Oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre

Pesci e Vergine: forti nel lavoro

Ariete

Vi appare tutto faticoso, e vorreste soltanto andarvene in vacanza, ma non per divertirvi: per riposare… non facendo assolutamente nulla. Però i doveri non si possono rimandare, e li assolverete tutti.

Gli incontri

Conquistare il Cancro richiederà fantasia, ironia, mistero. Forse alla fine… preferirete una Bilancia.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Toro

Il rapporto di coppia è solido, ma alcuni nativi dovranno discutere (per colpa di Marte) e avranno problemi con un ex. Nel lavoro, guardatevi le spalle e non fidatevi di chi ha atteggiamenti melliflui.

Gli incontri

Sul lavoro, non riuscirete a imbrogliare un Gemelli: capirà quanto siete preparati o no. Ok con Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 7 - Salute: 8

Gemelli

Non fate affidamento sugli altri, rimboccatevi le maniche e contate soltanto sulle vostre forze. Impegno, serietà, correttezza: queste le regole da seguire. Non subito, ma vedrete che pagheranno.

Gli incontri

Un Leone appassionato, una Vergine polemica, un Sagittario molto meno sicuro di sé di quanto sembri.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Cancro

Se in famiglia ci sono tensioni, fuori le mura domestiche Venere e Marte fanno il loro dovere, proponendovi incontri, conquiste, nuove amicizie, rapporti eccitanti anche dal punto di vista intellettuale.

Gli incontri

Con il Leone vi sentite subito a vostro agio, mentre la Vergine vi fa penare. Bene con il Sagittario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Leone

Sfruttate il favore di Sole e Mercurio per presentare progetti (sapete esporre bene le vostre idee), firmare accordi, scrivere mail per fare proposte o richieste, oppure chiarire. Soldi: troppe spese!

Gli incontri

Intesa profonda con un Toro molto diverso da voi ma affascinante. Attrazione immediata per un Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Vergine

Completamente dediti al lavoro e alle questioni pratiche, farete fronte a tutto. Ne sarete giustamente orgogliosi, ma non vi sfiora il pensiero che le persone intorno a voi dovrebbero darvi una mano?

Gli incontri

Rapporti complicati con l’Ariete (ma lui/lei vi stima tanto). Apprezzate molto la buona volontà del Toro.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Bilancia

Molto abili nei commerci, nelle transazioni in genere e dunque negli affari, chiuderete i contratti con un bel vantaggio per voi. Anche l’amore è magnifico, però dovreste ascoltare di più i vostri figli.

Gli incontri

Un Gemelli intelligente riesce a farvi fare ciò che vuole. Fate una sorpresa alla Vergine, ne sarà felice.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Scorpione

Avete un carica vitale che vi permette di rigenerarvi velocemente dopo qualunque sforzo o stress, e soprattutto vi fa essere ottimisti e attivi, sempre protesi a intraprendere, organizzare, inventare. Bravi!

Gli incontri

Ariete, Vergine e Pesci adesso non sopportano le critiche… tenetene conto. Attratti da un Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Sagittario

Poca tenerezza e tanta voglia di nuove emozioni, per cui saranno più favorite le avventure erotiche delle relazioni stabili. Bene il lavoro, che assorbirà molto del vostro tempo (e i risultati si vedranno).

Gli incontri

Divertimenti con Toro e Scorpione. Qualche screzio con una donna Capricorno. Collaborate con i Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Capricorno

Arrivano proposte e risposte, ma non vi basta: Sole e Mercurio nel settore della realizzazione professionale vi spingono a cercare nuove opportunità e a sfruttare i contatti che già avete. Incontri utili.

Gli incontri

Siete così diffidenti con Ariete e Acquario… sembra quasi che aspettiate un loro passo falso. Ok con Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Acquario

Potete prendere degli abbagli, sottovalutare i pericoli e sopravvalutare le potenzialità di persone e situazioni. Non abbiate fretta, riflettete bene prima di agire o anche di farvi illusioni. Amici cari.

Gli incontri

L’Ariete è impaziente, voi lo avvertite e vi irritate. Il Cancro ha bisogno di sapere che lo stimate.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Pesci

Da Marte vi arriva la capacità di resistere alle difficoltà oltre che un’eccezionale bravura negli studi, nelle ricerche, nelle attività di tipo intellettuale. Non trascurate la casa: abbellitela, curatela.

Gli incontri

Con i Gemelli vi sentite spensierati. Attratti dal Cancro. Trovate un punto di incontro con la Vergine.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9