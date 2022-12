L’oroscopo del 2023. Amore, lavoro, salute: ecco come sarà il nuovo anno

LANCIATEVI Mirate in alto, credete voi per primi nelle vostre idee e capacità. In questo splendido 2023 potreste realizzare tutto ciò che fino a ieri vi sembrava impossibile.

PENSATECI Alcune persone escono dalla vostra vita, altre diventano più importanti: non fate resistenza a questo sviluppo naturale delle relazioni...

L’OCCASIONE Saturno in Pesci dal 7 marzo e Giove in Toro dal 16 maggio vi aiutano a capire a chi rivolgervi, e quando, per proporre i vostri progetti.

IL PERIODO PIÙ BELLO Spiccano in un anno tutto positivo: febbraio, marzo, 20 maggio-27 agosto, 11 ottobre-8 novembre, dicembre.