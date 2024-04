Oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile

Leone, è tempo di viaggiare

Ariete

Settimana davvero fantastica sia per l’amore (nuovi incontri, eros alle stelle) che per tutte le questioni pratiche. Ora sapete come muovervi, le vostre decisioni sono giuste, le vostre azioni efficaci.

Gli incontri

Il Cancro ha sempre bisogno di un piano B, tenetene conto… Bei rapporti con Toro, Leone, Vergine, Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Toro

Piccole soddisfazioni che vi riscaldano il cuore: allora una giustizia esiste! E poi, le persone intorno a voi si mostrano più disponibili e simpatiche del solito. Ricevete anche degli inaspettati inviti.

Gli incontri

Tra voi e il Leone, non si sa chi abbia più senso del possesso… Momenti indimenticabili con l’Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Gemelli

Vanno decisamente meglio gli affari, le compravendite, le trattative per il rinnovo dei contratti di lavoro. L’intuito vi suggerisce fin dove potete spingervi a seconda dell’interlocutore che avete davanti.

Gli incontri

Non confidatevi con il Cancro e non siate bruschi con una donna Vergine. Uno Scorpione troppo polemico.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Cancro

Resistete alla tentazione di darla vinta a chi è prepotente o, al contrario, di compiere azioni dettate dall’impulsività e quindi poco ragionate. L’importante ora è che manteniate le posizioni raggiunte.

Gli incontri

Attratti da un Ariete. Chiacchiere costruttive con la Vergine, che forse vi darà un’idea interessante.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Leone

Tre pianeti in Ariete vi danno una gran voglia di fare nuove esperienze e conoscere persone diverse da quelle che frequentate abitualmente. Bene anche gli studi superiori, l’insegnamento, i viaggi.

Gli incontri

Ariete, Gemelli e Sagittario restano colpiti dal vostro fascino. Collaborate con Acquario e Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Vergine

Gli amici adesso sono la vostra grande risorsa. Vi piace occuparvi dei loro problemi, parlare con loro di tutto e di nulla, accompagnarli in giro e farvi accompagnare. Nel lavoro, un’opportunità da valutare.

Gli incontri

Il Toro è più suscettibile di quanto pensiate. Siate molto precisi quando trattate con Sagittario e Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Bilancia

Cercate di non inimicarvi le persone che contano e di non risultare mai invadenti nei confronti di amici e colleghi. Questo, anzi, è il momento di fare il primo passo per riconciliarvi con… tutti.

Gli incontri

Ariete irritabile, Toro impaziente, Gemelli imprevedibile. Un Pesci vi dice una cosa giusta: ascoltatelo.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Scorpione

Concentratevi sul lavoro o comunque sull’attività che state seguendo, e cercate di realizzare un progetto ambizioso. Avete in mano tutte le carte vincenti, dovete solo credere in voi stessi e agire.

Gli incontri

Siete convincenti, e dalle frizioni iniziali con Cancro, Leone e Capricorno nascerà un bell’accordo.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Sagittario

Nuove esperienze, nuove emozioni. Soprattutto d’amore. Nel lavoro, sono favoriti adesso tutti i commerci (compresi quelli online), gli affari e gli scambi (anche con l’estero o con persone straniere).

Gli incontri

Controllate l’operato dell’Ariete. Non date peso a certi commenti molto pungenti dello Scorpione.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Capricorno

Anche questa settimana è importante trovare punti di intesa e non di scontro, giungere a un compromesso ma con dignità, senza dare l’impressione di arrendervi. Nel tempo libero, divertitevi con gli amici.

Gli incontri

Un Toro interessante, un Cancro che vi sfinisce, un Leone che vi innervosisce. Attrazione per un Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Acquario

Talento in evidenza. Avrete idee originali, farete progetti, e se siete artisti lavorerete a opere nuove con grande slancio ed entusiasmo, senza mai stancarvi né dubitare della riuscita finale. Bravi!

Gli incontri

Ariete e Sagittario vi stimolano. Bene con la Vergine. Qualche problema con i nativi Gemelli e Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Pesci

Se iniziate ora un nuovo lavoro o dovete comunque cimentarvi in un’impresa inedita, ci metterete tutto l’impegno di cui siete capaci e riscuoterete subito consensi e apprezzamenti. L’amore è super.

Gli incontri

Toro e Cancro si fanno avanti. Una Bilancia vi piace, l’altra per niente. Attrazione per un Sagittario.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 10