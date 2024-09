Oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre

Giorni perfetti per la Bilancia

Ariete

Vi sentite scoraggiati e in famiglia non vi sembra proprio che vi diano una mano, anzi, il clima è teso e i vostri problemi passano in secondo piano. Fate voi il primo passo, cercate voi un dialogo.

Gli incontri

Cancro e Bilancia vi attraggono ma vi fanno anche penare. Un Sagittario meno allegro di quanto sembri.

Amore: 8 - Lavoro: 7 - Salute: 8

Toro

Belli i contatti sociali e professionali, gli incontri che vi fanno battere forte il cuore, i colloqui di lavoro. Sapete come trattare gli altri, come convincerli e… sedurli. Siete quasi imbattibili!

Gli incontri

Lasciate che al Leone vengano dei dubbi sul perché vi comportate in un certo modo. Ok con Scorpione.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Gemelli

È vero che dovete lottare, che nulla vi arriverà come un regalo, ma avete accanto un paio di persone che si dimostrano validissime referenti. E poi sarete capaci di… recuperare energie divertendovi!

Gli incontri

Non contrastate Vergine e Pesci (o meglio, non troppo). Un Capricorno approssimativo vi innervosisce.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Cancro

Mentre nel lavoro sarete precisi e ricercherete sicurezza e affidabilità, in amore vi tenteranno le avventure, le relazioni complicate e persino pericolose, le sperimentazioni… attenti a non esagerare!

Gli incontri

Bilancia e Scorpione vi sembrano irresistibili, un Capricorno vi provoca, un Acquario cerca di sfuggirvi…

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

Sono giornate laboriose, che vi daranno soddisfazioni se vi impegnerete e invece non produrranno nulla se sarete superficiali e pigri. Occhi aperti nei nuovi incontri: qualcuno si sa vendere troppo bene…

Gli incontri

Ascoltate i consigli di uno Scorpione, non tirate la corda con un Sagittario, divertitevi con un Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Vergine

Dovete riuscire a non entrare in urto con nessuno, pur andando per la vostra strada e non rinunciando ai vostri obiettivi. Non vi sarà difficile, perché ora avete savoir faire, comunicativa, pacatezza.

Gli incontri

Chiacchiere e progetti con l’Ariete e il Toro. State vicino al Cancro, ma evitando di giudicarlo.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Bilancia

Dovete semplicemente… farvi avanti. In amore, nel lavoro, persino nelle assemblee condominiali (dove farete prevalere le vostre idee). Venere in trigono a Giove vi regala fascino, simpatia, disinvoltura.

Gli incontri

Un Toro vi incuriosisce. Progetti con Gemelli, divertimenti con Cancro, battibecchi con Sagittario.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Scorpione

Anche se stanchi e stressati (ma volete avere riguardo per il vostro corpo o no?) siete lucidi, favoriti dagli astri sia negli affetti sia nel lavoro. E l’amore? O è passione, inferno e paradiso, o non è.

Gli incontri

Ma quanto vi piace far ingelosire un Toro…? Siate leali con il Capricorno e più dolci con un Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Sagittario

Sole e Mercurio in Vergine vi chiedono di curare di più la forma fisica, essere precisi sul lavoro, non lasciarvi infastidire da rivali e concorrenti. L’amore è invece protetto da una splendida Venere.

Gli incontri

La Vergine vi dà suggerimenti pieni di buonsenso. Il Capricorno vi sfida. Un Acquario interessante.

Amore: 9 - Lavoro: 7 - Salute: 7

Capricorno

Se Venere e Marte complicano i rapporti d’amore (e non è solo colpa del partner!) Sole e Mercurio facilitano gli affari, le compravendite, le decisioni che riguardano gli investimenti e la carriera.

Gli incontri

Dubbi su un Ariete e su un Toro. Un Leone da conquistare, una Bilancia da cui pretendere chiarezza.

Amore: 7 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Acquario

Approfittate del favore di Venere in Bilancia in trigono a Giove per allontanare ombre ed equivoci dai rapporti (tutti), per mostrare il vostro affetto e mettere le carte in tavola. Sì agli hobby e ai viaggi.

Gli incontri

Vi sentite capiti dall’Ariete. Collaborate con un Cancro. Che fatica, l’umore instabile dello Scorpione…

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Pesci

Ci sono questioni che vanno seguite con la massima attenzione (eredità, compravendite, impicci burocratici, ristrutturazione di immobili) e altre, come l’amore, in cui potete anche fare… i capricci!

Gli incontri

Rilassatevi con un Toro, divertitevi con un Cancro, fatevi travolgere da un Leone o da un Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8