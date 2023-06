Oroscopo della settimana dal 10 al 16 giugno

Leone e Capricorno, lavoro ok

Ariete

Sono soprattutto i movimenti di Mercurio e Plutone a ridarvi carica, energia, ottimismo. Vi concentrerete sul lavoro, gli affari, le questioni economiche. Quanto all’amore… viva la passione e le decisioni!

Gli incontri

In competizione con un Toro e con un Leone. Incuriositi (e forse affascinati) da Sagittario e Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Toro

Sentite di meritare molto più di quanto avete. Al momento però è necessario che siate pazienti, che non tiriate troppo la corda con le persone da cui dipende il vostro futuro. Intanto studiate, preparatevi.

Gli incontri

State attenti a quello che dite a una Vergine (pesate anche le virgole). Ok con Bilancia e Capricorno.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Gemelli

Con Mercurio che raggiunge il Sole in Gemelli (l’11), tutto sembra più scorrevole, piacevole. Vi pare che anche le persone meno simpatiche vi sorridano, e voi siete più rilassati e aperti agli altri.

Gli incontri

Il Cancro vorrebbe dirvi di no, ma voi… saprete farlo “capitolare”. La Vergine ha un’idea interessante.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Cancro

Ancora una bella settimana, che va però affrontata con razionalità, approfondendo le questioni, elaborando le mosse da fare, non lasciandovi mai andare all’impulso del momento. Amici affettuosi e preziosi.

Gli incontri

Massima cautela con i nativi Capricorno e Acquario, sia nei rapporti affettivi che in quelli professionali.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Leone

Affascinanti, astuti, arrivisti. Tre “a” che stanno anche per “eccellenza”: ora volete primeggiare e le persone da cui siete attirati, che volete vicine a voi, sono quelle in gamba, prime nel loro campo.

Gli incontri

Non permettete a un Toro di crearvi problemi con altre persone. Una Vergine affettuosa e anche generosa.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Vergine

Qualcuno si comporta male alle vostre spalle, qualcun altro lo fa invece sfacciatamente. Difficile dire cosa sia peggio. Proteggetevi, difendetevi, ma non attaccate. Ora dovete pensare a restare sereni.

Gli incontri

Con l’Ariete dovete procedere per gradi, se volete portarlo dalla vostra parte. Una Bilancia adorabile.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Bilancia

Sarete di buonumore, quindi… coltivate le amicizie, stabilite nuovi contatti professionali, fate più vita sociale (che tra l’altro vi diverte). Dovete allargare i vostri orizzonti e trovare appoggi.

Gli incontri

Un Gemelli affidabile, un Cancro con cui mettere tutto per iscritto, uno Scorpione imprevedibile.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Scorpione

Siete molto, troppo tentati dal rischio (in amore e al gioco, compresi gli investimenti azionari), ma inutile mettervi in guardia, ora non ascoltate nessuno. Desiderate eccitazione, stimoli… brividi.

Gli incontri

È il momento, se avete problemi con loro, di chiarire con Cancro, Vergine e Pesci. Ok con Ariete e Gemelli.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Sagittario

I pianeti continuano a spingervi avanti, sempre avanti, e voi non riuscite a rinunciare a nulla. Andrebbe bene se non vi stancaste troppo, se sapeste organizzarvi meglio e staccare… almeno ogni tanto.

Gli incontri

Non c’è dolo, in quello che fa il Gemelli (ma che strazio!). Attratti da Cancro, Scorpione, Capricorno.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Capricorno

Gli altri corrono, voi camminate guardinghi. Qualcuno grida entusiasta per un successo insperato, voi non fate proclami e in silenzio vi godete conquiste che, passo dopo passo, vi stanno portando lontano.

Gli incontri

Ariete e Gemelli possono regalarvi momenti bellissimi. La Bilancia non vi dice quello che davvero pensa.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Acquario

C’è chi pensa a voi e questo lo sentite, lo avvertite. Ora più che mai di questo affetto avete bisogno, come avete bisogno di qualcuno con cui aprirvi, confidarvi. E da cui sentirvi capiti. Serate piacevoli.

Gli incontri

Ariete e Gemelli sono dalla vostra parte, mentre il Leone vi mette il bastone fra le ruote (ma perché?).

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Pesci

Buttatevi sul lavoro, fate vedere quanto valete, quanto siete affidabili, motivati, preparati. Nascono rapporti simpatici con i colleghi. Occasioni per chi cerca casa. Prudenza nelle questioni pratiche.

Gli incontri

Un Cancro ha bisogno di voi (ma non ve lo dice). Bene con Leone. Alleatevi a un Acquario o a un Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8