Il tuo segno zodiacale nei testi di Tiziano Ferro

22 Novembre 2019

Stanchi di essere derisi dagli amici perché non uscite di casa senza prima leggere l'oroscopo? Vedete segni astrali e lo zampino dell'Universo in ogni angolo della vostra vita? Ecco, siete proprio nel posto giusto per voi. Qua non dovete temere il giudizio di nessuno, perché cerchiamo, addirittura, i segni dello zodiaco nelle canzoni dei vostri cantanti preferiti.

Dopo il Re dell'Itpop Calcutta, oggi è il turno di un altro re, quello del Pop italiano e - coincidenza - anche lui di Latina: parliamo di Tiziano Ferro. Visto che "notizia" è proprio l'anagramma del suo nome, quale occasione migliore per parlare di lui se non l'uscita del suo nuovo album "Accetto Miracoli", anticipato dal primo singolo "Buona (Cattiva) Sorte" e dal più recente "Accetto Miracoli".

Sono passati tre anni dal suo ultimo disco "Il Mestiere della Vita" e la cosa non deve sorprendere visto il suo segno zodiacale. Tiziano Ferro è Pesci (21 febbraio 1980, Latina), personalità sfuggenti e solite nascondersi negli abissi della loro vita - spesso anche in solitudine - prendere tempo, capirsi e ricaricare le energie per poi tornare in superficie con un nuovo spirito. Il segno è governato da Venere, pianeta dei sentimenti, delle relazione affettive e delle inclinazioni artistiche, tutti aspetti che sembrano spiccare nei testi del cantante – ma non dimentichiamo l'ascendente Leone, ben visibile nel carisma e nella determinazione che continua a dimostrare. Ma gli altri segni dello zodiaco dove si nascondono? Scorrete la gallery qua sotto e lo scoprirete.

Ariete – Imbranato Gli amici Ariete hanno la pessima reputazione di incalliti corteggiatori, sempre a caccia di nuovi flirt e avventure amorose con data di scadenza a breve termine. E, diciamolo apertamente, non sono proprio i più fedeli dello zodiaco. Il problema, però, è che il cuore dell'Ariete è talmente grande e passionale che non può battere solo per una persona. Ecco, allora, che il nostro caprone si innamorerà spesso e, perché no, di più persone alla volta. Non si fa troppe domande sui suoi sentimenti, l'Ariete ama, punto. Si lascia travolgere dalla sua stessa passione che arde subito e che spesso con la stessa velocità di spegne. Dunque, quando vi corteggia è sincero, ma purtroppo la sua fiamma potrebbe essere vittima del tempo e di altre distrazioni. Scusa se ti amo e se ci conosciamo / Da due mesi o poco più

Toro – Non me lo so spiegare Il Toro è difficle da conquistare, oltre a essere un segno di Terra - non proprio celebri per la loro apertura ai sentimenti - è anche un segno Fisso, quindi non incline a cambiamenti che possano turbare la sua routine esistenziale. Eppure, quando si lascia (finalemente) andare all'amore, diventa il partner ideale, quello da portare all'altare. Ecco perché non vive molto bene le rotture, soprattutto quando è lui la "vittima". Fingerà superiorità e freddezza, distraendosi con impegni e hobby, ma coverà rancore (per sempre) e farà appello a tutta la sua razionalità per venire a capo dei motivi della fine della sua storia – spesso tormentando l'ex e non dandosi pace. Si, lo ammetto, un po' ti penso / Ma mi scanso / Non mi tocchi più

Gemelli – Il confine Segno d'Aria e Mobile, il Gemelli vive l'amore a modo suo. Come per tutti i segni di questo elemento, il sentimento amoroso è per lui idealizzato e cerebrale, qualcosa che ha poco a che vedere con l'intimità profonda di comuni sentimenti (segni d'Acqua) o con la creazione di solide basi quotidiane per un futuro di coppia (segni di Terra), oppure con una passione travolgente (segni di Fuoco). Prima del sentimento o dell'attrazione fisica, per il Gemelli l'amore è soprattutto intesa intellettuale. Ecco perché cercherà sempre un partner che lo stimoli continuamente sul piano mentale e che lo tenga sempre "impegnato" con elucubrazioni sulla stessa relazione. Questo può portare a rapporti tossici, ma, per sua fortuna, il Gemelli si annoia facilmente e quando anche questo giochino non gli darà più soddisfazione, sarà lui il primo a gettare la spugna. E non capisco se / Ti odio o sono innamorato di te / Il confine tra i miei sentimenti e cosi sottile

Cancro – Il bimbo dentro Canzone scelta per chiarire il motivo per cui il Cancro è considerato l'eterno bambino dello Zodiaco. La "colpa" è soprattutto della Luna, che governa questo segno: considerata spesso come la Grande Madre, è legata al concetto di maternità, alla fecondazione e alla femminilità (inoltre il Cancro ha anche Venere in esaltazione). Non solo, la Luna è connessa all'inconscio e alla sfera emotiva ed è per questo che il cancerino è in balia delle sue stesse paturnie ed emozioni, che spesso non sa gestire – proprio come un bambino. Se vogliamo una visione più ampia, il segno è collocato tra giungo e luglio, ovvero la stagione in cui maturano i primi frutti. Ecco che simbolicamente ritorna il tema della gestazione, della gravidanza e nascita proprie della figura materna di cui il Cancro è figlio. Luna ascoltami / Se da quell'angolo / Di altitudine / Ne sai di più di me

Leone – L'Olimpiade Per il Leone, il Re dello Zodiaco, la vita è una continua gara con gli altri e con se stesso. Competitivo e orgoglioso, combattivo e determinato, qualunque aspetto dell'esistenza umana sarà presa da questo segno di petto e come uno dei tanti ring su cui mettersi in gioco, mostrare il proprio ego e la sua superiorità. Lui non perderà mai e se anche dovesse accadere non sarà facile ammettere la sconfitta. Fatti forza è la vita sai che ti sfida/ Ti invita a duellare con lei

Vergine – Incanto In questo testo ci sono più momenti che ci fanno pensare al Vergine. In primis l'iniziale freddezza con cui spesso si presenta, colpa del suo elemento Terra che lo rende molto diffidente, razionale e poco aperto al trasporto delle emozioni. Tuttavia, come possiamo leggere dopo qualche verso, quando si innamora lo fa profondamente. Al punto di accettare anche i difetti del partner e di scendere a compromessi, cosa non da poco per un perfezionista maniacale come lui. Infine, un Vergine innamorato spesso (e purtroppo) tende a trasformarsi in una crocerossina che dà anima e corpo per amore incondizionatamente. Il suo unico obiettivo è il benessere della persona che ama, sacrificando anche la sua stessa personalità.

La bellezza che stringo, io geloso del tuo cuore / Che proteggerò dal male

Bilancia – E fuori è buio Quel che si dice del Bilancia è che si tratta di un segno indeciso, alla continua ricerca di un equilibrio esistenziale armonico e che vuole circondarsi dalla bellezza (anche estetica) della vita. Ma non dimentichiamo che è un segno governato da Venere e che il suo scopo ultimo è l'amore, spesso idealizzato e arricchito di connotazioni romantiche. Perché questo segno teme la solitudine più di ogni altra cosa al mondo ed è l'immagine perfetta della mela tagliata alla continua ricerca della propria metà per sentirsi completa e serena. Paura di star bene / Di scegliere e sbagliare / Ma ciò che mi fa stare bene ora sei tu amore

Scorpione – La tarantola d'Africa Lo Scorpione è certamente il segno più enigmatico dello Zodiaco. Ha una capacità innata di mettere a disagio le persone che gli stanno accanto, estremamente schivo e introverso, ma attento a tutto ciò che lo circonda. Silenzioso, sotto la sua corazza è capace di voli pindarici, pensieri ed emozioni che vive profondamente. Attenzione, però, perché è molto velenoso e codardo: punge e ferisce, quando meno ve lo aspettate, spesso alle spalle. Per difenderti da me e dal mio veleno

Sagittario – Lento/Veloce Il segno che meglio rappresenta la pienezza della vita? Il Sagittario, ovviamente. Vitale, dinamico, curioso ed energico, questo segno non sa (e non vuole) stare fermo, sia con la testa che letteralmente col corpo. Ama viaggiare, cambiare, tuffarsi in nuove avventure (anche amorose) e ha bisogno di continui stimoli che lo tengano eccitato. Anche in amore è difficile chiuderlo in un recinto ed è spesso accusato di essere irresponsabile e superficiale - ma solo perché per lui la vita è troppo bella per fermarsi a pensare.

Per uno come me / Non temo mai le conseguenze, amo le partenze

Capricorno – Ti voglio bene Del Capricorno si sa più o meno tutto, ma a volte ci dimentichiamo un dettaglio: questo segno è uno dei più rancorosi dello Zodiaco. Questo tratto della sua personalità spesso sfugge a causa dell'estrema riservatezza. Poco, anzi per niente incline a mostrare i suoi veri sentimenti, se ferito il Capricorno è capace di portarvi rancore per il resto della sua vita. Questo perché conquistare la fiducia di questa capra è impresa dura, ma se la tradite non vi perdonerà mai. Tuttavia, è capace di far buon viso a cattiva sorte: un po' per celare le sue ferite un po' per non dover rivivere i traumi, il Capricorno potrà sembrarvi anche sereno, ma dentro di sè, forse, vi sta segretamente odiando. E per quanto non sopporti più il tuo odore / Mi fa male dedicarti il mio rancore

Aquario – "Solo" è solo una parola L'Aquario vive la fine di una storia d'amore in modo ambiguo: non vuole dimenticare quel che c'è stato col suo ex, con cui spesso proverà a restare amico, visto che è un segno che cerca armonia; ma, allo stesso tempo, non tornerà più indietro e sarà pronto a lanciarsi in una nuova storia. Questo perché, nonostante l'occasionale malinconia che lo condiziona, è un segno che impara dall'esperienza, non porta rancore perché tutto quello che ha vissuto, nel bene o nel male, gli servirà per la sua nuova vita. Inoltre, non dimentichiamo che ci troviamo davanti a uno dei segni più indipendenti dello Zodiaco, per il quale la libertà è il valore più prezioso della vita. E dimentico però dimentico solo il rancore / Perché “solo” è solo una di mille parole



Pesci – Salutandotiaffogo Altro segno dominato da Venere, il pianeta a cui sono affidati i sentimenti, le relazioni affettive, la sensibilità e la sessualità, ma anche le inclinazioni artistiche e la diplomazia. Ecco perché i Pesci vivono in funzione della ricerca dell'amore, vissuto sempre con una buona dose di drammaticità e teatralità. Insomma, se non soffre un po' non è contento. Anche quando deve affrontare la fine di una storia, questo segno reagirà con sceneggiate e drammi esistenziali, pronto a scappare negli abissi delle sue paturnie, pur di non affrontare la realtà. Ma, asciugate le lacrime, troverà subito un valido sostituto, perché il romanticismo non lo abbandona mai. Ti guardo e sto meglio / E sei qui / Ma ora salutandoti affogo…

