle contraddizioni non è più una novità. Anche in amore sono perennemente combattutti tra pensieri, parole e azioni in continua lotta tra loro. Ed è per questo motivo che spesso risultano incomprensibili e mossi da motivazioni senza senso che (forse?) sono gli unici a capire. Non è colpa loro, ma delle loro insicurezze! Per quanto vantino indifferenza e superiorità, la verità è che sono vittime della loro stessa mente iperanalitica che continuamente li fa dubitare di ogni opinione e pensiero. Risultato? Una contraddizione vivente!



Tornerò / tutte le volte che andrò via / ti ho odiato un po' / ma sei la mia stupida allegria

Cancro – "Occhi profondi" Se è vero che gli elefanti hanno una memoria di ferro, allora potrebbero essere tutti del segno del Cancro. I soggetti cancerini, infatti, difficilmente dimenticheranno qualcosa, nel bene e nel male. Non è un caso che siano dominati proprio dalla Luna che, tra le altre cose, è legata ai ricordi e alla memoria. Quindi, anche quando un amore è giunto al capolinea, il Cancro non smetterà mai di crogiolarsi nella malinconia dei ricordi e con molto difficoltà dimenticherà un ex partner. Vien da sè che, proprio per questa sua memoria emotiva, è anche un segno che porta rancore per molto, molto, molto tempo. Io mi scordo di dimenticarti

Leone – "Chimera" Si sa, il Leone, il Re dello zodiaco, ama essere al centro dell'attenzione. E per farlo mette in scena tutte le qualità che possiede: generosità, ottimismo, carisma e forza. Anche l'amore, quindi, diventa un tavolo su cui mettere in mostra quanto sa essere "più bravo" di altri, elargendo carinerie, passione e anche regali costosi. Dunque, se dopo tanto dare il partner decide comunque di chiudere la storia, possiamo affermare che il Leone non la prenderà molto bene, anzi. Per questo motivo, ferito nell'orgoglio, tenderà a rinfacciare tutto quello che c'è stato, cedendo anche a sfuriate teatrali e ad atteggiamenti stizziti. Ma non vi preoccupate, fa anche presto a leccarsi le ferite e ad andare avanti, ovviamente a testa alta. Per te che resta di quello che è stato / inutile rimpianto di chi non ha provato

Vergine – "Scusa se vado via" Il Vergine non è esattamente un segno emotivamente estroverso. Anzi, è spesso accusato di essere freddo, razionale, metodico e distaccato. Effettivamente non possiamo aspettarci altro dal segno governato da Mercurio, astrologicamente parlando il pianeta dell'intelligenza e della lucidità mentale. Quindi, prima di lasciarsi andare ai sentimenti, valuterà ogni aspetto del partner e della relazione. Allo stesso modo, quando questa giungerà al termine, affronterà la decisione con tutta la razioanalità e il pragmatismo di cui è dotato. Si è rotto l’incantesimo e la favola è finita / Non chiedermi altro tempo, sarebbe rimandare / La giusta soluzione a questo nostro naufragare

Bilancia – "Cercavo amore" Arriviamo a un altro segno governato da Venere. Ben rappresentato dallo spicchio di mela che cerca la sua metà per sentirsi completo, il Bilancia è continuamente alla ricerca dell'amore: anche a causa del dualismo che si porta sulle spalle, questo segno ha bisogno dell'anima gemella, con cui deve condividere tutto, perfino la sua stessa identità. È un segno che soffre la solitudine e per questo motivo raramente si troverà single per lungo tempo. Anzi, si butta a capofitto in qualunque frequentazione, arrivando anche ad adeguarsi completamente al partner, pur di non restare solo a lungo. Cercavo amore e alla fine ho anche creduto fosse in te

Scorpione – "Da quando mi hai lasciato tu" Le persone dello Scorpione sanno essere velenose proprio come l'animale di cui portano il nome. Calcolatori e misteriosi, perfino sleali se l'occasione lo richiede, queste persone sanno essere pungenti anche con le persone che amano. In amore vivono le emozioni in modo molto profondo e viscerale, rendendo il confine tra passione e ossessione quasi labile. Stare con loro significa prepararsi a scenate di gelosia, colpi bassi, manipolazione e tragedie greche. A loro discolpa possono solo dire che "non lo facciamo con cattiveria, siamo proprio così". Buona fortuna. Ferirti non è stato mai il mio intento / stavamo insieme solo / e soltanto per dispetto".

Sagittario – "Dimentico tutto" Segno governato da Giove, il Sagittario è il portavoce ufficiale dello zodiaco della vitalità. Energici, inguaribili ottimisti ed entusiasti, le persone nate sotto questo segno hanno sempre un'attitudine positiva alla vita. Possono risultare perfino irresponsabili e avventati proprio per la loro continua ricerca di nuove esperienze che soddisfino la loro viscerale curiosità ed energia. Amanti dei viaggi, anche mentali, va da sè che anche in amore sono allergici alla routine e alle catene.

Il sorriso non lo perder mai / qualunque cosa ti accada

Capricorno – "Dimmelo veramente" Questa canzone più che rappresentare il Capricorno, è piuttosto un incoraggiamento alle persone di questo segno. Come se fosse un'amica cara che consiglia ai nati sotto questo segno di non vedere tutto nero, di non essere cinici e disillusi, e, soprattutto, di aprirsi di più alle persone e alla vita. Effettivamente non sono proprio personcine facili: pessimiste al limite di Leopardi, solitarie e molto introverse, a tratti anche paranoiche e molto, troppo caute, dovrebbero davvero, qualche volta, imparare la lezione cantata da Emma Marrone. A volte è questione di solitudine pensieri inutili / paure e limiti / ogni tanto fa bene illudersi

Aquario – Io Sono Bella Raramente lo ammetteranno, ma i nati sotto l'Aquario sono tra i più egocentrici dello zodiaco. Anche in amore, dove non vogliono costrizioni e legami troppo stretti, mettetevi le vostre sneaker migliori e preparatevi a corrergli dietro per conquistarli. Come se non bastasse, hanno un'innata attitudine all'indipendenza e all'anticonformismo, continuamente alla ricerca di stimoli intellettivi e nuove, pazze esperienze da provare. In un partner, quindi, cercano soprattutto un compagno di avventure dalla mentalità molto aperta. E se non lo trovano? Nessun problema, si bastano da soli. Se vuoi restare va bene / basta solo che / basta solo che poi / tu sparisca