Oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio

Sagittario e Ariete al top!

Ariete

Avete una gran voglia di provocare, e vi riesce benissimo. Alcuni si irriteranno (collaboratori, soci), altri resteranno affascinati dal vostro modo di fare… e sono i migliori, le persone più in gamba.

Gli incontri

La Vergine va corteggiata, lo Scorpione non va contrastato, il Capricorno non va… annoiato. Ok con Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Toro

Farete tutto con grande slancio, sicuri della riuscita. Bella la sfera privata: l’amore, i rapporti con i familiari. Vi prenderete cura della casa, acquisterete a prezzi vantaggiosi oggetti per abbellirla.

Gli incontri

Il Toro, il Leone e lo Scorpione vi entusiasmano. Un Sagittario molto seducente. Un Capricorno geloso.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Gemelli

Le stelle vi danno carica, ottimismo, lucidità. Badate però a non entrare in conflitto con le persone intorno a voi. Molto concentrati sui vostri obiettivi, le esigenze degli altri a volte le dimenticate…

Gli incontri

Quella Vergine continua a stare sulle sue? Fate un ultimo tentativo. Un Sagittario vi innervosisce.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Cancro

Settimana armoniosa, perché siete attivi, costruttivi, puntuali, ma sapete anche rilassarvi, godere della vita familiare, curare i figli. Per chi è sentimentalmente solo, un incontro davvero eccitante…

Gli incontri

Incuriositi da un Ariete che vi appare così diverso da voi. Con il Sagittario vince la tenerezza.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

Mercurio e Venere nel vostro segno, Marte e Urano congiunti in Toro: potreste legarvi anche a una persona che nulla c’entra con voi, tanto forte è la spinta ad amare ed essere amati. Belle le nuove amicizie.

Gli incontri

Ok con Gemelli. Per conquistare un Acquario è necessario avere un atteggiamento generoso e altruista.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Vergine

Siete voi, adesso, a decidere lavori in casa, trasferimenti, vacanze, scuola per i figli, investimenti. Insomma, praticamente tutto. Vi pesa? In realtà, no. Vi sentite indispensabili. E questo vi piace.

Gli incontri

Giocare con un Leone significa giocare con il fuoco. Un Capricorno colto, spiritoso e saggio vi seduce.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Bilancia

Ci sono un sacco di cose che non vanno come dovrebbero, e voi farete bene a puntare i piedi, a dire di no. Preparate bene, però, delle obiezioni precise e una proposta alternativa da far seguire al vostro “no”.

Gli incontri

Consolate un Cancro deluso, partite con un Leone, non mostratevi gelosi e oppressivi con un Sagittario.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Scorpione

Da una parte siete lucidi, pratici, tempisti (in investimenti, compravendite di immobili, soluzioni di questioni burocratiche e abitative), e dall’altra fantasiosi, sognatori, idealisti e… molto romantici.

Gli incontri

Programmate un viaggio con Gemelli e Vergine. Un po’ preoccupati per un Pesci che non vi ascolta.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Sagittario

Finalmente potete esprimere la vostra vera natura: una grande comunicativa e disinvoltura che vi permette di fare tanti incontri, un’incredibile passione per i viaggi, lo sport, le attività di gruppo.

Gli incontri

Un nativo Vergine ha bisogno di consigli, ma non ve li chiederà. Orgogliosi di un figlio Capricorno.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Capricorno

Non vi basta sentirvi al sicuro, adesso volete… blindarvi. E avete proprio ragione, perché qualche colpo di mano da parte dei concorrenti è sempre possibile. Curate molto le rete di contatti, le alleanze.

Gli incontri

I Gemelli vanno… indotti in tentazione. Non tirate troppo la corda con uno Scorpione. Ok con Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Acquario

Le polemiche non portano a nulla, quindi evitatele. Ora avete le idee chiare su cosa va fatto: perdere tempo ed energie a spiegarlo a colleghi e familiari, cercando di convincerli, vi irriterebbe e basta.

Gli incontri

Problemi con Cancro e Bilancia. Lo Scorpione è dalla vostra parte, dimostrategli che lo apprezzate.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Pesci

Siete proiettati verso un luminoso futuro professionale, ma qualcuno si interpone tra voi e i vostri obiettivi… agire con decisione o ignorare? Terza via: siate astuti, cercate protezione da chi ha potere.

Gli incontri

Fate sorridere un Leone, e vi adorerà. Una Bilancia lenta e pigra, un’altra opportunista e veloce.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9