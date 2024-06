Oroscopo della settimana dal 1° al 7 giugno

Gemelli, è tempo di cambiare

Ariete

Settimana eccitante, addirittura scoppiettante. I pianeti in Gemelli e gli ottimi aspetti di Mercurio e Giove con Plutone vi rendono profondi ma allegri, disinvolti ma mai superficiali. I rapporti? Ottimi.

Gli incontri

Non ascoltate i pettegolezzi di un Gemelli né le lamentele di una Vergine, ma solo i consigli di un Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Toro

Abbiate fiducia in voi stessi e tutto andrà bene: questa settimana avete idee chiare, spiccato senso pratico, capacità di capire chi vi è di fronte ed escogitare, per ogni problema, le soluzioni migliori.

Gli incontri

Liberatevi dei sensi di colpa verso una Bilancia. Collaborate con Scorpione, divertitevi con Sagittario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Gemelli

Aria di rinnovamento! Cos’è che nella vostra vita è ormai diventato inutile, polveroso, noioso? Interverrete su ciò che non va, che non vi convince più, e tutti i cambiamenti saranno favoriti dagli astri.

Gli incontri

Un Toro colpisce la vostra fantasia. Il Cancro è troppo analitico. Affari con Leone e Capricorno.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Cancro

Solidarietà, comprensione, generosità. Sono questi i sentimenti che devono guidarvi e che, se tramutati in azioni, vi permetteranno di sentirvi più sicuri di voi, forti, sereni. Nuove, belle conoscenze.

Gli incontri

La tensione con lo Scorpione non potrebbe significare corrente… erotica? Ok con Vergine e Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Leone

Più socievoli del solito, aperti al mondo, alle nuove esperienze, a nuovi punti di vista. I pianeti in Gemelli portano fortuna in particolare ai nativi che vanno all’estero e a chi… vuole innamorarsi.

Gli incontri

Le idee di un Ariete sono originali e interessanti. Attratti da un Cancro, incuriositi da un Acquario.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Vergine

È importante che vi manteniate sempre razionali e tranquilli, quando dovete discutere questioni familiari e patrimoniali, o che riguardano il ménage. Serate: uscite di casa, distraetevi con gli amici.

Gli incontri

Siete troppo influenzabili da un Gemelli. Attenti a non urtare la suscettibilità di uno Scorpione.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Bilancia

Lunedì 3 anche Mercurio entra in Gemelli, e tutto scorre più facilmente, mentre i rapporti diventano più intensi e piacevoli. Da parte vostra, dovete accollarvi un compito: chiarire ciò che è ambiguo.

Gli incontri

Intesa sia professionale sia amichevole con Gemelli. Un Sagittario vi fa sognare. Ok con Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Scorpione

È una settimana tranquilla, e questo ora per voi è un vero balsamo. Riprendete le forze, curate la salute, la forma fisica, le relazioni con le persone care. Riposate e sognate… e così vi rigenererete.

Gli incontri

La Bilancia vi innervosisce, il Sagittario vi annoia, i Pesci non vi convincono. Ok con Leone e Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Sagittario

Quattro pianeti in Gemelli… rischiate di fare troppo (male e impulsivamente) o troppo poco (rimandando, impigrendovi). Procedete invece senza colpi di testa, assolvete i vostri compiti e solo quelli…

Gli incontri

Affidate all’Ariete i vostri segreti, ma non i vostri problemi burocratici. Riavvicinamento con Vergine.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Capricorno

Aspettatevi mosse (anche scorrette) da parte dei rivali in amore o dai concorrenti sul lavoro, e preparatevi quindi a prevenirle o a pararle. Ce la farete, siete lucidi e ben sicuri di ciò che volete.

Gli incontri

Sollecitate un Toro, pazientate con un Leone. Non lasciate che un Pesci si intrometta nei vostri affari.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Acquario

Anche questa settimana l’amore è in primo piano, ma questo non significa che non avrete belle soddisfazioni nel lavoro, nei rapporti amichevoli e sociali, nello sport (se lo praticate a livello agonistico).

Gli incontri

Ariete, Gemelli e Scorpione per progetti professionali; Toro, Bilancia e Pesci come compagni di viaggio.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Pesci

Tutto si complica, in particolare le questioni burocratiche e i rapporti familiari, che potrebbero trasformarsi in aspre liti se non saprete tenere la lingua a freno. Restate sereni, distaccati. Fate yoga.

Gli incontri

Quando trattate con Gemelli, Vergine e Sagittario… siate morbidi nei modi, ma fermi nei propositi.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9