L’Oroscopo dell’anno per il 2024

I favoriti in ogni campo sono Cancro, Bilancia, Capricorno. Per Toro e Pesci risultati super nel lavoro

Ariete

LANCIATEVI Tanta voglia di fare. Vi converrà lavorare in team, perché Plutone tutto l’anno e Giove dal 25 maggio parlano di cooperazione, dimensione di gruppo.

PENSATECI Siete troppo intransigenti, mentre dovreste adottare il proverbio dei nativi americani: «Prima di giudicare una persona, devi camminare tre lune nelle sue scarpe».

L’OCCASIONE Favoriti gli studi e i lavori all’estero, magari soltanto per un breve periodo.

IL PERIODO PIÙ BELLO Tra giugno e agosto, e ancora nei mesi di novembre e dicembre, cadranno le paure, le inibizioni, i dubbi, mostrerete un incredibile spirito di iniziativa sia nel lavoro che in amore.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Toro

LANCIATEVI Nel lavoro e in tutte le questioni che riguardano il denaro (compravendite immobiliari e non, investimenti azionari, transazioni…) potete osare, perché i pianeti sono dalla vostra parte.

PENSATECI Non concentratevi sui soldi, ma preferite sempre, a livello professionale, ciò che può darvi soddisfazione e prospettive di carriera.

L’OCCASIONE Entrano nella vostra vita nuovi amici e probabilmente, se siete soli o delusi dal partner, anche un nuovo, eccitante amore.

IL PERIODO PIÙ BELLO A maggio, giugno e settembre sarete decisi, convincenti, capaci di trascinare le persone intorno…esattamente dove volete voi.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Gemelli

LANCIATEVI Anno importante, in cui avrete più chiaro ciò che non volete rispetto a ciò che volete. Anno di rinnovamento, a tutti i livelli, in cui distaccarsi dalle cose e dalle persone che ormai non hanno più senso nella vostra vita.

PENSATECI Guardatevi le spalle: gli ostacoli sono rappresentati soprattutto da concorrenti, rivali, o anche solo persone che vi hanno in antipatia.

L’OCCASIONE Favoriti gli studi umanistici, gli interessi spirituali, le discipline che riequilibrano mente e corpo.

IL PERIODO PIÙ BELLO Dal 25 maggio, con Giove nel segno, inizia un periodo stimolante (per il lavoro) e appassionato (in amore!).

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Cancro

LANCIATEVI Vi sentite più sicuri di voi, quindi vi mostrerete più socievoli, allegri, capaci di sdrammatizzare. E quando di fronte a una scelta non saprete se andare avanti o fermarvi, il consiglio degli astri sarà solo uno: lanciatevi!

PENSATECI Non state sempre a rilevare le divergenze, ma cercate invece, anche con chi è molto diverso da voi, i punti di contatto.

L’OCCASIONE Chiedete pareri, presentazioni, aiuti a persone influenti. Non vi diranno di no.

IL PERIODO PIÙ BELLO Tra febbraio e marzo, vita sociale divertente e viaggi piacevoli. Tra giugno e agosto, favoriti tutti i rapporti affettivi, in particolare l’amore.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Leone

LANCIATEVI È necessario che siate elastici, pronti a cambiare opinioni e strategie, magari anche ad abbandonare la strada vecchia per una nuova.

PENSATECI Gli ostacoli? Ce ne saranno eccome, in particolare fino al 25 maggio con Giove in Toro. Ma agiranno su di voi come un fantastico stimolo, vi costringeranno a impegnarvi al massimo e a tirare fuori tutte le vostre risorse. Dunque: non siate rigidi!

L’OCCASIONE Mai come quest’anno siete in grado di coniugare passione e prudenza, istinto e ragione, sogni e senso pratico. Bravi.

IL PERIODO PIÙ BELLO Novembre e dicembre vi vedono affascinanti, quasi irresistibili.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Vergine

LANCIATEVI È un anno positivo per tutte le questioni abitative, per sistemare gli affari in sospeso, chiudere le vertenze legali, affrontare situazioni che riguardano il ménage familiare: muovetevi, non temporeggiate.

PENSATECI Dovete trovare il modo di riposare di più, per esempio delegando qualche compito, affidando ai vostri cari una responsabilità tra le tante che vi siete sempre assunti voi.

L’OCCASIONE Belle le relazioni con persone straniere, più grandi o più giovani e con altre che ritenevate irraggiungibili.

IL PERIODO PIÙ BELLO Fino a maggio può nascere un rapporto davvero molto elettrizzante. Perché non chiamarlo… amore?

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Bilancia

LANCIATEVI Fantastico 2024! Scoprirete di voi stessi lati che vi erano sconosciuti, cercherete di realizzare i vostri obiettivi con più determinazione del solito e, se avete un rapporto di coppia che non vi soddisfa o siete soli, dopo il 25 maggio potrete ribaltare tutto e buttarvi in una nuova, importante storia.

PENSATECI Provate un forte desiderio di cambiare, ma per farlo dovete affrontare tutto ciò che vi ostacola, vi limita… e questo vi crea ansia.

L’OCCASIONE Bene l’arte, gli incontri con persone intelligenti e raffinate, gli studi.

IL PERIODO PIÙ BELLO Per i progetti innovativi e l’amore, novembre e dicembre sono i mesi migliori.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Scorpione

LANCIATEVI Lo stato d’animo sarà sereno, vi darà voglia di… non fare nulla. Invece è il momento di entrare in nuovi ambienti, proporre le vostre idee, non fermarvi di fronte al primo rifiuto.

PENSATECI Non riponete troppa fiducia nelle persone con cui lavorate. Appena avvertite una nota stonata, muovetevi subito, giocate d’anticipo.

L’OCCASIONE Saranno premiati i lavori creativi e le libere professioni.

IL PERIODO PIÙ BELLO Tra il 25 maggio e la fine di agosto maneggerete il denaro con lungimiranza e saprete trovare i migliori accordi e compromessi. Da ottobre in poi, bei risultati nel lavoro e amore favoritissimo.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Sagittario

LANCIATEVI Avrete l’opportunità di fare esperienze nuove in tutti i campi: non dovrete tirarvi mai indietro. Un hobby può diventare un lavoro, un corso di studi inusuale può aprirvi strade a sorpresa.

PENSATECI Le tensioni in famiglia e col partner saranno tali che comincerete a sognare un amore che vi porti lontano…

L’OCCASIONE Dai rapporti di amicizia o anche di semplice conoscenza scaturiranno, come per caso, occasioni professionali.

IL PERIODO PIÙ BELLO A gennaio e febbraio sarete pieni di idee (questa volta realizzabili) davvero molto seducenti. Proponete e proponetevi tra aprile e maggio e da ottobre in poi.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Capricorno

LANCIATEVI Vi impegnerete con tenacia durante tutto l’anno, rallentando solo per elaborare idee e poi ripartire, più risoluti ed energici che mai. La prima metà dell’anno è splendida per il lavoro, la seconda per l’amore.

PENSATECI Tra maggio e giugno, dovrete esercitare la virtù della pazienza… che cercheranno di farvi perdere!

L’OCCASIONE Con Saturno in Pesci e Plutone in Acquario, potrete fare qualcosa per gli altri, occuparvi con successo di ambiente, animali, questioni sociali.

IL PERIODO PIÙ BELLO Tra gennaio e aprile, e ancora a novembre e dicembre, osate, buttatevi: potete realizzare tutto ciò che desiderate.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Acquario

LANCIATEVI Aria nuova! Già dagli ultimi mesi del 2023 avete sentito il desiderio di rimettervi in gioco, di non accontentarvi. Nel 2024, l’atteggiamento giusto di fronte agli ostacoli sarà di considerarli utili per testare la validità dei progetti.

PENSATECI Ah, i figli… non li capite e siete in pensiero per loro. Non cercate di cambiarli: seguiteli senza apprensione e amateli.

L’OCCASIONE Potrete e dovrete guardarvi dentro. Per capire chi siete veramente, di che cosa avete davvero bisogno, a prescindere dalla vostra età.

IL PERIODO PIÙ BELLO Luglio e agosto per l’amore, da settembre a dicembre per il lavoro e le questioni pratiche.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Pesci

LANCIATEVI Anno movimentato, vario, che vi porrà continuamente di fronte a sfide, problemi e opportunità. Le scelte vanno fatte pensando al futuro, non a ciò che vi conviene nel presente.

PENSATECI Dopo il 25 maggio Giove porta seccature in casa; dal 3 novembre, Mercurio vi “regala” concorrenti agguerriti.

L’OCCASIONE Conteranno molto la preparazione (e ora avete una grande sete di imparare) e le relazioni professionali (fatevi avanti, non temete di risultare invadenti!).

IL PERIODO PIÙ BELLO Da metà gennaio al 25 maggio, e da ottobre alla fine dell’anno, i pianeti favoriscono soluzioni in tutti i campi e belle realizzazioni professionali.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9