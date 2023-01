Oroscopo della settimana dal 14 al 20 gennaio

Adoperatevi per far funzionare meglio la vostra relazione di coppia, non aspettate che la noia diventi… cronica. Molto bene invece gli amori appena nati o che nascono in questi giorni. Fiuto per gli affari.

Gli incontri

Rapiti dai racconti dello Scorpione e dalle performance erotiche del Capricorno… non sapete chi scegliere.





Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10