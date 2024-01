Oroscopo della settimana dal 13 al 19 gennaio

Capricorno, momento d’oro

Ariete

Basta con i ritardi, le ipocrisie, le scorrettezze! La vostra ambizione, stimolata adesso dai pianeti in Capricorno, si esprime con prese di posizione decise che possono rendervi duri ma risolutivi.

Gli incontri

Il Toro va conquistato con la dolcezza. Attrazione fisica per un Leone. Un Capricorno affascinante.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Toro

I bellissimi aspetti di Mercurio vi portano a essere più aperti mentalmente, a imparare e migliorarvi, fare piani per il futuro e organizzarvi bene nel presente. L’amore, dopo il 14, è più romantico.

Gli incontri

Irritante, ma eccitante, l’imprevedibilità di uno Scorpione. Collaborate con un altro Toro e con i Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Gemelli

Ci sono persone che a chiacchiere vi stimano, ma nei fatti vi intralciano. Malafede o stupidità? Inutile approfondire. L’importante è che siate sempre un passo avanti a loro… prevenire è meglio che curare!

Gli incontri

Un Cancro si diverte a giocare con voi. Una Bilancia poco affidabile. Discussione costruttiva con Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Cancro

Più favoriti i lavori indipendenti di quelli fissi, perché avete spirito d’iniziativa e forza realizzatrice. Ma anche nella routine troverete stimoli: proporrete piccoli cambiamenti che saranno accolti.

Gli incontri

Attenti a non urtare la suscettibilità di una Vergine. Fate un regalo o una sorpresa alla Bilancia.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

Nel contatto quotidiano con colleghi e collaboratori misurerete le vostre competenze e la capacità di relazionarvi, quindi siate aperti e disponibili. Bene gli impieghi nella pubblica amministrazione.

Gli incontri

Non costringete il Toro a fare una scelta. Con la Bilancia bisogna insistere. Scusatevi con un Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Vergine

Mercurio non solo dal 14 vi lascia in pace, ma vi diventa proprio amico: bene le attività commerciali, gli affari, la firma di contratti. Rispettate le gerarchie, però, e non inimicatevi una donna potente.

Gli incontri

Un Gemelli che va… rimesso al suo posto. Amore complicato con il Sagittario. Bene con il Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Bilancia

In casa e col partner grande armonia o grande disarmonia: dipende da voi, dal coraggio che avrete di affrontare argomenti spinosi con determinazione, ma anche con calma e serenamente. Lavoro: un’occasione.

Gli incontri

Non vi piace il modo in cui l’Ariete cerca di imporsi. Passione con Vergine e Capricorno. Un Pesci sexy.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Scorpione

Adesso siete capaci di individuare tutte le potenzialità delle situazioni, e quindi i loro possibili sviluppi. Dovete soltanto seguire l’intuito e agire. L’amore è splendido e può anche tornare un ex.

Gli incontri

I Gemelli vi annoiano, il Cancro e la Bilancia fanno invece scattare in voi l’istinto della conquista.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Sagittario

Potete raccogliere i frutti di un lavoro che è stato lungo e impegnativo, ma ci saranno alcuni intoppi da cui non dovrete farvi scoraggiare. Anzi: considerateli un’ulteriore prova da superare. Ok l’amore.

Gli incontri

Qualche incomprensione con il Toro e i Gemelli. Attenti: all’Ariete non piace essere messo all’angolo.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Capricorno

Ci possono essere entrate straordinarie, vincite, guadagni extra. Le opportunità che si presentano adesso vi sembrano casuali e vi mettono di ottimo umore: finalmente qualcosa che non avete dovuto sudarvi…

Gli incontri

Vi sentite capiti dal Toro, amati dal Cancro, stimolati dallo Scorpione. Un progetto con l’Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Acquario

Rapporti affettivi poco definiti? Cercate di capire cosa veramente provate e, se è il caso, non esitate a fare il primo passo, impegnarvi. Sì ai nuovi incontri. Siate più affettuosi con i genitori e i figli.

Gli incontri

Il Toro è diverso da come credete. Trovate un accordo con un Gemelli. Siate sinceri con lo Scorpione.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Pesci

Attenti, precisi, seri. Amati e stimati sul lavoro, farete di tutto per imparare, ascoltando chi ne sa più di voi. Mercurio e Saturno vi spingono avanti, sempre avanti… ma non trascurate lo svago!

Gli incontri

La Vergine sarà difficile da trattare, ma può insegnarvi molto. Attrazione per Scorpione e Sagittario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10