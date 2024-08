Oroscopo della settimana dal 10 al 16 agosto

Cancro, ora cavalcate l’onda

Ariete

È un periodo assolutamente fantastico per l’amore: siete intraprendenti, sicuri del vostro potere di seduzione e divertenti. Anche i rapporti un po’ spenti adesso ritrovano slancio, e… qualcuno vi invidia!

Gli incontri

Trascinate il Cancro in un viaggio, non polemizzate con Leone e Sagittario, divertitevi con i Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Toro

Mentre tra le coppie di antica data abbracci e momenti di tensione si alternano, gli amori appena nati sono solo pieni di allegria. Denaro: le questioni economiche sono meno drammatiche di quanto pensiate!

Gli incontri

Forse quel Gemelli ha ragione a essere irritato? Uno Scorpione coltiva sogni di gloria: assecondatelo.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Gemelli

Non esagerate, e tutto andrà bene. Che si tratti di affari, sport o amore. Marte nel segno vi appoggia se mostrerete spirito d’iniziativa, non se vi butterete senza paracadute in imprese troppo rischiose...

Gli incontri

Il Leone si mostra poco incline a mantenere le promesse. Un Sagittario vi guarda con molto interesse.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Cancro

Uno stato d’animo leggero e positivo vi porta a cavalcare l’onda, di qualunque tipo e altezza sia quest’onda: sarete sempre al posto giusto al momento giusto, saprete come comportarvi, vi farete amare.

Gli incontri

Vergine innamorata, Bilancia troppo ansiosa di compiacervi. Col Capricorno vi risulta difficile trattare.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Leone

Vi divertite a fare… tutto. Sole in Leone (e dal 15 anche Mercurio), Marte in Gemelli congiunto a Giove: nulla vi stanca, affrontate anche i compiti più impegnativi con slancio, vedendone i lati piacevoli.

Gli incontri

Incuriositi da un Toro, affascinati da uno Scorpione. Rapporto passionale con l’Acquario e con i Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Vergine

A differenza di quanto accade al Leone, ora a voi tutto pesa. Le persone intorno non vi supportano ma creano problemi, quindi… andrete più d’accordo con i nuovi amici che coi familiari e i collaboratori.

Gli incontri

Non vi è facile avere a che fare con l’Ariete, perché è troppo impaziente. Bene con Bilancia e Capricorno.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Bilancia

Vi muovete con disinvoltura soprattutto fra persone che non conoscete o conoscete poco, e questo incuriosisce, vi fa ammirare, crea interesse e aspettative: approfittatene, ne nasceranno sorprendenti opportunità.

Gli incontri

Certe distrazioni dello Scorpione vi fanno soffrire. Non impuntatevi con il Sagittario. Ok con Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Scorpione

Prudenza, sempre. Che non significa non agire, ma evitare rischi, controllare ogni dettaglio, non credere alle promesse. Rilassatevi, godetevi ciò che avete… e chi amate. Non è poco, è moltissimo!

Gli incontri

Forse l’Ariete non è pronto a sentire tutta la verità. Serate piacevoli con Gemelli, Cancro, Leone.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Sagittario

Potete cominciare a pensare a un lavoro o progetto nuovo, qualcosa che abbia a che fare con ciò che avete fatto fino a ora ma che se ne discosti anche un po’. Per il momento, però, svagatevi, divertitevi.

Gli incontri

Cercate un compromesso con il Cancro. Una Vergine che non riuscite a capire. Attratti dall’Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Capricorno

Non avete alcuna intenzione di accontentarvi, e fate bene. È il momento di puntare in alto e di muovere tutte le vostre pedine per arrivare allo scopo. Unica precauzione: agite in silenzio, con discrezione.

Gli incontri

Mettete alla prova un Gemelli. Accettate la proposta di uno Scorpione. Collaborate con l’Acquario.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Acquario

Non fatevi coinvolgere in stupide beghe o conflitti, come vorrebbero Sole e Mercurio: questi sono giorni ideali per fare qualcosa di assolutamente inedito, qualcosa su cui magari fantasticate da anni.

Gli incontri

Confidatevi con un Ariete, vi capirà. Un Toro può esservi molto utile al livello professionale.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Pesci

È ancora un periodo da dedicare al riposo, al divertimento (senza esagerare, perché i pianeti invitano alla moderazione e alla cautela). Dimenticatevi i problemi e… state solo con chi vi è simpatico!

Gli incontri

Susciterete l’interesse di Cancro, Vergine, Scorpione. Vi sentirete stimati e sostenuti dal Capricorno.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8