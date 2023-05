Oroscopo della settimana dal 13 al 19 maggio

L’amore continua ad essere favoritissimo, sia per chi già è in coppia sia per chi, invece, l’amore lo sta cercando. Nel lavoro è necessario credere di più in sé stessi e reagire subito alle provocazioni.

Gli incontri

Il Toro non sa cosa si perde, se non vi vuole… Armonia con Cancro, Capricorno, altri nativi Vergine.

Amore: 10 - Lavoro: 8 - Salute: 9