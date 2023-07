Oroscopo della settimana dal 1° al 7 luglio

Ariete innamorato, Gemelli ok

Ariete

Avventure, divertimenti, esperienze che hanno un inebriante (e pericoloso) sapore adolescenziale. Ma cercate di non trascurare la famiglia e il lavoro, e state attenti a non provocare un partner geloso…

Gli incontri

Inutile combattere con i Gemelli: adesso sono più testardi di voi. Un Acquario pieno di attenzioni.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Toro

Venere e Marte in Leone pretendono che siate più premurosi e altruisti nei confronti delle persone care, e che curiate la forma fisica più di quanto non stiate facendo ora. Bene le libere professioni.

Gli incontri

Non preoccupatevi dello spirito polemico di un Bilancia: vuole solo che gli diate corda. Ok con Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Gemelli

Ambiziosi, motivati, pieni di energia. Affari immobiliari e transazioni a contenuto economico in genere sono protetti dagli astri, che vi invitano però a essere sempre scrupolosi sui dettagli (e corretti).

Gli incontri

Forte attrazione ma anche qualche problema caratteriale con Toro e Vergine, che sono proprio suscettibili.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Cancro

Potete fare molto più di quanto gli altri si aspettano da voi, e anche di quanto voi stessi non crediate. Impegnatevi, mettetevi alla prova. Conquisterete la stima di tutti e acquisirete sicurezza.

Gli incontri

Non vi sarà facile trovare i toni giusti con l’Ariete. Bene con Vergine. Un affettuoso Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Leone

Controllate la voglia di primeggiare che avete, e l’istinto di imporre le vostre decisioni a tutti. Non che non possiate farlo, ma… siate più furbi, più discreti. L’amore è davvero una cosa splendida.

Gli incontri

Ricordatevi che quando un Ariete e un Cancro non si sentono a proprio agio… sragionano. Ok con Vergine.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Vergine

Bravi in tutto quelle che fate, saprete anche tenere uniti i gruppi, che si tratti di gruppi di lavoro, di studio o di amici, e portare il vostro contributo di idee in qualunque tipo di situazione.

Gli incontri

Fate un regalo al Toro. Prendete l’iniziativa con la Bilancia. Divertitevi con Sagittario e Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Bilancia

Amore, amore, amore. Appassionato, sorprendente, con qualche tensione che non farà che esaltare il lato erotico del rapporto. Fratelli e sorelle vanno ascoltati e sostenuti moralmente o praticamente.

Gli incontri

Un Ariete vi travolge con la sua vitalità. Intesa molto bella con Gemelli, Vergine, Capricorno, Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Scorpione

Siete stanchi, e anche un po’ stufi. Di cosa? In primo luogo, del tran tran quotidiano con le sue seccature, e poi delle persone con cui lavorate. Presentate un nuovo progetto, e fatelo con determinazione.

Gli incontri

Attratti dal Toro, innervositi da Leone e Vergine. Un Acquario vi sta studiando e non ve ne accorgete.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Sagittario

Settimana piacevole: viaggi, guadagni, compravendite, amore. Gli astri vi chiedono però di essere più presenti con le persone anziane della famiglia e meno severi con i figli, che hanno bisogno di libertà.

Gli incontri

Non sempre il Toro sa quello che vuole, ma è bravo a farlo credere. Comprensione profonda con Bilancia.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Capricorno

L’importante è non farsi trascinare dal nervosismo e diventare così sbrigativi, superficiali. Con Sole e Mercurio opposti, è invece il momento di affrontare tutto con pazienza e scrupolo. E approfondendo.

Gli incontri

Momenti piacevoli con Gemelli. Una Vergine vi dà una mano in una situazione complicata. Ok con Bilancia.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Acquario

Curate le relazioni, allargate la cerchia dei contatti amichevoli e professionali e aiutate i vostri familiari a fare lo stesso: a casa propria, intorno a una tavola imbandita, si parla meglio di lavoro.

Gli incontri

Non datela vinta al Toro. I Gemelli vi fanno venire un’idea. Vi piace un Pesci… allegramente pasticcione.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Pesci

Coltivate le vostre ambizioni, tutte. Avete talento, ampie vedute, rapidità di decisione e anche capacità di capire le persone con cui dovete trattare. Collaborazioni stimolanti, specialmente con i coetanei.

Gli incontri

Vergine e Cancro non vanno assecondati: ci sono momenti in cui dovete… sgridarli. Ok con Sagittario.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9