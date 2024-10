Oroscopo della settimana dal 12 al 18 ottobre

Quanti incontri, cari Scorpione

Ariete

Vi sentite più sereni, con sprazzi gioiosi che vi fanno amare dagli amici e stupiscono quelli che non vi conoscono, perché con aria molto seria scherzate, dite battute, ironizzate. Denaro: attenzione.

Gli incontri

Il Toro va convinto, non trascinato. Un Gemelli si offende per qualcosa che non riuscite a capire.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Toro

Siete irritabili, e il problema è che il partner lo è più di voi. Starete indubbiamente meglio con gli amici che in casa, oppure in ufficio anziché in un tête-à-tête con chi amate…

Gli incontri

Il Cancro è determinato a imporvi il suo punto di vista, lo Scorpione è determinato a conquistarvi.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Gemelli

Arrivano conferme, risposte, proposte. Arriva anche qualche notizia sgradevole, ma non vi ci dovete soffermare: badate piuttosto a consolidare la vostra rete di amicizie e la vostra immagine professionale.

Gli incontri

Un Toro silenzioso e affascinante, un Cancro attraente e dal carattere complicato, un Pesci davvero sexy.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Cancro

Ugualmente favoriti dagli astri negli affetti (con amori che nascono improvvisamente, liti e riconciliazioni) e nel lavoro (carriera!), siete determinati a sufficienza per far valere le vostre opinioni.

Gli incontri

Perché vi stupite se quel Leone pensa più a sé stesso che a voi? Ok con Bilancia, Scorpione, Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

Settimana faticosa per gli ostacoli che creano Mercurio e Venere, ma non dovete preoccuparvi eccessivamente se qualche decisione verrà rimandata, qualche promessa non mantenuta: si tratta solo di ritardi.

Gli incontri

Vorreste che quell’Ariete si… ammorbidisse un po’. Una Vergine ironica e indisponente, ma generosa.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Vergine

Avete bisogno di riposare, rilassarvi, non farvi tormentare dai problemi spiccioli (la cui risoluzione potreste affidare a qualcun altro, no?). Occupatevi solo di ciò che è importante, voi in primo luogo.

Gli incontri

Un po’ gelosi di un Toro e di un’altra Vergine. Segnali ambigui dallo Scorpione. Attratti dal Sagittario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Bilancia

Denaro che entra ed esce: ci sono investimenti azzeccati, guadagni extra, affari, ma anche spese non previste. Nel lavoro dovete proporvi, farvi valere, insistere. È il momento di pretendere di più.

Gli incontri

Una Vergine permalosa. Sparite per qualche giorno con il Sagittario, accenderete il suo interesse.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Scorpione

Queste sono ancora giornate ottime, perché vi sentite pieni di fiducia, di voglia di fare, di progetti. Avete così tante idee che, se non le annoterete, presto vi sfuggiranno. L’amore? Viene a cercarvi…

Gli incontri

Accordo e collaborazioni con l’Ariete. Delusi da un Sagittario. Un Capricorno aspetta una vostra parola.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Sagittario

In primo piano i rapporti sociali e professionali, grazie ai quali potreste ottenere dei vantaggi. In amore è il momento delle verifiche e della progettualità: si rafforzeranno solo le coppie armoniose.

Gli incontri

Un Toro vi incanta, un Cancro vi insegue, un Leone vi piace… fin troppo. Fate un favore a un Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Capricorno

Il passaggio di Mercurio in Scorpione (il 13) dà inizio a un periodo in cui l’amicizia e l’amore diventano un vero punto di forza. Se ci sono ostacoli e avversari, li affronterete e avrete la meglio.

Gli incontri

Pensieri confusi su un Ariete. La Vergine ha un atteggiamento da “so tutto io”, ma è un’amica preziosa.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Acquario

Benvenute le difficoltà (Mercurio in Scorpione dal 13 e Venere in Scorpione fino al 17), che vi stimolano e mettono alla prova la validità delle vostre iniziative. Amore: rischiate di prendere un abbaglio…

Gli incontri

Un Gemelli suscita la vostra curiosità. Non confidatevi con una Bilancia. Ok con altri nativi Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Pesci

L’amore è romantico, pieno di sfumature, gesti delicati, parole importanti. La vita pratica è impegnativa: controllate tutto, seguite ogni cosa in prima persona, non delegate e non fidatevi di nessuno.

Gli incontri

Colpiti da uno Scorpione audace. Siate più decisi nel difendere le vostre idee con un Capricorno.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9