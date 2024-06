Oroscopo della settimana dal 15 al 21 giugno

Cancro, pronti a innamorarvi

Ariete

Tutto vi sembra facile e avete un atteggiamento rilassato che influisce positivamente sulla vita pratica, rendendovi più simpatici e anche più attraenti. Però rischiate di essere superficiali nel lavoro…

Gli incontri

Il Toro si impunta come un ragazzino, lo Scorpione si impunta come… uno Scorpione. Bene con l’Acquario.

Amore: 10 - Lavoro: 8 - Salute: 10

Toro

Le stelle sono con voi e avrete ottime opportunità sia a livello sentimentale sia lavorativo. Favoriti gli affari, le compravendite, i contratti. Ma non fatevi prendere dalla fretta, riflettete bene.

Gli incontri

I giudizi del Cancro saranno pure taglienti, ma sono acuti e sinceri. Non stuzzicate un Pesci nervoso…

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Gemelli

Se la scorsa settimana non dovevate temere concorrenti, adesso invece i pianeti vi dicono di stare con gli occhi aperti, anche se il momento è positivo e da ogni situazione saprete come… ricavare soldi!

Gli incontri

Problemi con un altro Gemelli, che vi trova mille difetti. Un Leone stranamente timido e pieno di dubbi.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Cancro

Nascono o si consolidano in questi giorni splendide relazioni d’amore, ma anche delicati rapporti d’amicizia e proficue alleanze professionali. Merito soprattutto vostro, che siete semplicemente adorabili.

Gli incontri

Una Vergine convince tutti, ma non voi. Se volete conquistare una Bilancia, attenti ai toni e ai modi.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Leone

Affrontate i problemi senza paura, ma badate bene a prepararvi, studiate ogni particolare delle situazioni che dovete dipanare e cercate di capire la psicologia dei vostri avversari. Informazioni preziose.

Gli incontri

Un Ariete vi ama, un Toro cerca la vostra approvazione, un Cancro fa di tutto per stupirvi (e ci riesce).

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Vergine

Vi farete beffe, letteralmente, di tutti gli ostacoli. Anzi, fungeranno da stimolo. L’unica cosa importante è che abbiate fiducia in voi stessi, nelle vostre capacità. Si presenta un’occasione: afferratela!

Gli incontri

Incomprensioni con Toro e Capricorno. Rapporti sereni con l’Acquario, che vi guarda con grande tenerezza.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Bilancia

Lavoro: è necessario mettere i puntini sulle “i”, chiarire, precisare, non lasciare che gli accordi restino a livello verbale (verba volant!) ma pretendere che vengano scritti, firmati e… controfirmati.

Gli incontri

Non siate precipitosi nel giudicare uno Scorpione. C’è un Sagittario che non vi dice tutto, che omette…

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Scorpione

L’ingresso in Cancro (il giorno 17) di Mercurio e Venere, che tra l’altro formano una bella congiunzione tra loro, porta novità nel lavoro e per quanto riguarda il denaro. Siate attivi, ma non impazienti.

Gli incontri

Divertiti dall’Ariete, incuriositi da un Gemelli, gelosi di un Leone. Che aspettate ad affrontare un Pesci?

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Sagittario

Tutto migliora, ma ancora soffrite di nervosismo, distrazione, insofferenza. Dovreste invece cercare di essere più disponibili, soprattutto con chi amate. Attenti alle scadenze e agli impicci burocratici.

Gli incontri

Cercate la complicità di un Ariete. Lo Scorpione vi trova ripetitivi ed è per questo che a volte si irrita…

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Capricorno

Marte vi dà la spinta per combattere, e con la congiunzione Mercurio-Venere in Cancro dal 17 non mancheranno certo le occasioni di scontro. Ma ora siete testardi, convincenti, e alla fine la spunterete.

Gli incontri

Non giocate troppo con l’Ariete, potreste… scottarvi. Una Bilancia interessante ma davvero problematica.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Acquario

Ci sono equilibri che vi appaiono precari e incomprensibili, eppure funzionano. Non sognatevi di interferire, li sconvolgereste e ne paghereste pegno. Un figlio ha bisogno di aiuto morale e forse economico.

Gli incontri

Il Toro vi trova irresistibili, ma forse voi non provate la stessa cosa per lui (o lei). Ok con Gemelli.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Pesci

L’accento è sull’amore, che sarà romantico, appassionato, coinvolgente. A proposito di coinvolgimento, evitate di farvi coinvolgere emotivamente nei problemi familiari: restate razionali e obiettivi.

Gli incontri

Ariete e Gemelli vi adorano. Potete chiedere un favore a una donna Cancro. Ok con Sagittario e Acquario.

Amore: 10 - Lavoro: 8 - Salute: 9