Oroscopo della settimana dal 15 al 21 aprile

Mercurio è già in Toro, il Sole lo raggiunge il 20: nuove conoscenze (utili anche per il lavoro), nuove energie, nuove esperienze. Non abbiate paura di buttarvi in imprese difficili, avrete successo.

Gli incontri

Il rapporto col Toro non è facile, ma dipende anche da voi. Incuriositi da un Capricorno e da un Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9