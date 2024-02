Oroscopo della settimana dal 10 al 16 febbraio

Capricorno, fiutate un affare

Ariete

Aspettate martedì 13, quando Marte entrerà nell’Acquario, per dichiararvi, prendere decisioni, chiarire una situazione complicata o firmare carte importanti come contratti di lavoro o di compravendita.

Gli incontri

Relazioni intense col Toro. Belli i viaggi con la Vergine. I Pesci intuiscono anche ciò che non dite.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Toro

Giorni in cui è necessario che vi muoviate con prudenza, non assumiate atteggiamenti provocatori e, a vostra volta, ignoriate i provocatori, magari fingendo di non capire. Salute: mettetevi a dieta.

Gli incontri

I Gemelli vi sono amici, la Vergine vi dà consigli ma… sarebbe meglio, forse, che voi ne deste a lei.

Amore: 7 - Lavoro: 7 - Salute: 7

Gemelli

Approfittate di questo bel momento per buttarvi in qualcosa a cui pensate da tempo (una nuova impresa?), fare un viaggio di studio o di lavoro, rinnovare il vostro giro di frequentazioni. Amore eccitante.

Gli incontri

Vi colpiscono l’eleganza di una donna Cancro e l’ironia di una/un Vergine. Ok con Sagittario e Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Cancro

Puntate sulla vostra capacità di piacere, di convincere, di risultare affidabili e trascinanti. Vi servono alleati potenti per arrivare dove volete, e adesso gli astri vi aiutano a procurarveli.

Gli incontri

Ma quell’Ariete che fa? Vi fa i dispetti? Molto bella l’amicizia con un Leone. Ok con Vergine e Sagittario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

Le seccature quotidiane si complicheranno se le rimanderete, malintesi con il partner che, anche questi, vanno affrontati senza paura. In casa, poi, se volete rasserenare il clima dovete sorridere di più…

Gli incontri

Un Toro che si crede molto furbo va battuto al suo stesso gioco. Rapporto divertente con l’Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Vergine

Bene i colloqui di lavoro, le collaborazioni, i progetti che fino ad ora sembrava non riuscissero a decollare. Ma dovrete sempre impegnarvi molto e curare tutti i dettagli, perché nulla vi verrà regalato.

Gli incontri

Se avete bisogno di qualcosa da un Toro, non esitate a chiedere. Fate il primo passo con un Cancro.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Bilancia

Una settimana piena di allegria e soddisfazioni. I figli più ombrosi sorrideranno e si apriranno al dialogo, i genitori più rigidi ascolteranno le ragioni dei figli. Sarete anche creativi, pieni di idee.

Gli incontri

Passione con l’Ariete. Siate più determinati con un Gemelli e un Pesci, più dolci con un Leone.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Scorpione

Anche Marte passa nel segno dell’Acquario (il giorno 13), quindi armatevi di pazienza, soprattutto tra le mura domestiche. Gli scontri non porterebbero a nulla, a parte stressare voi… e i vostri familiari.

Gli incontri

Non fidatevi delle promesse di un Gemelli e non polemizzate con una Vergine. Ok con Capricorno.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 7

Sagittario

Nuovi contatti sociali e professionali, ma anche incontri che si evolvono presto in rapporti di amicizia. Avete una grande comunicativa e dovete assolutamente sfruttarla: sarà alla base del vostro successo.

Gli incontri

Se pensate che il Toro stia sbagliando, cercate di fargli cambiare idea. Bene con Leone e Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Capricorno

I pianeti in Acquario, uniti a una Venere che sa tenere i piedi per terra e a uno strepitoso Giove, permettono ottimi investimenti, trattative veloci e vantaggiose, affari. E l’amore? Una meraviglia!

Gli incontri

La tenerezza è la chiave d’accesso al cuore dell’Ariete. Non mostratevi impazienti con la Vergine.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Acquario

Non fatevi spaventare dalle difficoltà. Se sarete elastici, disponibili al compromesso, ingegnosi nel trovare soluzioni non scontate, riuscirete a risolvere qualunque problema. Famiglia: atmosfera elettrica…

Gli incontri

Con il Toro bisogna insistere, con la Vergine ci vuole cautela, con lo Scorpione… fantasia e pazienza.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Pesci

Continua il periodo positivo per le nuove conoscenze: amichevoli, professionali o amorose che siano. Vi mostrerete simpatici, ma decisi, tolleranti ma anche seri e tenaci. E vi farete stimare da tutti.

Gli incontri

Divertenti i rapporti con Gemelli e Leone. Affascinati da uno Scorpione enigmatico e da un altro Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9